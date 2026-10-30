Тлееща цигара най-вероятно е причинила пожара със 168 жертви в Хонконг

Тлееща незагасена цигара най-вероятно е причинила пожара в жилищния комплекс Wang Fuk Court в Хонконг, при който през ноември 2025 г. загинаха 168 души. Цигарата вероятно е запалила хартиени материали и кашони на площадка извън апартаменти 104 и 105 в блок Wang Cheong House, заключава независимият комитет, разследвал трагедията. Огънят засегна седем от осемте блока в комплекса в Тай По.

Според главния химик Лий Уинг-ман това е най-вероятният сценарий, но пряко доказателство за конкретния източник на запалването не е открито. „Това беше единствената подозрителна причина за пожара, която успяхме да установим“, каза тя по време на изслушванията. Изводът е направен чрез изключване на други възможности. На мястото са открити множество фасове и картонени кутии, а съчетанието от тлеещ материал и горими отпадъци е могло постепенно да натрупа достатъчно топлина, за да започне открито горене.

Лабораторните анализи не са открили значими следи от запалителни течности, поради което версията за умишлен палеж е отхвърлена. Електрическа повреда също не е посочена като причина. Комитетът е установил, че строителните мрежи, платната и част от пластмасовите и дунапренените плоскости, използвани при ремонта, не са отговаряли на изискванията за пожароустойчивост. При изпитания мрежите и платната са се възпламенявали, а някои от плоскостите не са се самогасявали.

Надзорни пропуски са ускорили разпространението

Докладът не свързва броя на жертвите само с първоначалното запалване. Според комитета използването на негорими по изискванията материали, отворите по фасадата, проблемите с евакуационните маршрути и неизправната противопожарна сигнализация са допринесли за бързото разпространение на огъня и дима. Много от жертвите са починали от вдишване на дим.

Като частично отговорни за големия брой жертви са посочени строителният надзор, отделът за сградите, противопожарната служба и трудовият отдел. Комитетът критикува начина, по който са обработвани сигналите на жителите за пушене, опасни плоскости и блокирани изходи. Според доклада нарушенията в частния сектор са били улеснени от регулаторни пропуски и недостатъчен контрол.

Оставка и продължаващи наказателни дела

След публикуването на доклада ръководителят на Хонконг Джон Лий се извини на засегнатите семейства и обяви реформи в системата за надзор и обработка на жалби. Секретарят по жилищното строителство Уини Хо подаде оставка, като Лий заяви, че тя поема политическа отговорност, без да е установено лично нарушение от нейна страна.

Разследването на независимия комитет е отделно от наказателните производства срещу изпълнители и консултанти по ремонта. По тези дела са повдигнати обвинения, включително за непредумишлено причиняване на смърт и заговор за измама, но съдът все още не се е произнесъл по вината на обвиняемите. Части от доклада са редактирани заради продължаващите съдебни процедури.

Източници: news.rthk.hk, apnews.com