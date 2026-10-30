Foreign Policy: В Русия вече тече тайна нова мобилизация за войната в Украйна

Русия вече провежда нова, скрита мобилизация, без да обявява официална кампания и без Владимир Путин да подписва нов указ. Това е оценката на американското списание Foreign Policy, според което Кремъл използва финансови стимули, регионални квоти и натиск върху уязвими мъже, за да попълва армията си.
След парламентарните избори в Русия изминаха повече от пет седмици, но указ за нова мобилизация няма. В същото време The Moscow Times изчислява, че руските власти са отрекли планове за нов набор 18 пъти през трите месеца преди изборите. На 18 септември говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви:
Мобилизацията от 2022 г. формално не е приключила
Според Foreign Policy руският Върховен съд е постановил през май 2023 г., че периодът на мобилизация продължава от обявяването ѝ до издаването на указ за нейното прекратяване. Такъв документ не е публикуван. От юридическа гледна точка това позволява на руските власти да се позовават на действащия от 2022 г. режим, без да обявяват нова мобилизация.
През септември 2022 г. Путин разпореди мобилизирането на 300 000 души. Решението предизвика силна обществена реакция и масово напускане на страната, поради което Кремъл се стреми да избегне повторение на откритата кампания.
Задържане и натиск вместо публичен указ
От юни независими руски медии съобщават за случаи, при които мъже са спирани по улици или на работните си места и са отвеждани във военни комисариати. Според описаните случаи те са били подлагани на натиск да подпишат договори с Министерството на отбраната.
Foreign Policy посочва, че сред основните мишени са мъже от бедни и отдалечени райони, включително хора с дългове, проблеми със закона или други уязвимости. Съобщения за подобни действия има в Пензенска област, Удмуртия и Москва. Сценарият напомня практиките от 2022 г., когато сред мобилизираните непропорционално голям дял има жители на Бурятия, Дагестан, Тува и Якутия.
Според публикацията регионалните власти получават квоти за набиране на военнослужещи, докато централната власт се дистанцира от отделни случаи на злоупотреба. Системата съчетава плащания за подписване на договор и точков натиск, вместо официално обявяване на нова общонационална мобилизация.
Планове за 600 000 души през 2026 и 2027 г.
Украинското военно и външно разузнаване твърдят, че Русия планира да набере около 300 000 души през 2026 г. и още 300 000 през 2027 г. Началникът на украинското военно разузнаване Олег Ивашченко заяви, че се подготвя възможност за засилване на кампанията след изборите, включително без мащабно публично съобщение и с фокус върху отдалечени региони.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия губи около 43 000 военнослужещи месечно. При рязко влошаване на положението на фронта или спад на броя на доброволците Путин може да подпише официален указ. Според Foreign Policy подобна стъпка би показала, че тихото набиране вече не осигурява достатъчно хора, и би могла да предизвика нова обществена реакция в Русия.
Източници: unian.ua, foreignpolicy.com, ru.themoscowtimes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И отдолу пак източник УНИАН
Коментиран от #5, #35
13:01 30.10.2026
2 Гост
13:02 30.10.2026
3 Само питам
Коментиран от #10
13:02 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ясно е
До коментар #1 от "И отдолу пак източник УНИАН":На всички им е ясно откъде М.Атанасова се финансира ...
За нея журналистическа етика е непознат термин ...
13:03 30.10.2026
6 К.О.Т.А.К 🐱
Коментиран от #50
13:04 30.10.2026
7 Внимание, внимание!
13:04 30.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тайната мобилизация
13:04 30.10.2026
10 Мара
До коментар #3 от "Само питам":Ние спим под леглото на Путин:))
Коментиран от #55
13:04 30.10.2026
11 Бъзиктар
13:06 30.10.2026
12 Хахахахаха
13:07 30.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Баце ЕООД
13:07 30.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русофобскифакти
13:10 30.10.2026
17 Антирашист
Коментиран от #29
13:10 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Млад еврас
13:10 30.10.2026
20 Има ли.ощрще
ИЗДАВАТ ЗАПОВЕДИ.И КАКВОТО ХВАНАТ ГО ПРАЩАТ НА ФРОНТА. ДА СЕ БИЕЛИ СРЕЩО УКРАЙНА. ВОЙНАТА Е ЗАРАДИ ТИЯ ОТ КРЕМЪЛ.
