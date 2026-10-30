Дмитриев: Лагард е изтощена от грешките на ЕС

Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, коментира решението на Кристин Лагард да напусне предсрочно поста президент на Европейската централна банка.

„Дори Кристин Лагард изглежда изтощена от грешните решения и проблемите на ЕС“, написа Дмитриев на английски в социалната мрежа X.

ЕЦБ съобщи, че Лагард ще се оттегли на 7 февруари 2027 г. Това е около девет месеца преди края на осемгодишния ѝ мандат, който трябваше да приключи на 31 октомври 2027 г. В съобщението на банката не е посочена причина за решението ѝ.

Лагард е информирала Управителния съвет на ЕЦБ и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Според Коща процедурата за избор на неин наследник започва незабавно и ще се проведе по правилата, предвидени в член 283 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Дмитриев свърза скъпата енергия с отказа от руски ресурси

В друга публикация руският представител коментира материал на Politico за повишаването на енергийните цени в Европа до най-високото им равнище от четири години.

„Както многократно беше предупреждавано, това се случва, когато еврочиновниците откъснат Европа от руските енергийни ресурси“, написа Дмитриев.

Европейските газови цени се повишиха на фона на ниските запаси преди зимния сезон и нарушенията на доставките на втечнен природен газ. Евронюз посочи като фактор и затрудненията с транспорта през Ормузкия проток.

Европейският съюз действително намали зависимостта си от руския тръбопроводен газ след началото на руската инвазия в Украйна, но публично достъпните данни сочат, че настоящото поскъпване е свързано с комбинация от фактори, сред които ограниченото предлагане, ниските складови наличности и геополитическите конфликти.

Предсрочното оттегляне на Лагард открива процедурата за избор на нов президент на ЕЦБ. До назначаването на наследник тя ще изпълнява функциите си начело на институцията.

Източници: apnews.com, ecb.europa.eu, euronews.com