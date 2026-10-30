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Стотици дронове отново полетяха към Москва, 170 бяха свалени край града
  Тема: Украйна

Стотици дронове отново полетяха към Москва, 170 бяха свалени край града

30 Октомври, 2026 03:39, обновена 30 Октомври, 2026 06:44 2 035 32

  • москва-
  • дронова атака-
  • летища-
  • росавиация-
  • сергей собянин

Ограничения затвориха московските летища и това край Ярославъл, част от полетите бяха пренасочени.

Стотици дронове отново полетяха към Москва, 170 бяха свалени край града - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

От четвъртък вечерта 862 безпилотни летателни апарата са били засечени по посока на Московска област, повечето от които са унищожени в покрайнините, заяви кметът на Москва Сергей Собянин. 170 дрона са били неутрализирани, докато са се приближавали към Москва.

Всички четири летища в московския авиационен възел временно ограничиха приемането и излитането на самолети вечерта на 29 октомври и през нощта на 30 октомври заради заплаха от атака с дронове. Мерките засегнаха Домодедово, Внуково, Жуковски и Шереметиево.

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Росавиация съобщи, че ограниченията са въведени заради необходимостта да се гарантира безопасността на полетите. Във Внуково, Домодедово и Жуковски те са наложени в 22:50 часа московско време. Шереметиево първоначално е работило по съгласуване с компетентните органи, но в 23:28 часа и там е въведено пълно ограничение.

„Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, заяви Росавиация.

Временно е ограничена и работата на летище Туношна край Ярославъл. Според съобщенията част от полетите са пренасочени към други летища, а разписанията са коригирани. Пътниците са изправени пред закъснения и промени в маршрутите заради ограниченията във въздушното пространство.

Каналът Astra, позовавайки се на данни от Flightradar24, съобщава, че над Москва почти не са се виждали граждански самолети. Сред проследяваните бордове е бил самолетът с регистрация RA-73025, принадлежащ на специалния летателен отряд „Россия“, който е базиран на Внуково и се използва за превоз на високопоставени представители.

Към наличните съобщения няма потвърдени данни за пострадали или нанесени материални щети. Не е съобщено и кога ограниченията за всички засегнати летища ще бъдат окончателно отменени.

Източници: vedomosti.ru, ru.slovoidilo.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Путин не му пука

    20 22 Отговор
    Той бе мърда от бункера.

    Коментиран от #15

    03:44 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А на теб?

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Омръзна ли ти?

    03:52 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    18 26 Отговор
    И ся кво.Тая зима ток в киеФ ЙОК

    Коментиран от #7, #13, #19

    03:59 30.10.2026

  • 7 Ама и копейки

    8 8 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    за тебе кой.
    Много лоши резултати даваш. Недоволни са началниците

    Коментиран от #8, #16

    04:02 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не са прави

    6 8 Отговор
    Защо пречат на рускините да се приберат при мъжете си с припечеленото по плажовете?

    04:31 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Той само

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "На Путин не му пука":

    се изпуска.

    05:40 30.10.2026

  • 16 Ама и еврасти

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ама и копейки":

    за тебе кой.
    Много лоши резултати даваш. Недоволни са началниците

    05:45 30.10.2026

  • 17 За сега са 84

    1 6 Отговор
    Денят не е приключил!

    05:59 30.10.2026

  • 18 Фен

    7 2 Отговор
    Интересно, а Киев, който НАТО изостави на милостта на Руснаците, колко ли ракети и дрона героично пое с мостовете, заводите, складовете и енергетиката си?

    Коментиран от #24

    06:14 30.10.2026

  • 19 Българин

    11 11 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Ток в Киев ще има, ако Зеленски спре 3-4 тока в Москва. Щото Путин напада само беззащините. Който може да му връща достойно, е в безопасност.

    Коментиран от #23

    06:15 30.10.2026

  • 20 Изстреляни са над 600 към Москва

    5 13 Отговор
    Повечето са свалени по пътя, а тези 84 са достигнали до Москва.
    Пропуснато е да се отбележи че от всички тези британски летателни апарати, нищо не е ударено!
    Ама британския народ е богат,

    Коментиран от #22, #28

    06:45 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Жоржета стресираща

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Изстреляни са над 600 към Москва":

    Народен ударен инструмент,
    Ама си слушал британски тржък роок..А..

    06:55 30.10.2026

  • 23 Украйна е толкова беззащитна

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    че и еждневното изстрелване от британците на стотици дронове и ракети по Москва и наливане милиарди и оръжия от ЕС, явно не може да ги спаси.
    Само Зеленски е силен и непобедим.

    06:55 30.10.2026

  • 24 кукузел

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    Де да бе ИЗОСТАВИЛ, нямаше да е тая ИНФЛАЦИЯ, всички дронове са от залъка на децата ни в угода на Пентагона.

    06:57 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бг гражданин

    2 4 Отговор
    Реакцияга на Русия е учудващо неадекватна.Ако срущу Вашингтон полетят дронове но не всеки ден ,а само веднъж,какво мислите ще стане с тоя дето ги пуска?!

    07:03 30.10.2026

  • 28 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Изстреляни са над 600 към Москва":

    При вече близо 10000 украински дрона, изстреляни срещу Москва, украинците нямат нито един, успешно достигнал поне на 10 км. от Кремъл.

    Коментиран от #32

    07:05 30.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Руската математика кефи и кърти мифки

    1 0 Отговор
    862 прилетели
    170 унищожили
    692 продължили

    Според руската математика: 170 е повече от 692
    Според руската политика: агресорът се защитава, нападнатият е агресор
    Според Кримъл: войната е мир, поробването - свобода


    С една дума: сбърканяци.

    07:13 30.10.2026

  • 31 Артилерист

    1 1 Отговор
    На украинците това им остана-манифактурно сглобявани дронове за пропагандни тероакции. Иначе икономически, енергийно, транспортно, крайморско и прочие, както и на фронта Украйна систематично се занулява...

    07:14 30.10.2026

  • 32 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мишел":

    А целят ли се в Кремъл?

    И твърдението ти е лъжа: на 3ти май 2023та година дрон удари Кремъл.

    07:16 30.10.2026

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