ДОСТА ХОРА УБИХА. И ОЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ. УКРАЙНЦИТЕ ГЛЕДАД ДА СЕ ЗАЩИТАВАТ И СПАСЯТ ОТ ТЯХ ВСЯЧЕСКИ АМА И АМЕРИКАНЦИТЕ МАЙ СА ЛИЦЕМЕРИ.ФАКТ
Коментиран от #43
13:11 30.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 К.О.Т.А.К 🐱
До коментар #15 от "Аз чакам генерал Наско":Нека да се обеденим всички копейкотрошачи и да освободим Крим от руското робство! Свети Страпон да ни помага!
Коментиран от #36
13:11 30.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
Е ИМПЕРСКОТО ЗНАМЕ :)
Коментиран от #105
13:12 30.10.2026
26 оня с коня
До коментар #4 от "епилиран нежен ляв демократ атлантик":Правиш се на епилиран и ухаещ на хубаво Евроатлантик призоваващ за битка в Украйно ,но съм ДЪЛБОКО УБЕДЕН че си кирлив Русофил чиито миризливи партенки ако се хвърлят към тавана ще заплетнат там трайно.Всъщност помниш ли откога не си ял и залъгваш глада с драсканици тука?
Коментиран от #32
13:13 30.10.2026
27 Да ви кажа какво се случва
Коментиран от #30
13:17 30.10.2026
28 ахааа
13:20 30.10.2026
29 Да е
До коментар #17 от "Антирашист":Те и сами си коментират дивотийте..
13:21 30.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 нннн
Коментиран от #107
13:21 30.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АБВ
До коментар #1 от "И отдолу пак източник УНИАН":"И отдолу пак източник УНИАН"
Ти какво очакваш тук ?
Ако не е УНИАН, ще е Дойче веле. Или я онзи институт, я английското разузнаване .....
Толкова могат мисирките !
13:25 30.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
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39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 РФ е въздух под налягане !
А по предните 600 000 ? - НЕ
А войските от Северна Корея промениха ли фронтовата линия ? - Не
От 4 години няма никакво съществено движение на фронта - две напред, три назад и обратно.
Коментиран от #52
13:26 30.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Русия вече провежда нова,
ТОВА НЕ ЗНАЯ, НО ЕДНО Е ЯСНО ОТ СНИМКАТА ГОРЕ - КАРЛИК СЕ Е ДОБЛИЖИЛ ОЩЕ ДО ЗЕМЯТА.
13:35 30.10.2026
49 Сатана Z
13:35 30.10.2026
50 стоян георгиев
До коментар #6 от "К.О.Т.А.К 🐱":ТЦК ги чака, за бусификацията и веднага на фронта! Киевския диктатор сатрап има нужда от, още много златни тоалетни!!!
13:37 30.10.2026
51 Правилно! Финансови стимули!
13:37 30.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Русия отказва контракт на желаещи
Коментиран от #74, #88
13:44 30.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
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60 Гетлост
13:50 30.10.2026
61 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜
13:50 30.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Един
13:53 30.10.2026
64 НАСКО
Коментиран от #71, #73
13:55 30.10.2026
65 УжасТ
Докога ще го търпят Путин, този видимо болен в главата, комплексиран от ръста си човечец ?
13:55 30.10.2026
66 Путин
Коментиран от #85, #87
13:55 30.10.2026
67 За наша Мара
13:55 30.10.2026
68 РУСОФОБ
13:57 30.10.2026
69 вехтия
Коментиран от #106
13:59 30.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Разбира се
До коментар #64 от "НАСКО":че не!
14:04 30.10.2026
72 Русия вече провежда нова, скрита мобилиз
ДА! 600 000 РУСНАКА ЩЕЛИ ДА МОБИЛИЗИРАТ. СКОРО В МОСКВА, В СИБИР И В ПИТЕР ЩЕ ГОВОРЯТ НА КОРЕЙСКИ ИЛИ НА КИТАЙСКИ. НЯКОЛКО МИЛИОНА РУСНАКА УЧАТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, СЛЕД ПРЕДИШНАТА МОБИЛИЗАЦИЯ.
14:06 30.10.2026
73 АБВ
До коментар #64 от "НАСКО":"Някой вярва ли на Марийката!?"
Не, разбира се ! Все още мога да чета различни източница от този и да осмислям информацията критично!
14:07 30.10.2026
74 АБВ
До коментар #54 от "Русия отказва контракт на желаещи":Нещо повече. Договорите са за по 6 месеца, но за най-голямата част от руснаците те са пореден договор. Повечето са с над 5 - 6 договора.
14:10 30.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Кака Сийка и Марийка
Иванчо се хвана за главичката от тия две шпионки
14:19 30.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ИМА БУСИФИКАЦИЯ
ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ МИНАХА .
14:26 30.10.2026
85 Надежди Празни
До коментар #66 от "Путин":За 5 Години
Нито един Русофил
Не умря за Путин.
