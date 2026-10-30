Латвия за първи път ще председателства Съвета за сигурност на ООН

Латвия ще поеме председателството на Съвета за сигурност на ООН на 1 ноември 2026 г. за първи път в историята си. Рига ще ръководи работата на органа в продължение на един месец, включително официалните заседания и закритите консултации между 15-те членове.

Графикът на председателствата се определя по азбучен ред и се сменя всеки календарен месец. След Латвия през декември ротационното председателство ще поеме Либерия, показва графикът на ООН.

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Украйна остава водещ приоритет

Сред основните теми на Латвия ще бъде войната в Украйна. Страната е непостоянен член на Съвета за сигурност за мандата 2026–2027 г., след като беше избрана на 3 юни 2025 г. с 178 гласа от 188 участвали държави. Това е първото участие на Латвия в Съвета за сигурност.

„Правим всичко възможно войната на Русия в Украйна да остане високо в дневния ред на Съвета за сигурност, да не се допуска нормализиране на руската агресия и да се обяснят на международната общност имперските цели на Русия и глобалните последици“, заяви посланикът на Латвия в ООН Санита Павлуте-Десландес.

По данни, цитирани от латвийската агенция ЛЕТА, през 2026 г. Латвия и европейските ѝ съюзници са свикали 16 официални заседания на Съвета, посветени на Украйна. Почти всички са били проведени по искане на Киев.

Акцент върху технологиите и сигурността

Латвия възнамерява да постави в дневния ред и въпроси, свързани с новите технологии, киберзаплахите и дезинформацията, генерирана с помощта на изкуствен интелект.

Около 90% от работата на Съвета е свързана с предварително планирани заседания по повтарящи се теми, включително мироопазващи мисии и санкционни режими. Председателстващата държава обаче може да предложи едно или две заседания по въпроси, които определя като особено важни. Латвия планира да използва тази възможност за своите приоритети.

Избирането на страната за член на Съвета е дългогодишна цел на латвийската външна политика. Кандидатурата е подадена още през 2011 г., а мандатът на Рига в органа ще продължи до 31 декември 2027 г.

Източници: en.bb.lv, newsukraine.rbc.ua