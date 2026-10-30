Украински дронове спряха полетите на всички летища в Москва

Всички четири летища в московския авиационен възел временно ограничиха приемането и излитането на самолети вечерта на 29 октомври и през нощта на 30 октомври заради заплаха от атака с дронове. Мерките засегнаха Домодедово, Внуково, Жуковски и Шереметиево.
Росавиация съобщи, че ограниченията са въведени заради необходимостта да се гарантира безопасността на полетите. Във Внуково, Домодедово и Жуковски те са наложени в 22:50 часа московско време. Шереметиево първоначално е работило по съгласуване с компетентните органи, но в 23:28 часа и там е въведено пълно ограничение.
Временно е ограничена и работата на летище Туношна край Ярославъл. Според съобщенията част от полетите са пренасочени към други летища, а разписанията са коригирани. Пътниците са изправени пред закъснения и промени в маршрутите заради ограниченията във въздушното пространство.
Съобщения за свалени дронове
Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава, че от 22:00 часа московско време руската противовъздушна отбрана е свалила общо 62 безпилотни летателни апарата.
Каналът Astra, позовавайки се на данни от Flightradar24, съобщава, че над Москва почти не са се виждали граждански самолети. Сред проследяваните бордове е бил самолетът с регистрация RA-73025, принадлежащ на специалния летателен отряд „Россия“, който е базиран на Внуково и се използва за превоз на високопоставени представители.
Към наличните съобщения няма потвърдени данни за пострадали или нанесени материални щети. Не е съобщено и кога ограниченията за всички засегнати летища ще бъдат окончателно отменени.
Източници: vedomosti.ru, ru.slovoidilo.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 На Путин не му пука
03:44 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А на теб?
До коментар #2 от "Сатана Z":Омръзна ли ти?
03:52 30.10.2026
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6 И Киев е Руски
Коментиран от #7, #13
03:59 30.10.2026
7 Ама и копейки
До коментар #6 от "И Киев е Руски":за тебе кой.
Много лоши резултати даваш. Недоволни са началниците
Коментиран от #8
04:02 30.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не са прави
04:31 30.10.2026
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14 Този коментар е премахнат от модератор.