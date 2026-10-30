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Украински дронове спряха полетите на всички летища в Москва
  Тема: Украйна

Украински дронове спряха полетите на всички летища в Москва

30 Октомври, 2026 03:39 840 14

  • москва-
  • дронова атака-
  • летища-
  • росавиация-
  • сергей собянин

Ограниченията засегнаха и летището край Ярославъл, а част от полетите бяха пренасочени. Сергей Собянин съобщи за 62 свалени дрона

Украински дронове спряха полетите на всички летища в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Всички четири летища в московския авиационен възел временно ограничиха приемането и излитането на самолети вечерта на 29 октомври и през нощта на 30 октомври заради заплаха от атака с дронове. Мерките засегнаха Домодедово, Внуково, Жуковски и Шереметиево.

Росавиация съобщи, че ограниченията са въведени заради необходимостта да се гарантира безопасността на полетите. Във Внуково, Домодедово и Жуковски те са наложени в 22:50 часа московско време. Шереметиево първоначално е работило по съгласуване с компетентните органи, но в 23:28 часа и там е въведено пълно ограничение.

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„Ограниченията са необходими за осигуряване на безопасността на полетите“, заяви Росавиация.

Временно е ограничена и работата на летище Туношна край Ярославъл. Според съобщенията част от полетите са пренасочени към други летища, а разписанията са коригирани. Пътниците са изправени пред закъснения и промени в маршрутите заради ограниченията във въздушното пространство.

Съобщения за свалени дронове

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава, че от 22:00 часа московско време руската противовъздушна отбрана е свалила общо 62 безпилотни летателни апарата.

Каналът Astra, позовавайки се на данни от Flightradar24, съобщава, че над Москва почти не са се виждали граждански самолети. Сред проследяваните бордове е бил самолетът с регистрация RA-73025, принадлежащ на специалния летателен отряд „Россия“, който е базиран на Внуково и се използва за превоз на високопоставени представители.

Към наличните съобщения няма потвърдени данни за пострадали или нанесени материални щети. Не е съобщено и кога ограниченията за всички засегнати летища ще бъдат окончателно отменени.

Източници: vedomosti.ru, ru.slovoidilo.ua


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На Путин не му пука

    10 6 Отговор
    Той бе мърда от бункера.

    03:44 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А на теб?

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Омръзна ли ти?

    03:52 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    5 10 Отговор
    И ся кво.Тая зима ток в киеФ ЙОК

    Коментиран от #7, #13

    03:59 30.10.2026

  • 7 Ама и копейки

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    за тебе кой.
    Много лоши резултати даваш. Недоволни са началниците

    Коментиран от #8

    04:02 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не са прави

    3 0 Отговор
    Защо пречат на рускините да се приберат при мъжете си с припечеленото по плажовете?

    04:31 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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