Край на една епоха в Русия: „Новая газета“ прекратява работа под натиска на властта

Руският независим вестник „Новая газета“ обяви, че прекратява дейността си под натиска на руските власти. Изданието е определяно като исторически рупор на независимата преса в Русия.

Главният редактор Сергей Соколов заяви, че редакцията е била принудена да спре работа от руските власти и специалните служби. „Новая газета“ престава да съществува. Руските власти и руските специални служби принудиха редакцията да прекрати работата си“, каза Соколов в изявление, публикувано във видеоклип в ЮТюб.

Съобщението за спирането на дейността беше предадено от Франс прес. В него не се посочват конкретен срок за евентуално възобновяване на работата, нито подробности за бъдещето на редакцията и журналистите.

„Новая газета“ е сред най-разпознаваемите независими руски медии. Изданието е известно с критичните си публикации и разследвания, а работата му от години е свързвана с натиск от страна на руските власти.