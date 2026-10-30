Кая Калас отказа да прекрати дискусия с канадския външен министър в Монреал

Кая Калас отказа предложението публичната дискусия с канадския външен министър Анита Ананд да бъде прекратена пет минути преди планирания край. Сцената се разигра в Университета на Монреал, а записът беше разпространен от канадската телевизия CPAC.

Разговорът вече продължаваше около 39 минути, когато модераторът Фредерик Меран напомни на участничките за натоварените им графици. „Имам още толкова много въпроси, записани на картите си, но няма да бъда егоист и да ги задам. Знам, че сте много заети и трябва да тръгнете след пет минути или дори по-рано“, каза политологът.

Калас го погледна изненадано и отговори: „Не“. Меран се обърна към организаторите, за да провери дали може да зададе още един въпрос, но получил отрицателен отговор, повтори: „Не? Казаха ми, че трябва да тръгнете веднага.“

Тогава Калас се обърна към Ананд и посочи часовника си. Канадският министър на външните работи от своя страна посочи таймер, поставен на масата. „Все още имаме 20 минути“, каза Ананд. След това модераторът продължи с въпрос от публиката.

Дискусията беше част от визитата на Калас в Канада

Кая Калас, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, беше в Монреал за 21-ата среща на върха между Европейския съюз и Канада. Форумът се проведе на 29 и 30 октомври.

В срещата участваха канадският премиер Марк Карни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Дневният ред включва търговия, цифрово сътрудничество, енергетика, критични суровини, отбрана и сигурност.

Преди срещата на върха Анита Ананд и Кая Калас обсъдиха подкрепата за Украйна, натиска върху Русия, сигурността и отбраната, както и развитието на стратегическото партньорство между Канада и ЕС.

Източници: cpac.ca, apnews.com, ipolitics.ca