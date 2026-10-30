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Foreign Policy: В Русия вече тече тайна нова мобилизация за войната в Украйна
  Тема: Украйна

Foreign Policy: В Русия вече тече тайна нова мобилизация за войната в Украйна

30 Октомври, 2026 12:58 1 811 107

  • русия-
  • мобилизация-
  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • украинско разузнаване

Набирането се извършва чрез финансови стимули и натиск, без нов указ на Владимир Путин. Украинското разузнаване очаква до 600 000 нови военнослужещи през 2026 и 2027 г

Foreign Policy: В Русия вече тече тайна нова мобилизация за войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия вече провежда нова, скрита мобилизация, без да обявява официална кампания и без Владимир Путин да подписва нов указ. Това е оценката на американското списание Foreign Policy, според което Кремъл използва финансови стимули, регионални квоти и натиск върху уязвими мъже, за да попълва армията си.

След парламентарните избори в Русия изминаха повече от пет седмици, но указ за нова мобилизация няма. В същото време The Moscow Times изчислява, че руските власти са отрекли планове за нов набор 18 пъти през трите месеца преди изборите. На 18 септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви:

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„Няма такива планове.“

Мобилизацията от 2022 г. формално не е приключила

Според Foreign Policy руският Върховен съд е постановил през май 2023 г., че периодът на мобилизация продължава от обявяването ѝ до издаването на указ за нейното прекратяване. Такъв документ не е публикуван. От юридическа гледна точка това позволява на руските власти да се позовават на действащия от 2022 г. режим, без да обявяват нова мобилизация.

През септември 2022 г. Путин разпореди мобилизирането на 300 000 души. Решението предизвика силна обществена реакция и масово напускане на страната, поради което Кремъл се стреми да избегне повторение на откритата кампания.

Задържане и натиск вместо публичен указ

От юни независими руски медии съобщават за случаи, при които мъже са спирани по улици или на работните си места и са отвеждани във военни комисариати. Според описаните случаи те са били подлагани на натиск да подпишат договори с Министерството на отбраната.

Foreign Policy посочва, че сред основните мишени са мъже от бедни и отдалечени райони, включително хора с дългове, проблеми със закона или други уязвимости. Съобщения за подобни действия има в Пензенска област, Удмуртия и Москва. Сценарият напомня практиките от 2022 г., когато сред мобилизираните непропорционално голям дял има жители на Бурятия, Дагестан, Тува и Якутия.

Според публикацията регионалните власти получават квоти за набиране на военнослужещи, докато централната власт се дистанцира от отделни случаи на злоупотреба. Системата съчетава плащания за подписване на договор и точков натиск, вместо официално обявяване на нова общонационална мобилизация.

Планове за 600 000 души през 2026 и 2027 г.

Украинското военно и външно разузнаване твърдят, че Русия планира да набере около 300 000 души през 2026 г. и още 300 000 през 2027 г. Началникът на украинското военно разузнаване Олег Ивашченко заяви, че се подготвя възможност за засилване на кампанията след изборите, включително без мащабно публично съобщение и с фокус върху отдалечени региони.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия губи около 43 000 военнослужещи месечно. При рязко влошаване на положението на фронта или спад на броя на доброволците Путин може да подпише официален указ. Според Foreign Policy подобна стъпка би показала, че тихото набиране вече не осигурява достатъчно хора, и би могла да предизвика нова обществена реакция в Русия.

Източници: unian.ua, foreignpolicy.com, ru.themoscowtimes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И отдолу пак източник УНИАН

    49 7 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #5, #35

    13:01 30.10.2026

  • 2 Гост

    54 7 Отговор
    Ем ко да праят! Вие ги пребихте от бой! Те горките не знаят от къде на намерят нови перални... А и се бият срещу безсмъртни! Ми...

    13:02 30.10.2026

  • 3 Само питам

    62 5 Отговор
    Като е тайна , ВИЕ как разбрахте ?

    Коментиран от #10

    13:02 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ясно е

    50 2 Отговор

    До коментар #1 от "И отдолу пак източник УНИАН":

    На всички им е ясно откъде М.Атанасова се финансира ...

