Ванс: Извънземните може да са демони, църквата не изключва необяснимото

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че възнамерява да използва достъпа си до класифицирана информация, за да проучи правителствените материали за НЛО и други необясними явления. Той каза, че темата го интересува отдавна, но все още не е успял да се запознае подробно с всички данни.

„Не мисля, че са извънземни. Мисля, че са демони“, заяви Ванс в разговор с консервативния водещ Бени Джонсън, цитиран от Fox News. След това той обясни, че разглежда въпроса през призмата на християнската си вяра и допуска съществуването на добри и зли духовни сили.

„Всяка голяма световна религия, включително християнството, разбира, че има странни неща и явления, които трудно могат да бъдат обяснени“, каза Ванс.

По думите му това не означава, че вече разполага с отговор. „Не съм успял да стигна до дъното на въпроса, но съм обсебен от него“, каза вицепрезидентът. Той добави, че има още три години от мандата си, през които може да проучи досиетата.

Ванс говори за ангели и демони

Темата беше повдигната и в интервюто му с колумнистката на „Ню Йорк пост“ Миранда Дивайн през октомври 2025 г. Тогава Ванс заяви, че ако един човек вижда извънземно, той може да възприеме същото явление като ангел или демон.

„Вярвам, че има духовни сили, които действат върху физическия свят, но много хора не ги виждат, не ги разбират и не ги оценяват“, каза той. Ванс посочи, че държавният секретар Марко Рубио също проявява интерес към неидентифицираните аномални явления и че двамата са обсъждали темата още когато са били сенатори.

Тръмп обеща публикуване на файлове

Изявленията на Ванс идват на фона на обещание на президента Доналд Тръмп от февруари 2026 г. да започне процес по идентифициране и публикуване на правителствени документи, свързани с извънземен живот, неидентифицирани аномални явления и НЛО.

Източници: foxnews.com, forbes.com