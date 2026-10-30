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Лавров пристигна в Атланта за срещата на Г-20
  Тема: Икономика

Лавров пристигна в Атланта за срещата на Г-20

30 Октомври, 2026 05:47 1 282 10

  • сергей лавров-
  • г-20-
  • атланта-
  • марко рубио-
  • русия

Руската делегация ще участва в двудневната среща на външните министри, която започва на 30 октомври

Лавров пристигна в Атланта за срещата на Г-20 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руската делегация, водена от министъра на външните работи Сергей Лавров, пристигна в Атланта за срещата на външните министри на Г-20. Правителственият самолет с делегацията е кацнал на летището в града, съобщава кореспондент на ТАСС.

Срещата ще се проведе на 30 и 31 октомври под председателството на Съединените щати. Домакин е държавният секретар Марко Рубио. В разговорите ще бъдат обсъдени икономическият растеж, енергийната и продоволствената сигурност, търговията и устойчивостта на веригите за доставки. В дневния ред са включени и геополитическите кризи, които оказват влияние върху световната икономика.

Срещата на министрите трябва да подготви лидерския форум на Г-20, насрочен за 14 и 15 декември в Маями. Участието на Лавров е първото му посещение в Съединените щати за международен формат извън структурите на ООН в Ню Йорк след визитата му във Вашингтон през декември 2019 г., посочва ТАСС.

Москва поставя акцент върху глобалната икономика

Руското външно министерство заяви, че делегацията ще настоява за реформа на глобалните икономически институции и за по-голяма роля на държавите от Азия, Африка и Латинска Америка. Москва възнамерява да постави и въпроса за санкциите, търговските конфликти и прекъсванията във веригите за доставки.

„В последния момент повечето въпроси успяхме да решим. Делегацията е сформирана, оформена и готова за работа“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По думите ѝ руската страна очаква дискусия за геополитическите предизвикателства и за последиците им върху световната икономика. Захарова посочи още, че Москва ще защитава позицията си за запазване на пълния състав на Г-20 и за връщане на Южна Африка в работата на групата.

Източници: tass.ru, interfax.ru


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стария koн

    3 9 Отговор
    дали си е взел слама?

    Коментиран от #10

    05:51 30.10.2026

  • 2 Докъде я докара бедният

    3 12 Отговор
    На дърти години публично да се излага, защитавайки един откачалник.

    05:52 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Фен

    8 2 Отговор
    Интересно. Май само Урсула и Кая останаха в изолация. И ние, ако си изберем сектантът за президент.

    06:11 30.10.2026

  • 7 Дзак

    4 1 Отговор
    Умна, Красива и Работлива!

    06:12 30.10.2026

  • 8 Млад еврас

    7 1 Отговор
    По добре кон от колкото без мозък, като нашите ЕС "лидери" като кая мозъка, урси ваксата, макароня, лагард осъдена престъпничка.

    06:24 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.