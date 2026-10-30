Лавров пристигна в Атланта за срещата на Г-20

Руската делегация, водена от министъра на външните работи Сергей Лавров, пристигна в Атланта за срещата на външните министри на Г-20. Правителственият самолет с делегацията е кацнал на летището в града, съобщава кореспондент на ТАСС.

Срещата ще се проведе на 30 и 31 октомври под председателството на Съединените щати. Домакин е държавният секретар Марко Рубио. В разговорите ще бъдат обсъдени икономическият растеж, енергийната и продоволствената сигурност, търговията и устойчивостта на веригите за доставки. В дневния ред са включени и геополитическите кризи, които оказват влияние върху световната икономика.

Срещата на министрите трябва да подготви лидерския форум на Г-20, насрочен за 14 и 15 декември в Маями. Участието на Лавров е първото му посещение в Съединените щати за международен формат извън структурите на ООН в Ню Йорк след визитата му във Вашингтон през декември 2019 г., посочва ТАСС.

Москва поставя акцент върху глобалната икономика

Руското външно министерство заяви, че делегацията ще настоява за реформа на глобалните икономически институции и за по-голяма роля на държавите от Азия, Африка и Латинска Америка. Москва възнамерява да постави и въпроса за санкциите, търговските конфликти и прекъсванията във веригите за доставки.

„В последния момент повечето въпроси успяхме да решим. Делегацията е сформирана, оформена и готова за работа“, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По думите ѝ руската страна очаква дискусия за геополитическите предизвикателства и за последиците им върху световната икономика. Захарова посочи още, че Москва ще защитава позицията си за запазване на пълния състав на Г-20 и за връщане на Южна Африка в работата на групата.

Източници: tass.ru, interfax.ru