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Край на една епоха в Русия: „Новая газета“ прекратява работа под натиска на властта

Край на една епоха в Русия: „Новая газета“ прекратява работа под натиска на властта

30 Октомври, 2026 10:39 699 8

  • новая газета-
  • русия-
  • независима преса-
  • сергей соколов

Главният редактор Сергей Соколов заяви, че руските власти и специалните служби са принудили редакцията да спре работа

Край на една епоха в Русия: „Новая газета“ прекратява работа под натиска на властта - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският независим вестник „Новая газета“ обяви, че прекратява дейността си под натиска на руските власти. Изданието е определяно като исторически рупор на независимата преса в Русия.

Главният редактор Сергей Соколов заяви, че редакцията е била принудена да спре работа от руските власти и специалните служби. „Новая газета“ престава да съществува. Руските власти и руските специални служби принудиха редакцията да прекрати работата си“, каза Соколов в изявление, публикувано във видеоклип в ЮТюб.

Съобщението за спирането на дейността беше предадено от Франс прес. В него не се посочват конкретен срок за евентуално възобновяване на работата, нито подробности за бъдещето на редакцията и журналистите.

„Новая газета“ е сред най-разпознаваемите независими руски медии. Изданието е известно с критичните си публикации и разследвания, а работата му от години е свързвана с натиск от страна на руските власти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Умнокрасив

    11 4 Отговор
    А в България минаваш цензурите от СЕМ , цензурите от Комисията по чистотите , и ако те одобрят , спокойно можеш да имаш медия и да препредаваш пуснатото от Дойче веле и Ройтерс .

    10:45 30.10.2026

  • 3 Няма шанс за блатната федерация

    9 7 Отговор
    Така че не се впечатляваме от новината.

    Обречени са на авторитаризъм!

    10:49 30.10.2026

  • 4 Мракобесна русия

    7 7 Отговор
    В Москва няма интернет.Чуждестранните студенти не могат да ползват Вайбър да се видят с родителите си..руска Демокрация?!?!

    10:51 30.10.2026

  • 5 Примати

    8 8 Отговор
    Не разбирам Путин. Всички тези репресии. Какво ли не е забранено. Само че руснаците още могат да гледат клипове в тубата. Много от тях именно така са наясно , как руските командири пращат на сигурна смърт месни вълни ( от месо ). Това е единственото което може Путин са опита за да завземе още територии , след като Блицкриг за Киев се провали. Поради тази причина доброволци вече почти няма. Украйна ще спечели войната…

    10:53 30.10.2026

  • 6 Голям зор

    2 1 Отговор
    Трябва и да ги черпите защото можеше те да ви черпят с чай мащерка

    10:56 30.10.2026

  • 7 6135

    3 0 Отговор
    Имам чувството, че преди да пуснат подобни статии, вече са събрали и платили на "подходящ" брой коментиращи.

    11:26 30.10.2026

  • 8 Браво! Много се радвам

    2 0 Отговор
    А някакви лоши новини има ли, Марче?

    11:31 30.10.2026

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