    За нея журналистическа етика е непознат термин ...

    13:03 30.10.2026

  • 6 К.О.Т.А.К 🐱

    41 2 Отговор
    Зеленски иска 9,5 милиона (девет милиона и половина) украинци да се върнат веднага в Украйна.

    Коментиран от #50

    13:04 30.10.2026

  • 7 Внимание, внимание!

    38 4 Отговор
    Всички русофоби са синове на Калушев!😂🌈

    13:04 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тайната мобилизация

    50 5 Отговор
    Мобилизацията е толкова тайна, че никой в Русия не е мобилизиран, а мобилизация има само в поръчковата и фейкова мрежа.

    13:04 30.10.2026

  • 10 Мара

    35 4 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    Ние спим под леглото на Путин:))

    Коментиран от #55

    13:04 30.10.2026

  • 11 Бъзиктар

    34 5 Отговор
    А какви са стимулите в украинската мобилизация?Пълни екстри без сръбска музика.

    13:06 30.10.2026

  • 12 Хахахахаха

    42 3 Отговор
    Незнаех, че хора които отиват да се бият за пари се наричат мобилизирани, аз ги знам като платени доброволци, никой не е отвличане насила, никой не влачен по улиците, защо няма статии за украинските доброволци, влачени насила от любов към Украйна, защо украинците ги е страх да отидат на фронта при положение, че един наркоман казва че укрите почти не умират на фронта хахахх

    13:07 30.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце ЕООД

    24 4 Отговор
    Да е и ние като ви повярваме на писанията...

    13:07 30.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русофобскифакти

    31 4 Отговор
    В Русия има задължителна; наборна служба! Така , че наесен с песен набор 2008 в казармите. Всичко останало са измислици на Foreign Policy !

    13:10 30.10.2026

  • 17 Антирашист

    26 1 Отговор
    Не ви ли прилича написаното в статията на това, което често пише укротрола тука? Вече съм абсолютно сигурен, че укротрола работи във Факти.

    Коментиран от #29

    13:10 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Млад еврас

    27 2 Отговор
    Тва е ново 5, тайна и скрита мобилизация, понеже досега обявихте 100тина руски явни мобилизации които не се случиха и сега почнахте да измисляте тайни и скрити мобилизации хахахаха урсулианците ставате все по смешни в пропагандата си, то така и вашите хора няма да ви вярват.

    13:10 30.10.2026

  • 20 Има ли.ощрще

    4 25 Отговор
    ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ СВЪРТАЛИЩЕТО СА СИ ДОБРЕ.
    ИЗДАВАТ ЗАПОВЕДИ.И КАКВОТО ХВАНАТ ГО ПРАЩАТ НА ФРОНТА. ДА СЕ БИЕЛИ СРЕЩО УКРАЙНА. ВОЙНАТА Е ЗАРАДИ ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ.
    ДОСТА ХОРА УБИХА. И ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ. УКРАЙНЦИТЕ ГЛЕДАД ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ И СПАСЯТ ОТ ТЯХ ВСЯЧЕСКИ АМА И АМЕРИКАНЦИТЕ МАЙ СА ЛИЦЕМЕРИ.ФАКТ

    Коментиран от #43

    13:11 30.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 К.О.Т.А.К 🐱

    4 16 Отговор

    До коментар #15 от "Аз чакам генерал Наско":

    Нека да се обеденим всички копейкотрошачи и да освободим Крим от руското робство! Свети Страпон да ни помага!

    Коментиран от #36

    13:11 30.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 0 Отговор
    НА СНИМКАТА
    Е ИМПЕРСКОТО ЗНАМЕ :)

    Коментиран от #105

    13:12 30.10.2026

  • 26 оня с коня

    2 13 Отговор

    До коментар #4 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":

    Правиш се на епилиран и ухаещ на хубаво Евроатлантик призоваващ за битка в Украйно ,но съм ДЪЛБОКО УБЕДЕН че си кирлив Русофил чиито миризливи партенки ако се хвърлят към тавана ще заплетнат там трайно.Всъщност помниш ли откога не си ял и залъгваш глада с драсканици тука?

