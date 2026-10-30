Зеленски обяви голям удар дълбоко в Русия: унищожени са два руски Су-34

Украинските сили са унищожили два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34 при ракетна атака срещу военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му е нанесен и удар по руска пускова установка за ракети „Искандер“.

„Благодаря ви, момчета, за резултата“, каза Зеленски в редовното си вечерно обръщение.

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Ударът е нанесен с ракети „Нептун“

Украинските военноморски сили съобщиха, че двата самолета са били унищожени при атака с ракети „Нептун“ срещу летището „Мариновка“. Военният обект се намира в южната част на Русия, на повече от 450 километра от фронтовата линия.

Руската армия не е коментирала твърденията на украинската страна. Липсва и независимо потвърждение на щетите, поради което информацията за унищожените самолети остава твърдение на украинските власти.

Руски военни блогъри обаче реагираха на съобщенията за удара. „Надявам се, че разбирането или по-скоро приемането на факта, че фронтовата авиация трябва да се изтегли по-далеч и по-навътре, ще стигне до висшето командване, преди да настъпи моментът, в който вече няма да има какво да се изтегли“, написа блогърът Файтърбомбър.

Втора атака срещу руско военно летище

Според ДПА, ако данните за унищожените Су-34 бъдат потвърдени, това ще бъде вторият успешен украински ракетен удар по руско военно летище през месеца. Атаката показва стремежа на украинските сили да поразяват руски военни обекти дълбоко във вътрешността на страната.

Су-34 е един от основните руски самолети, използвани за пускане на управляеми авиационни бомби по украински градове, населени места и позиции по фронта. Бомбите са оборудвани с крила и могат да бъдат изстрелвани от голяма височина и на десетки километри от зоната на действие на противовъздушната отбрана.

Източници: en.interfax.com.ua, kyivindependent.com