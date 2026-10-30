Стотици дронове отново полетяха към Москва, 170 бяха свалени край града

От четвъртък вечерта 862 безпилотни летателни апарата са били засечени по посока на Московска област, повечето от които са унищожени в покрайнините, заяви кметът на Москва Сергей Собянин. 170 дрона са били неутрализирани, докато са се приближавали към Москва.
Всички четири летища в московския авиационен възел временно ограничиха приемането и излитането на самолети вечерта на 29 октомври и през нощта на 30 октомври заради заплаха от атака с дронове. Мерките засегнаха Домодедово, Внуково, Жуковски и Шереметиево.
Росавиация съобщи, че ограниченията са въведени заради необходимостта да се гарантира безопасността на полетите. Във Внуково, Домодедово и Жуковски те са наложени в 22:50 часа московско време. Шереметиево първоначално е работило по съгласуване с компетентните органи, но в 23:28 часа и там е въведено пълно ограничение.„Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, заяви Росавиация.
Временно е ограничена и работата на летище Туношна край Ярославъл. Според съобщенията част от полетите са пренасочени към други летища, а разписанията са коригирани. Пътниците са изправени пред закъснения и промени в маршрутите заради ограниченията във въздушното пространство.
Каналът Astra, позовавайки се на данни от Flightradar24, съобщава, че над Москва почти не са се виждали граждански самолети. Сред проследяваните бордове е бил самолетът с регистрация RA-73025, принадлежащ на специалния летателен отряд „Россия“, който е базиран на Внуково и се използва за превоз на високопоставени представители.
Към наличните съобщения няма потвърдени данни за пострадали или нанесени материални щети. Не е съобщено и кога ограниченията за всички засегнати летища ще бъдат окончателно отменени.
Източници: vedomosti.ru, ru.slovoidilo.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Путин не му пука
Коментиран от #15
03:44 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А на теб?
До коментар #2 от "Сатана Z":Омръзна ли ти?
03:52 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
Коментиран от #7, #13, #19
03:59 30.10.2026
7 Ама и копейки
До коментар #6 от "И Киев е Руски":за тебе кой.
Много лоши резултати даваш. Недоволни са началниците
Коментиран от #8, #16
04:02 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не са прави
04:31 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Той само
До коментар #1 от "На Путин не му пука":се изпуска.
05:40 30.10.2026
16 Ама и еврасти
До коментар #7 от "Ама и копейки":за тебе кой.
Много лоши резултати даваш. Недоволни са началниците
05:45 30.10.2026
17 За сега са 84
05:59 30.10.2026
18 Фен
Коментиран от #24
06:14 30.10.2026
19 Българин
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Ток в Киев ще има, ако Зеленски спре 3-4 тока в Москва. Щото Путин напада само беззащините. Който може да му връща достойно, е в безопасност.
Коментиран от #23
06:15 30.10.2026
20 Изстреляни са над 600 към Москва
Пропуснато е да се отбележи че от всички тези британски летателни апарати, нищо не е ударено!
Ама британския народ е богат,
Коментиран от #22, #28
06:45 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Жоржета стресираща
До коментар #20 от "Изстреляни са над 600 към Москва":Народен ударен инструмент,
Ама си слушал британски тржък роок..А..
06:55 30.10.2026
23 Украйна е толкова беззащитна
До коментар #19 от "Българин":че и еждневното изстрелване от британците на стотици дронове и ракети по Москва и наливане милиарди и оръжия от ЕС, явно не може да ги спаси.
Само Зеленски е силен и непобедим.
06:55 30.10.2026
24 кукузел
До коментар #18 от "Фен":Де да бе ИЗОСТАВИЛ, нямаше да е тая ИНФЛАЦИЯ, всички дронове са от залъка на децата ни в угода на Пентагона.
06:57 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бг гражданин
07:03 30.10.2026
28 Мишел
До коментар #20 от "Изстреляни са над 600 към Москва":При вече близо 10000 украински дрона, изстреляни срещу Москва, украинците нямат нито един, успешно достигнал поне на 10 км. от Кремъл.
Коментиран от #32
07:05 30.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Руската математика кефи и кърти мифки
170 унищожили
692 продължили
Според руската математика: 170 е повече от 692
Според руската политика: агресорът се защитава, нападнатият е агресор
Според Кримъл: войната е мир, поробването - свобода
С една дума: сбърканяци.
07:13 30.10.2026
31 Артилерист
07:14 30.10.2026
32 Хи хи
До коментар #28 от "Мишел":А целят ли се в Кремъл?
И твърдението ти е лъжа: на 3ти май 2023та година дрон удари Кремъл.
07:16 30.10.2026