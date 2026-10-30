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Дмитриев: Лагард е изтощена от грешките на ЕС

Дмитриев: Лагард е изтощена от грешките на ЕС

30 Октомври, 2026 05:54 1 063 16

  • кристин лагард-
  • кирил дмитриев-
  • европейска централна банка-
  • енергийни цени-
  • руски газ

Руският представител свърза предсрочното оттегляне на президента на ЕЦБ с проблемите на Европейския съюз и обвини Брюксел за скъпата енергия

Дмитриев: Лагард е изтощена от грешките на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментира решението на Кристин Лагард да напусне предсрочно поста президент на Европейската централна банка.

„Дори Кристин Лагард изглежда изтощена от грешните решения и проблемите на ЕС“, написа Дмитриев на английски в социалната мрежа X.

ЕЦБ съобщи, че Лагард ще се оттегли на 7 февруари 2027 г. Това е около девет месеца преди края на осемгодишния ѝ мандат, който трябваше да приключи на 31 октомври 2027 г. В съобщението на банката не е посочена причина за решението ѝ.

Лагард е информирала Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Според Коща процедурата за избор на неин наследник започва незабавно и ще се проведе по правилата, предвидени в член 283 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Дмитриев свърза скъпата енергия с отказа от руски ресурси

В друга публикация руският представител коментира материал на Politico за повишаването на енергийните цени в Европа до най-високото им равнище от четири години.

„Както многократно беше предупреждавано, това се случва, когато еврочиновниците откъснат Европа от руските енергийни ресурси“, написа Дмитриев.

Европейските газови цени се повишиха на фона на ниските запаси преди зимния сезон и нарушенията на доставките на втечнен природен газ. Евронюз посочи като фактор и затрудненията с транспорта през Ормузкия проток.

Европейският съюз действително намали зависимостта си от руския тръбопроводен газ след началото на руската инвазия в Украйна, но публично достъпните данни сочат, че настоящото поскъпване е свързано с комбинация от фактори, сред които ограниченото предлагане, ниските складови наличности и геополитическите конфликти.

Предсрочното оттегляне на Лагард открива процедурата за избор на нов президент на ЕЦБ. До назначаването на наследник тя ще изпълнява функциите си начело на институцията.

Източници: apnews.com, ecb.europa.eu, euronews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    15 3 Отговор
    ЕС се гръмна и в двата крака.

    Коментиран от #4

    06:01 30.10.2026

  • 2 Факти

    8 0 Отговор
    Дмитриев: Лагард е изтощена от грешките на ЕССР

    06:16 30.10.2026

  • 3 ЕС е изтощен

    3 14 Отговор
    от простотиите на Руската Федерация

    Коментиран от #6, #11

    06:17 30.10.2026

  • 4 Русия ще му

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    седне на третия.

    Коментиран от #8, #9

    06:17 30.10.2026

  • 5 Българин

    4 0 Отговор
    Хубаво, че има кой да се вълнува от съдбата на ЕС! Да вземе да се кандидатира за някакъв пост е ЕК, че да ни реши проблемите.

    Коментиран от #14

    06:19 30.10.2026

  • 6 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС е изтощен":

    е много капризен !

    06:19 30.10.2026

  • 7 има

    0 1 Отговор
    Малигнен меланом

    06:20 30.10.2026

  • 8 Не бе,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Русия ще му":

    много е мяк !

    06:21 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Млад еврас

    5 0 Отговор
    Лагард е осъден за корупция престъпник, дали ще намерят друг престъпник да управлява ЕЦБ.

    06:29 30.10.2026

  • 11 Обективен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ЕС е изтощен":

    Като гледам простотиите на Европейския съюз,направо се успокоявам за простотиите на Руската федерация!

    06:46 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Митю

    0 0 Отговор
    Бурята те връхлита,а ти правиш анализ на липсата на керемиди,поради "затруднения с лотистиката".

    06:54 30.10.2026

  • 14 Митю

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    Внимавай какво си пожелаваш,че може да се сбъдне.

    06:57 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тити

    0 0 Отговор
    До кога ще ми пишат за този рашистки боклук и неговата лъжлива пропаганда?

    07:15 30.10.2026

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