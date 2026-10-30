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Само за ден: 191 бойни сблъсъка на фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Само за ден: 191 бойни сблъсъка на фронта в Украйна

30 Октомври, 2026 04:14 553 11

  • украйна-
  • русия-
  • константиновка-
  • покровск-
  • боеве по фронта

Русия е предприела 23 атаки в Константиновското направление и 18 в Покровското. Най-интензивни са боевете и край Гуляйполе

Само за ден: 191 бойни сблъсъка на фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Общо 191 бойни сблъсъка са регистрирани по фронтовата линия в Украйна в четвъртък. Най-интензивни са боевете в Константиновското, Покровското и Гуляйполското направление, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

„От началото на деня са регистрирани 191 бойни сблъсъка“, се посочва в оперативната информация. Според украинското командване руските сили са извършили 51 въздушни удара с 170 управляеми авиационни бомби, използвали са 6174 ударни дрона и са нанесли 1768 обстрела по населени места и позиции на украинските войски.

Натискът край Константиновка и Покровск

В Константиновското направление украинските сили са отбили 23 руски атаки. Настъпателни действия са водени край Константиновка и към Олексеево-Дружковка, Новоселовка, Довга Балка, Дружковка, Русин Яр, Петровка, Торецкое и други населени места.

Още 18 атаки са отчетени в Покровското направление. По данни на украинския генерален щаб руските войски са се опитали да напреднат край Доброполие, Нови Донбас, Ганивка, Родинское, Светле, Новогришино, Мирное, Сергеевка, Котлино, Молодецкое и Новопавловка. В част от тези райони боевете продължават.

Сражения и край Гуляйполе

В Гуляйполското направление са отбити 16 руски атаки в района на Успешное, Терноватое, Горкое и Чаривное. Украинското командване съобщава и за още три опита на руските сили да подобрят тактическите си позиции.

Бойни действия са продължили и в Южнослабожанското, Лиманското, Славянското и Ореховското направление. Данните за броя на атаките, въздушните удари и обстрелите са от украинската страна във войната и не са независимо потвърдени.

Източници: mezha.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 оня с коня

    1 3 Отговор
    едни натовски кучета обикаляха около бърлогата на мецата и лаеха

    мецана излезе от бърлогата и сега разгонва натовските мастиии , а те само скимтят

    04:30 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Горски

    1 1 Отговор
    Зеленски смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара. На бай Дончо му писна от всякакви руси кукувици да му се катерят по КРА и праща ситния кубинец да и покаже кой кара влака и кой е кондуктора на тази композиция от 27 скачени вагонетки.
    Който не слуша го откачат н а първата гара и го оставят в глух коловоз докато някой се сети да го композира на следващия влак с по зъл машинист.
    Та те така се прави. Финландия е в криза от как влезе в натю и хлопна границите си с Русия 1300 км ,руснаците се дръпнаха и парите секнаха ,сега ще се моли на клоуна за туристи ли ?

    04:39 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стига с тая Украйна

    1 1 Отговор
    Ние да не сме поданници на Украйна, че да лягаме и ставаме с техните проблеми!
    И да ги издържаме!
    Сега избиоаме не български, а украински президент!
    Всера товаине беше дебат, а селска среща на двама престъпници!

    05:01 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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