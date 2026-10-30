Израел репатрира пет италиански активистки

Пет италиански активистки, задържани от израелските сили на Западния бряг, са освободени и репатрирани в Италия. Жените са били върнати на 24 октомври, два дни след задържането им по време на маслиновата реколта.

На 23 октомври италианският външен министър Антонио Таяни поиска незабавното им освобождаване. „Това, което се случи, е неприемливо, те не са извършвали никакво престъпление“, заяви Таяни пред журналисти в Истанбул. Той изрази надежда, че жените ще бъдат върнати в Италия в рамките на часове.

Задържането е станало по време на маслиновата реколта

Италианското външно министерство съобщи, че активистките са били задържани на 22 октомври заедно с други международни доброволци, докато придружавали палестински земеделци в района на ал-Бвейб, южно от Хеброн.

Източници на италианското външно министерство, цитирани от Ройтерс, посочиха Кириат Арба край Хеброн като мястото, където жените са били задържани от израелската полиция. Различието в посочените места не е обяснено публично.

Италианското посолство в Тел Авив и генералното консулство в Йерусалим са поискали информация от израелските власти и са поддържали контакт с тях за освобождаването и връщането на активистките.

Жените са били посетени от италиански консулски служители

Преди репатрирането италиански консулски служители са посетили петте жени на летището. Според италианското външно министерство те са изглеждали в добро физическо състояние. На активистките е било позволено да използват мобилните си телефони и всяка от тях е разговаряла поне веднъж с адвокат.

Първоначално израелските власти са уведомили италианските дипломати, че жените ще бъдат предадени на имиграционните власти в очакване на експулсиране и последващо връщане в Италия. На 24 октомври италианското външно министерство потвърди, че репатрирането вече е извършено.

Напрежение около маслиновата реколта

Случаят се развива на фона на напрежение около събирането на маслините на окупирания Западен бряг. Ройтерс цитира израелската правозащитна организация Йеш Дин, според която са регистрирани повече от 330 инцидента, свързани с насилие от заселници, кражби и повредени маслинови дървета от началото на тазгодишната реколта.

Израелските служби за сигурност заявяват, че приемат сериозно проявите на насилие и престъпната дейност. В конкретния случай публично не са посочени обвинения срещу петте италиански активистки.

Източници: ansa.it, internazionale.it