BILD: Русия може да подготвя десант в Херсон под прикритието на примирието

Русия вероятно използва временното примирие около Олешки, за да подготви мащабна настъпателна операция, включително възможен опит за десант към Херсон. Това съобщава германското издание BILD, позовавайки се на украински военнослужещи, които наблюдават руската активност в района.

Примирието беше договорено на фона на хуманитарна мисия за евакуация на жители от окупираните Олешки. То последва месеци на руски атаки и обсада в района и трябва да приключи на 1 ноември. За постигането му са помогнали международни посредници, сред които Ватикана и първата дама на САЩ Мелания Тръмп.

Военно движение край Раденск и Каховка

По време на прекратяването на огъня руските сили публикуваха видео от разминиране на пътя между Олешки и Раденск. Маршрутът трябва да бъде използван за евакуация на местни жители. В същото време украински военни съобщават за непрекъснато движение на камиони КамАЗ с бойни групи.

Според събеседници на BILD промишлената зона на Каховка се оборудва с мрежи за защита от дронове. В гориста местност край Раденск се натрупват реактивни системи за залпов огън „Град“, изсичат се дървета и се укрепват укрития. Подобно движение на военни камиони е засечено и край Гола Пристан, а подразделения с безпилотни летателни апарати се приближават към река Днепър.

„Те подготвят нещо лошо“, казва украински военнослужещ, цитиран от BILD.

Друг украински войник предупреждава, че след края на примирието обстановката „определено ще се влоши“ и допуска опит на руските сили да форсират Днепър. Информацията за подготвяно настъпление или десант остава оценка на украински военнослужещи, цитирани от BILD, а не потвърден факт от независимо наблюдение.

Евакуацията на жителите

Украинският омбудсман Дмитрий Лубинец участва в организацията на хуманитарната мисия за евакуация от Олешки. Преговорите за провеждането ѝ са били продължителни и сложни.

Според оповестения маршрут евакуираните първо трябва да бъдат отведени в Анапа. Оттам те ще бъдат прехвърлени със самолет до беларуския град Гомел, след което ще могат да продължат към територия под контрола на украинските власти.

Източници: unian.net, bild.de, amp.dw.com