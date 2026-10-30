Само за ден: 191 бойни сблъсъка на фронта в Украйна

Общо 191 бойни сблъсъка са регистрирани по фронтовата линия в Украйна в четвъртък. Най-интензивни са боевете в Константиновското, Покровското и Гуляйполското направление, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.
„От началото на деня са регистрирани 191 бойни сблъсъка“, се посочва в оперативната информация. Според украинското командване руските сили са извършили 51 въздушни удара с 170 управляеми авиационни бомби, използвали са 6174 ударни дрона и са нанесли 1768 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.
Натискът край Константиновка и Покровск
В Константиновското направление украинските сили са отбили 23 руски атаки. Настъпателни действия са водени край Константиновка и към Олексеево-Дружковка, Новоселовка, Довга Балка, Дружковка, Русин Яр, Петровка, Торецкое и други населени места.
Още 18 атаки са отчетени в Покровското направление. По данни на украинския генерален щаб руските войски са се опитали да напреднат край Доброполие, Нови Донбас, Ганивка, Родинское, Светле, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Молодецкое и Новопавловка. В част от тези райони боевете продължават.
Сражения и край Гуляйполе
В Гуляйполското направление са отбити 16 руски атаки в района на Успешное, Терноватое, Горкое и Чаривное. Украинското командване съобщава и за още три опита на руските сили да подобрят тактическите си позиции.
Бойни действия са продължили и в Южнослабожанското, Лиманското, Славянското и Ореховското направление. Данните за броя на атаките, въздушните удари и обстрелите са от украинската страна във войната и не са независимо потвърдени.
Източници: mezha.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 оня с коня
мецана излезе от бърлогата и сега разгонва натовските мастиии , а те само скимтят
04:30 30.10.2026
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8 Горски
Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ?
04:39 30.10.2026
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10 Стига с тая Украйна
И да ги издържаме!
Сега избиоаме не български, а украински президент!
Всера товаине беше дебат, а селска среща на двама престъпници!
05:01 30.10.2026
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