    Коментиран от #32

    13:13 30.10.2026

  • 27 Да ви кажа какво се случва

    22 0 Отговор
    Всъщност се случва точно обратното. Украйна е закъсала за хора. ТЦК не са в състояние да запълнят липсите на фронта, а доброволци от чужбина няма, защото през лятото руснаците утилизираха много от тях. И за да не се разбере за колапса на СВУ от липсата на хора, който нейзбежно чакаха всички – от военни аналитици, до съсвсем обикновени хора, украинските служби пуснаха поредната партенка. Тоест, да се насочи вниманието към Русия, за да се скрие украинския проблем.

    Коментиран от #30

    13:17 30.10.2026

  • 28 ахааа

    15 1 Отговор
    а тука четем пасквилите на некви утайки от вафли.бг

    13:20 30.10.2026

  • 29 Да е

    10 2 Отговор

    До коментар #17 от "Антирашист":

    Те и сами си коментират дивотийте..

    13:21 30.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 нннн

    18 1 Отговор
    Абе, как се прави скрита мобилизация на 300 или 600 хиляди души?

    Коментиран от #107

    13:21 30.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 АБВ

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "И отдолу пак източник УНИАН":

    "И отдолу пак източник УНИАН"

    Ти какво очакваш тук ?
    Ако не е УНИАН, ще е Дойче веле. Или я онзи институт, я английското разузнаване .....
    Толкова могат мисирките !

    13:25 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РФ е въздух под налягане !

    4 16 Отговор
    Предните 600 000 мобилизирани промениха ли нещо на фронта ? - Не
    А по предните 600 000 ? - НЕ
    А войските от Северна Корея промениха ли фронтовата линия ? - Не
    От 4 години няма никакво съществено движение на фронта - две напред, три назад и обратно.

    Коментиран от #52

    13:26 30.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Русия вече провежда нова,

    1 5 Отговор
    Русия вече провежда нова, скрита мобилизация.
    ТОВА НЕ ЗНАЯ, НО ЕДНО Е ЯСНО ОТ СНИМКАТА ГОРЕ - КАРЛИК СЕ Е ДОБЛИЖИЛ ОЩЕ ДО ЗЕМЯТА.

    13:35 30.10.2026

  • 49 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Цар Фердинанд е получавал по 5000 златни марки за всеки убит български войник през Първата Световна .Те това се нарича стимул да пращаш за заколение българи за единия келепир също като Зеления нацист в Киев.

    13:35 30.10.2026

  • 50 стоян георгиев

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.А.К 🐱":

    ТЦК ги чака, за бусификацията и веднага на фронта! Киевския диктатор сатрап има нужда от, още много златни тоалетни!!!

    13:37 30.10.2026

  • 51 Правилно! Финансови стимули!

    7 1 Отговор
    Русия плаща честно на своите бойци и на семействата им ако се случи най-лошото. Само с патриотизъм не се живее. Семействата им получават жилища, децата им право на образование в елитни университети, опрощават им кредитите и получават нови под нищожна лихва.

    13:37 30.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Русия отказва контракт на желаещи

    6 1 Отговор
    Желаещите да подпишат контраст с министерството на отбраната са много и не всеки получава контракт. След това подготовка. Не ловят насила, както в Украйна.

    Коментиран от #74, #88

    13:44 30.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Гетлост

    6 1 Отговор
    Не си правете труда не ви вярваме!

    13:50 30.10.2026

  • 61 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    2 10 Отговор
    Мобилизираните единствено променят състава на украинския чернозем. Никаква друга полза от тях.

    13:50 30.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Един

    2 4 Отговор
    Груз 200.

    13:53 30.10.2026

  • 64 НАСКО

    6 1 Отговор
    Някой вярва ли на Марийката!?

    Коментиран от #71, #73

    13:55 30.10.2026

  • 65 УжасТ

    2 7 Отговор
    Значи 600 000 са свършили и сега запълват бройката. Вярно ще се окаже, че Украйна унищожава по 50 000 агресора на месец.
    Докога ще го търпят Путин, този видимо болен в главата, комплексиран от ръста си човечец ?

    13:55 30.10.2026

  • 66 Путин

    3 2 Отговор
    Бг РАСАФИЛИТЕ да помогнат СПЕШНО че нашите свършват.

