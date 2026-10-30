Foreign Policy: В Русия вече тече тайна нова мобилизация за войната в Украйна

Русия вече провежда нова, скрита мобилизация, без да обявява официална кампания и без Владимир Путин да подписва нов указ. Това е оценката на американското списание Foreign Policy, според което Кремъл използва финансови стимули, регионални квоти и натиск върху уязвими мъже, за да попълва армията си.

След парламентарните избори в Русия изминаха повече от пет седмици, но указ за нова мобилизация няма. В същото време The Moscow Times изчислява, че руските власти са отрекли планове за нов набор 18 пъти през трите месеца преди изборите. На 18 септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви:

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„Няма такива планове.“

Мобилизацията от 2022 г. формално не е приключила

Според Foreign Policy руският Върховен съд е постановил през май 2023 г., че периодът на мобилизация продължава от обявяването ѝ до издаването на указ за нейното прекратяване. Такъв документ не е публикуван. От юридическа гледна точка това позволява на руските власти да се позовават на действащия от 2022 г. режим, без да обявяват нова мобилизация.

През септември 2022 г. Путин разпореди мобилизирането на 300 000 души. Решението предизвика силна обществена реакция и масово напускане на страната, поради което Кремъл се стреми да избегне повторение на откритата кампания.

Задържане и натиск вместо публичен указ

От юни независими руски медии съобщават за случаи, при които мъже са спирани по улици или на работните си места и са отвеждани във военни комисариати. Според описаните случаи те са били подлагани на натиск да подпишат договори с Министерството на отбраната.

Foreign Policy посочва, че сред основните мишени са мъже от бедни и отдалечени райони, включително хора с дългове, проблеми със закона или други уязвимости. Съобщения за подобни действия има в Пензенска област, Удмуртия и Москва. Сценарият напомня практиките от 2022 г., когато сред мобилизираните непропорционално голям дял има жители на Бурятия, Дагестан, Тува и Якутия.

Според публикацията регионалните власти получават квоти за набиране на военнослужещи, докато централната власт се дистанцира от отделни случаи на злоупотреба. Системата съчетава плащания за подписване на договор и точков натиск, вместо официално обявяване на нова общонационална мобилизация.

Планове за 600 000 души през 2026 и 2027 г.

Украинското военно и външно разузнаване твърдят, че Русия планира да набере около 300 000 души през 2026 г. и още 300 000 през 2027 г. Началникът на украинското военно разузнаване Олег Ивашченко заяви, че се подготвя възможност за засилване на кампанията след изборите, включително без мащабно публично съобщение и с фокус върху отдалечени региони.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия губи около 43 000 военнослужещи месечно. При рязко влошаване на положението на фронта или спад на броя на доброволците Путин може да подпише официален указ. Според Foreign Policy подобна стъпка би показала, че тихото набиране вече не осигурява достатъчно хора, и би могла да предизвика нова обществена реакция в Русия.

Източници: unian.ua, foreignpolicy.com, ru.themoscowtimes.com