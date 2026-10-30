Само за ден: 191 бойни сблъсъка на фронта в Украйна

Общо 191 бойни сблъсъка са регистрирани по фронтовата линия в Украйна в четвъртък. Най-интензивни са боевете в Константиновското, Покровското и Гуляйполското направление, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„От началото на деня са регистрирани 191 бойни сблъсъка“, се посочва в оперативната информация. Според украинското командване руските сили са извършили 51 въздушни удара с 170 управляеми авиационни бомби, използвали са 6174 ударни дрона и са нанесли 1768 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Натискът край Константиновка и Покровск

В Константиновското направление украинските сили са отбили 23 руски атаки. Настъпателни действия са водени край Константиновка и към Олексеево-Дружковка, Новоселовка, Довга Балка, Дружковка, Русин Яр, Петровка, Торецкое и други населени места.

Още 18 атаки са отчетени в Покровското направление. По данни на украинския генерален щаб руските войски са се опитали да напреднат край Доброполие, Нови Донбас, Ганивка, Родинское, Светле, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Молодецкое и Новопавловка. В част от тези райони боевете продължават.

Сражения и край Гуляйполе

В Гуляйполското направление са отбити 16 руски атаки в района на Успешное, Терноватое, Горкое и Чаривное. Украинското командване съобщава и за още три опита на руските сили да подобрят тактическите си позиции.

Бойни действия са продължили и в Южнослабожанското, Лиманското, Славянското и Ореховското направление. Данните за броя на атаките, въздушните удари и обстрелите са от украинската страна във войната и не са независимо потвърдени.

Източници: mezha.net