    Коментиран от #85, #87

    13:55 30.10.2026

  • 67 За наша Мара

    7 1 Отговор
    Тайни няма!

    13:55 30.10.2026

  • 68 РУСОФОБ

    2 1 Отговор
    УРААААА.Хихихи

    13:57 30.10.2026

  • 69 вехтия

    6 1 Отговор
    хурка за всички урки

    Коментиран от #106

    13:59 30.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Разбира се

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "НАСКО":

    че не!

    14:04 30.10.2026

  • 72 Русия вече провежда нова, скрита мобилиз

    1 2 Отговор
    Русия вече провежда нова, скрита мобилизация.
    ДА! 600 000 РУСНАКА ЩЕЛИ ДА МОБИЛИЗИРАТ. СКОРО В МОСКВА, В СИБИР И В ПИТЕР ЩЕ ГОВОРЯТ НА КОРЕЙСКИ ИЛИ НА КИТАЙСКИ. НЯКОЛКО МИЛИОНА РУСНАКА УЧАТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, СЛЕД ПРЕДИШНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ.

    14:06 30.10.2026

  • 73 АБВ

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "НАСКО":

    "Някой вярва ли на Марийката!?"

    Не, разбира се ! Все още мога да чета различни източница от този и да осмислям информацията критично!

    14:07 30.10.2026

  • 74 АБВ

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Русия отказва контракт на желаещи":

    Нещо повече. Договорите са за по 6 месеца, но за най-голямата част от руснаците те са пореден договор. Повечето са с над 5 - 6 договора.

    14:10 30.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Кака Сийка и Марийка

    4 0 Отговор
    Се скарали, коя първа научила за тайната операция по мобилизацията!
    Иванчо се хвана за главичката от тия две шпионки

    14:19 30.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ИМА БУСИФИКАЦИЯ

    2 0 Отговор
    НЯМА МОБИЛИЗАЦИЯ.

    ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ МИНАХА .

    14:26 30.10.2026

  • 85 Надежди Празни

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Путин":

    За 5 Години
    Нито един Русофил
    Не умря за Путин.

    Само Приказват.

    14:27 30.10.2026

  • 86 дам

    0 1 Отговор
    Йо каза снощи, че е за мир, другаря Путин сигурно не е гледал дебата по БНТ и събира още войници

    14:27 30.10.2026

  • 87 ТИЯ И ТЕ ЛИ

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Путин":

    Бг РАСАФИЛИТЕ да помогнат СПЕШНО че нашите свършват.
    ДОБЪР ПРИЗИВ, ДАНО БЪЛГАРИТЕ ИМАТ КЪСМЕТ.

    14:28 30.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Любознателен

    2 0 Отговор
    И как така уж мобилизация, ама е тайна. И става с финансови стимули.

    14:29 30.10.2026

  • 90 Дончо

    2 0 Отговор
    Тече на М П !

    14:31 30.10.2026

  • 91 ТЕЧЕ ХРОНИЧНА ИНФ.ОЩЕТЕНОСТ

    1 1 Отговор
    НА МЕДИИТЕ В ЕС,ЦИТИРАЩИ ПАРАЗИТНИ УКР.БЮРА ЗА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ !
    СПРАВКА :

    В УКРАЙНА В МОМЕНТА ИМА РУСКИ КОНТИНГЕНТ ОТ =720 000 НАЕМНИЦИ,И ТОВА Е ПОТВЪРДЕНО ОТ УКР.ГРУ ! ТЕ СА ЧАСТ ОТ= 2,4 МЛН. РЕДОВНА 🇷🇺 РУСКА АРМИЯ !

    ЗАГУБИ НА УКРАЙНА = 2,7 МЛН.ПОТВЪРДЕНИ И ОТ УКР.ПРАВИТЕЛСТВО ОТ К.БУДАНОВ ПРЕДИ 3 МЕСЕЦА.
    ЗАГУБИ НА РУСКИ НАЕМНИЦИ = 230 00 - ЗА ЦЯЛОТО СВО ,ДО МОМЕНТА И СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО ,ДОРИ ВКЛЮЧ.И ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВВС !

