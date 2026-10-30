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BILD: Русия може да подготвя десант в Херсон под прикритието на примирието
  Тема: Украйна

BILD: Русия може да подготвя десант в Херсон под прикритието на примирието

30 Октомври, 2026 09:14 634 5

  • русия-
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  • примирие-
  • войната в украйна

Украински военнослужещи твърдят, че руските сили прехвърлят техника и подготвят позиции край Олешки. Примирието трябва да приключи на 1 ноември

BILD: Русия може да подготвя десант в Херсон под прикритието на примирието - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия вероятно използва временното примирие около Олешки, за да подготви мащабна настъпателна операция, включително възможен опит за десант към Херсон. Това съобщава германското издание BILD, позовавайки се на украински военнослужещи, които наблюдават руската активност в района.

Примирието беше договорено на фона на хуманитарна мисия за евакуация на жители от окупираните Олешки. То последва месеци на руски атаки и обсада в района и трябва да приключи на 1 ноември. За постигането му са помогнали международни посредници, сред които Ватикана и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Военно движение край Раденск и Каховка

По време на прекратяването на огъня руските сили публикуваха видео от разминиране на пътя между Олешки и Раденск. Маршрутът трябва да бъде използван за евакуация на местни жители. В същото време украински военни съобщават за непрекъснато движение на камиони КамАЗ с бойни групи.

Според събеседници на BILD промишлената зона на Каховка се оборудва с мрежи за защита от дронове. В гориста местност край Раденск се натрупват реактивни системи за залпов огън „Град“, изсичат се дървета и се укрепват укрития. Подобно движение на военни камиони е засечено и край Гола Пристан, а подразделения с безпилотни летателни апарати се приближават към река Днепър.

„Те подготвят нещо лошо“, казва украински военнослужещ, цитиран от BILD.

Друг украински войник предупреждава, че след края на примирието обстановката „определено ще се влоши“ и допуска опит на руските сили да форсират Днепър. Информацията за подготвяно настъпление или десант остава оценка на украински военнослужещи, цитирани от BILD, а не потвърден факт от независимо наблюдение.

Евакуацията на жителите

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец участва в организацията на хуманитарната мисия за евакуация от Олешки. Преговорите за провеждането ѝ са били продължителни и сложни.

Според оповестения маршрут евакуираните първо трябва да бъдат отведени в Анапа. Оттам те ще бъдат прехвърлени със самолет до беларуския град Гомел, след което ще могат да продължат към територия под контрола на украинските власти.

Източници: unian.net, bild.de, amp.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 0 Отговор
    Русия ТРЯБВА да подготви десант, и то - не само Херсон!!! Трябва да бъдат структурирани две задачи - едната е светкавично овладяване на ключови места, а другата е да бъдат изловени знакови фигури!!!

    09:18 30.10.2026

  • 2 Ха Ха

    7 1 Отговор
    С примирие или без Украйна утече към Атлантика

    09:20 30.10.2026

  • 3 асенчо

    1 0 Отговор
    Техен по Конституция.

    09:29 30.10.2026

  • 4 Трол

    1 0 Отговор
    Добре че не е във Варна.

    09:32 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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