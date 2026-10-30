Стотици дронове отново полетяха към Москва, 170 бяха свалени край града

От четвъртък вечерта 862 безпилотни летателни апарата са били засечени по посока на Московска област, повечето от които са унищожени в покрайнините, заяви кметът на Москва Сергей Собянин. 170 дрона са били неутрализирани, докато са се приближавали към Москва.

Всички четири летища в московския авиационен възел временно ограничиха приемането и излитането на самолети вечерта на 29 октомври и през нощта на 30 октомври заради заплаха от атака с дронове. Мерките засегнаха Домодедово, Внуково, Жуковски и Шереметиево.

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Росавиация съобщи, че ограниченията са въведени заради необходимостта да се гарантира безопасността на полетите. Във Внуково, Домодедово и Жуковски те са наложени в 22:50 часа московско време. Шереметиево първоначално е работило по съгласуване с компетентните органи, но в 23:28 часа и там е въведено пълно ограничение.

„Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, заяви Росавиация.

Временно е ограничена и работата на летище Туношна край Ярославъл. Според съобщенията част от полетите са пренасочени към други летища, а разписанията са коригирани. Пътниците са изправени пред закъснения и промени в маршрутите заради ограниченията във въздушното пространство.

Каналът Astra, позовавайки се на данни от Flightradar24, съобщава, че над Москва почти не са се виждали граждански самолети. Сред проследяваните бордове е бил самолетът с регистрация RA-73025, принадлежащ на специалния летателен отряд „Россия“, който е базиран на Внуково и се използва за превоз на високопоставени представители.

Към наличните съобщения няма потвърдени данни за пострадали или нанесени материални щети. Не е съобщено и кога ограниченията за всички засегнати летища ще бъдат окончателно отменени.

Източници: vedomosti.ru, ru.slovoidilo.ua