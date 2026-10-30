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Кая Калас отказа да прекрати дискусия с канадския външен министър в Монреал
  Тема: Известни личности

Кая Калас отказа да прекрати дискусия с канадския външен министър в Монреал

30 Октомври, 2026 05:58 1 177 7

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  • монреал

Пред модератора останаха още 20 минути от дискусията с Анита Ананд

Кая Калас отказа да прекрати дискусия с канадския външен министър в Монреал - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кая Калас отказа предложението публичната дискусия с канадския външен министър Анита Ананд да бъде прекратена пет минути преди планирания край. Сцената се разигра в Университета на Монреал, а записът беше разпространен от канадската телевизия CPAC.

Разговорът вече продължаваше около 39 минути, когато модераторът Фредерик Меран напомни на участничките за натоварените им графици. „Имам още толкова много въпроси, записани на картите си, но няма да бъда егоист и да ги задам. Знам, че сте много заети и трябва да тръгнете след пет минути или дори по-рано“, каза политологът.

Калас го погледна изненадано и отговори: „Не“. Меран се обърна към организаторите, за да провери дали може да зададе още един въпрос, но получил отрицателен отговор, повтори: „Не? Казаха ми, че трябва да тръгнете веднага.“

Тогава Калас се обърна към Ананд и посочи часовника си. Канадският министър на външните работи от своя страна посочи таймер, поставен на масата. „Все още имаме 20 минути“, каза Ананд. След това модераторът продължи с въпрос от публиката.

Дискусията беше част от визитата на Калас в Канада

Кая Калас, върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, беше в Монреал за 21-ата среща на върха между Европейския съюз и Канада. Форумът се проведе на 29 и 30 октомври.

В срещата участваха канадският премиер Марк Карни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Дневният ред включва търговия, цифрово сътрудничество, енергетика, критични суровини, отбрана и сигурност.

Преди срещата на върха Анита Ананд и Кая Калас обсъдиха подкрепата за Украйна, натиска върху Русия, сигурността и отбраната, както и развитието на стратегическото партньорство между Канада и ЕС.

Източници: cpac.ca, apnews.com, ipolitics.ca


Канада
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Италия днес.

    19 1 Отговор
    Видимата причина, от която олигархията и политиката се страхуват, е болонското образование, което те сами си измислиха. То учи повече как да продаваш, защото машините произвеждат почти всичко. Но никой не пита: когато всички продават – кой ще купува и как?

    Проблемът обаче е в основата. Машините вече правят почти всичко и изобилието е възможно. Но системата слага цена на това изобилие, за да се запази. Магазините са пълни, а хората нямат финансов достъп. Това не е недостиг – това е изкуствен недостиг. Решението не е срив, а реформа – внимателна. Когато машините правят изобилие, изобилието трябва да е безплатно, като брошурата в магазина. Хлябът, водата, лекарствата, образованието, дрехите, обувките не са стока – те са основа. Когато няма изобилие, тогава системата може да поиска пари. Но когато машината прави достатъчно за всички, цената е ненужна. Докато политиката и олигархията правят все по-труден достъпа до системата, протестите и войните ще стават все по-жестоки.

    06:05 30.10.2026

  • 2 Европеец

    22 2 Отговор
    А бе Кая си е Кая ... От статията ми стана ясно, че в Канада са и Коща и урсулата.... Въобще големи екскурзионти за сметка на на данъкоплатците.......

    06:10 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маринов

    15 0 Отговор
    Това недоразумение, което следва заветите на дядо си - хитлериста, след време, като пенсионерка, може да се вживява като комунистка, като баща си. (Баща й е бил офицер от Съветската армия). Какво не правят парите.

    06:22 30.10.2026

  • 5 Фен

    6 0 Отговор
    Явно, писането с изкуствен интелект е по-зле и от това с естествен. 🤷

    06:27 30.10.2026

  • 6 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Кая Калас ?

    06:50 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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