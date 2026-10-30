Край на една епоха в Русия: „Новая газета“ прекратява работа под натиска на властта

Руският независим вестник „Новая газета“ обяви, че прекратява дейността си под натиска на руските власти. Изданието е определяно като исторически рупор на независимата преса в Русия.
Главният редактор Сергей Соколов заяви, че редакцията е била принудена да спре работа от руските власти и специалните служби. „Новая газета“ престава да съществува. Руските власти и руските специални служби принудиха редакцията да прекрати работата си“, каза Соколов в изявление, публикувано във видеоклип в ЮТюб.
Съобщението за спирането на дейността беше предадено от Франс прес. В него не се посочват конкретен срок за евентуално възобновяване на работата, нито подробности за бъдещето на редакцията и журналистите.
„Новая газета“ е сред най-разпознаваемите независими руски медии. Изданието е известно с критичните си публикации и разследвания, а работата му от години е свързвана с натиск от страна на руските власти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Умнокрасив
10:45 30.10.2026
3 Няма шанс за блатната федерация
Обречени са на авторитаризъм!
10:49 30.10.2026
4 Мракобесна русия
10:51 30.10.2026
5 Примати
10:53 30.10.2026
6 Голям зор
10:56 30.10.2026
7 6135
11:26 30.10.2026
8 Браво! Много се радвам
11:31 30.10.2026