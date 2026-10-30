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Зеленски обяви голям удар дълбоко в Русия: унищожени са два руски Су-34
  Тема: Украйна

Зеленски обяви голям удар дълбоко в Русия: унищожени са два руски Су-34

30 Октомври, 2026 09:31 586 15

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  • су-34-
  • мариновка-
  • ракети нептун-
  • войната в украйна

Според украинските военноморски сили ударът е извършен с ракети „Нептун“ срещу военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област

Зеленски обяви голям удар дълбоко в Русия: унищожени са два руски Су-34 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са унищожили два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34 при ракетна атака срещу военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски. По думите му е нанесен и удар по руска пускова установка за ракети „Искандер“.

„Благодаря ви, момчета, за резултата“, каза Зеленски в редовното си вечерно обръщение.

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Ударът е нанесен с ракети „Нептун“

Украинските военноморски сили съобщиха, че двата самолета са били унищожени при атака с ракети „Нептун“ срещу летището „Мариновка“. Военният обект се намира в южната част на Русия, на повече от 450 километра от фронтовата линия.

Руската армия не е коментирала твърденията на украинската страна. Липсва и независимо потвърждение на щетите, поради което информацията за унищожените самолети остава твърдение на украинските власти.

Руски военни блогъри обаче реагираха на съобщенията за удара. „Надявам се, че разбирането или по-скоро приемането на факта, че фронтовата авиация трябва да се изтегли по-далеч и по-навътре, ще стигне до висшето командване, преди да настъпи моментът, в който вече няма да има какво да се изтегли“, написа блогърът Файтърбомбър.

Втора атака срещу руско военно летище

Според ДПА, ако данните за унищожените Су-34 бъдат потвърдени, това ще бъде вторият успешен украински ракетен удар по руско военно летище през месеца. Атаката показва стремежа на украинските сили да поразяват руски военни обекти дълбоко във вътрешността на страната.

Су-34 е един от основните руски самолети, използвани за пускане на управляеми авиационни бомби по украински градове, населени места и позиции по фронта. Бомбите са оборудвани с крила и могат да бъдат изстрелвани от голяма височина и на десетки километри от зоната на действие на противовъздушната отбрана.

Източници: en.interfax.com.ua, kyivindependent.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фръчилото

    5 3 Отговор
    Че колко са 452 самальоти и 378 вертушки ФИРА?
    У Йло е безпомощен

    09:35 30.10.2026

  • 4 Нормално

    4 10 Отговор
    Ще има и по-добри подобни резултати срещу агресора.

    09:35 30.10.2026

  • 5 Пич

    10 6 Отговор
    Зелю подава сигнали за спасение към Москва!!! Така са го хванали за гушата, че дрънка глупости от които дори и той се срамува!!!

    Коментиран от #7

    09:36 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хахаха

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Инна":

    От пръстите ли си смучете тези глупости?

    09:41 30.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От тия унищожени самолети

    6 3 Отговор
    в метрото на Кииф температурата се вдигна с половин градус.

    Коментиран от #12

    09:42 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    4 0 Отговор
    Кой вярва вече на Зеленски? Я са унищожили нещо, я не.
    Но дори и да са унищожили 2 самолета, руснаците ще си направят нови 12 на тяхно място. И междувременно ще разбомбят отново Киев, Лвов и където още си решат.

    09:47 30.10.2026

  • 14 Пато

    2 0 Отговор
    Нептун са противокорабни ракети. Истината е, че са ползвали английски Стормшадоу. Тия инцести от острова бутат света към ядрена война. А на Зелю са му преброени линийките. Американците са му сложили Х.

    09:47 30.10.2026

  • 15 АБВ

    1 0 Отговор
    Съгласно украинският телеграм-канал Шпиьон унищожаването е дело на украински саботьори на руска територия.
    Айде да видим кой го е направил и дали ?

    09:49 30.10.2026

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