Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Латвия »
Латвия за първи път ще председателства Съвета за сигурност на ООН
  Тема: Украйна

Латвия за първи път ще председателства Съвета за сигурност на ООН

30 Октомври, 2026 04:05, обновена 30 Октомври, 2026 04:08 484 1

  • латвия-
  • оон-
  • съвет за сигурност-
  • украйна-
  • руска агресия

Рига ще ръководи заседанията през ноември и ще постави акцент върху Украйна и рисковете от новите технологии

Латвия за първи път ще председателства Съвета за сигурност на ООН - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Латвия ще поеме председателството на Съвета за сигурност на ООН на 1 ноември 2026 г. за първи път в историята си. Рига ще ръководи работата на органа в продължение на един месец, включително официалните заседания и закритите консултации между 15-те членове.

Графикът на председателствата се определя по азбучен ред и се сменя всеки календарен месец. След Латвия през декември ротационното председателство ще поеме Либерия, показва графикът на ООН.

Още новини от Украйна

Украйна остава водещ приоритет

Сред основните теми на Латвия ще бъде войната в Украйна. Страната е непостоянен член на Съвета за сигурност за мандата 2026–2027 г., след като беше избрана на 3 юни 2025 г. с 178 гласа от 188 участвали държави. Това е първото участие на Латвия в Съвета за сигурност.

„Правим всичко възможно войната на Русия в Украйна да остане високо в дневния ред на Съвета за сигурност, да не се допуска нормализиране на руската агресия и да се обяснят на международната общност имперските цели на Русия и глобалните последици“, заяви посланикът на Латвия в ООН Санита Павлуте-Десландес.

По данни, цитирани от латвийската агенция ЛЕТА, през 2026 г. Латвия и европейските ѝ съюзници са свикали 16 официални заседания на Съвета, посветени на Украйна. Почти всички са били проведени по искане на Киев.

Акцент върху технологиите и сигурността

Латвия възнамерява да постави в дневния ред и въпроси, свързани с новите технологии, киберзаплахите и дезинформацията, генерирана с помощта на изкуствен интелект.

Около 90% от работата на Съвета е свързана с предварително планирани заседания по повтарящи се теми, включително мироопазващи мисии и санкционни режими. Председателстващата държава обаче може да предложи едно или две заседания по въпроси, които определя като особено важни. Латвия планира да използва тази възможност за своите приоритети.

Избирането на страната за член на Съвета е дългогодишна цел на латвийската външна политика. Кандидатурата е подадена още през 2011 г., а мандатът на Рига в органа ще продължи до 31 декември 2027 г.

Източници: en.bb.lv, newsukraine.rbc.ua


Латвия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И там не им е лесно

    2 0 Отговор
    И там имат много руски инфилтрати и саботьори.

    04:11 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания