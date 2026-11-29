Германия е предупредила Украйна да прояви сдържаност при действията си срещу руски кораби в Балтийско море, тъй като подобни операции могат да доведат до разширяване на войната и да застрашат германската военна помощ за Киев. Това съобщава Der Spiegel, позовавайки се на източници в германските структури за сигурност.

Според публикацията предупрежденията са отправяни на различни нива през последните седмици. На 23 ноември германският министър на отбраната Борис Писториус е обсъдил темата при закрити врата с украинския си колега Евгений Хмара. По данни на източниците на Der Spiegel Писториус е заявил, че ударите по руски цели в Балтийско море носят значителен риск от ескалация и могат да подкопаят подкрепата за германската военна помощ.

Още новини от Украйна

Писториус: Киев има право на самоотбрана

Публично германският министър е използвал по-предпазлив тон. Той е признал правото на Украйна да нанася удари по руски военни цели, но е заявил, че Киев носи „особена отговорност“ войната да не се разпространи към Балтийско море.

Германското правителство се опасява, че инциденти в района могат да засегнат сигурността на крайбрежните държави, свободата на корабоплаването и отношенията между Русия и страните от НАТО. Подобни опасения бяха изразени след атаката срещу руския товарен кораб Sparta II във Финския залив.

На 21 ноември корабът е бил ударен от дронове, след което е загубил управление, запалил се е и е навлязъл във финландски териториални води. На 23 ноември руски спасителен кораб е започнал да го извежда от района. Киев не е поел публично отговорност за нападението, а финландски представители заявиха, че е вероятно зад него да стои Украйна.

Официално спиране на помощта не е обявено

Публичните позиции на германското правителство и НАТО не показват решение за прекратяване на военната подкрепа. На 23 ноември канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия ще подкрепя Киев „толкова дълго, колкото е необходимо“. Той посочи и ангажимента на съюзниците да осигурят на Украйна 70 милиарда евро през 2026 и 2027 г.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също защити продължаването на помощта. „За всеки инцидент в Европа трябва да има повече подкрепа за Украйна, а не по-малко подкрепа“, каза той на съвместна пресконференция с Мерц.

Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua, time.com