    14:32 30.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 СПРАВКА

    2 2 Отговор
    СЪОБРАЗНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОН :Digital Services Act (DSA) който е в сила от
    17 февруари 2024 г ФАКТИ, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
    дезинформация , включително и вашия източник.
    РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !

    РЕАЛНИ ЗАГУБИ :

    РУСКИ ЗАГУБИ= 227 680 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !

    УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.

    ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
    (КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)

    Коментиран от #95, #97, #103, #104

    14:35 30.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 дядя дръмпирушка

    0 2 Отговор

    До коментар #93 от "СПРАВКА":

    не ти омръзна да лъжеш,просиянско лай...!

    14:54 30.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Медведев

    0 0 Отговор
    В Русия тайна, в украйна не точно

    14:55 30.10.2026

  • 100 ПУТИН КАЗА

    0 0 Отговор
    АКО СПРЕ ВОЙНАТА ЩЕ МЕ ПОВЕСЯТ.

    КОЛКО ОЩЕ РУСНАЦИ ЩЕ БЪДАТ ПОГРЕБАНИ ?

    14:56 30.10.2026

  • 101 НИКАКВА МОБИЛИЗАЦИЯ НЯМА ! ФЕЙК !

    1 0 Отговор
    ФАКТ 1 : В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.! ФАКТ 2 :🇷🇺 РУСИЯ ПОПИЛЯ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ . РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. В УКРАЙНА 35% ОТ ЗЕМИТЕ СА ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...
    -УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =540 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ.ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    14:56 30.10.2026

  • 102 хахаха

    1 0 Отговор
    тече ви цифката...:))) явно...:)))

    14:56 30.10.2026

  • 103 ВЕРНО ЛИ БРЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "СПРАВКА":

    РЕДНЕК ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА
    ХАХАХА ХАХАХАХАХА

    14:57 30.10.2026

  • 104 НА КАКВИ ХАПЧЕТА СИ

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "СПРАВКА":

    ЧЕ И НИЕ СА СИ КУПИМ

    ПОСЛЕ ЙОТОВА ТАКАВА ИЛИ
    ПОМИЛВА.

    14:58 30.10.2026

  • 105 АлексСпб

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Имперското знаме е черно - жълто - бяло ( отгоре надолу) с черен орел по средата

    14:59 30.10.2026

  • 106 ИЛИЯ ТОПУРА

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "вехтия":

    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ
    ДА СЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА

    15:16 30.10.2026

  • 107 Нескопосни лъжи

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "нннн":

    Първо - няма такова положение като "скрита мобилизация". Тя се обявява с Указ на Президента, който се издава по определена процедура и се обявява. Указа на Путин за мобилизация на 300 000 руснаци е обявен през септември 2022г . Така, че мобилизацията няма как да е "скрита"и "тайна", това твърдение е по скоро за "измислена" и "несъществуваща" мобилизация.
    Второ - откровена, но замаскирана лъжа, че мобилизацията от 2022 не е приключила. Пишешия се е застраховал като е посочило "Според Foreign Policy", т.е. това е мнение, а не факт. "Върховния съд на РФ е постановил, че мобилизация продължава от обявяването ѝ до издаването на указ за нейното прекратяване. Такъв документ не е публикуван. " Да, има такова Решение, но уловката тук е, че се говори за "не е ПУБЛИКУВАН", а не " не е ИЗДАДЕН" Това е разликата, тук се крие уловката и заблудата. В Русия изрично и конкретно посочиха още тогава, че целта на Указа е изпълнена, мобилизарани са 300 000 души и мобилизацията е прекратена с решение на Президента. Това,че не е публикуван Указ, не означава, че не е издаден. Изрично обявиха по националните медии, че с Решение на Президента мобилизацията Е ПРЕКРАТЕНА! За разлика от българските управници, Путин държи на думата си- каквото каже- това става!
    Трето - няма кака да скриеш набиране на 600 000 души- събиране, извозване, настаняване във военни лагери, снаряжение, обучение, извозване до фронта- всичко това не може да стане тайно. През 2024г., когато 10 000 корейци о

    15:16 30.10.2026

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