Само Приказват.
14:27 30.10.2026
86 дам
14:27 30.10.2026
87 ТИЯ И ТЕ ЛИ
До коментар #66 от "Путин":Бг РАСАФИЛИТЕ да помогнат СПЕШНО че нашите свършват.
ДОБЪР ПРИЗИВ, ДАНО БЪЛГАРИТЕ ИМАТ КЪСМЕТ.
14:28 30.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Любознателен
14:29 30.10.2026
90 Дончо
14:31 30.10.2026
91 ТЕЧЕ ХРОНИЧНА ИНФ.ОЩЕТЕНОСТ
СПРАВКА :
В УКРАЙНА В МОМЕНТА ИМА РУСКИ КОНТИНГЕНТ ОТ =720 000 НАЕМНИЦИ,И ТОВА Е ПОТВЪРДЕНО ОТ УКР.ГРУ ! ТЕ СА ЧАСТ ОТ= 2,4 МЛН. РЕДОВНА 🇷🇺 РУСКА АРМИЯ !
ЗАГУБИ НА УКРАЙНА = 2,7 МЛН.ПОТВЪРДЕНИ И ОТ УКР.ПРАВИТЕЛСТВО ОТ К.БУДАНОВ ПРЕДИ 3 МЕСЕЦА.
ЗАГУБИ НА РУСКИ НАЕМНИЦИ = 230 00 - ЗА ЦЯЛОТО СВО ,ДО МОМЕНТА И СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО ,ДОРИ ВКЛЮЧ.И ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВВС !
14:32 30.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 СПРАВКА
17 февруари 2024 г ФАКТИ, трябва да бъдете докладвани за разпространение на
дезинформация , включително и вашия източник.
РЕАЛНИ ЦИФРИ НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС РЕГУЛЯРНАТА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В НЯКОЙ МЕДИИ !
РЕАЛНИ ЗАГУБИ :
РУСКИ ЗАГУБИ= 227 680 - Общо до момента ! Потвърдени поименно !
УКРАИНСКИ ЗАГУБИ = 2,7 МЛН.
ДАННИТЕ СА ПОТВЪРДЕНИ ПОИМЕННО, ВКЛ. И ОТ ЕВРОПЕЙСКО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БИ БИ СИ, В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ,МЕДИАЗОНА, И ИЗВЛЕЧЕНИ ДАННИ ОТ ГРУ НА УКРАЙНА.
(КЪМ ТОЗИ МОМЕНТ, В УКРАЙНА ИМА = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ ,ОТ 2,4 МЛН. РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.)
Коментиран от #95, #97, #103, #104
14:35 30.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 дядя дръмпирушка
До коментар #93 от "СПРАВКА":не ти омръзна да лъжеш,просиянско лай...!
14:54 30.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Медведев
14:55 30.10.2026
100 ПУТИН КАЗА
КОЛКО ОЩЕ РУСНАЦИ ЩЕ БЪДАТ ПОГРЕБАНИ ?
14:56 30.10.2026
101 НИКАКВА МОБИЛИЗАЦИЯ НЯМА ! ФЕЙК !
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.! ФАКТ 2 :🇷🇺 РУСИЯ ПОПИЛЯ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ . РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА ПРЕВИШИХА=540 МЛРД $. В УКРАЙНА 35% ОТ ЗЕМИТЕ СА ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...
-УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =540 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ.ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
14:56 30.10.2026
102 хахаха
14:56 30.10.2026
103 ВЕРНО ЛИ БРЕ
До коментар #93 от "СПРАВКА":РЕДНЕК ?
ХАХА ХАХАХАХАХА
ХАХАХА ХАХАХАХАХА
14:57 30.10.2026
104 НА КАКВИ ХАПЧЕТА СИ
До коментар #93 от "СПРАВКА":ЧЕ И НИЕ СА СИ КУПИМ
ПОСЛЕ ЙОТОВА ТАКАВА ИЛИ
ПОМИЛВА.
14:58 30.10.2026
105 АлексСпб
До коментар #25 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Имперското знаме е черно - жълто - бяло ( отгоре надолу) с черен орел по средата
14:59 30.10.2026
106 ИЛИЯ ТОПУРА
До коментар #69 от "вехтия":ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ
ДА СЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА
15:16 30.10.2026
107 Нескопосни лъжи
До коментар #31 от "нннн":Първо - няма такова положение като "скрита мобилизация". Тя се обявява с Указ на Президента, който се издава по определена процедура и се обявява. Указа на Путин за мобилизация на 300 000 руснаци е обявен през септември 2022г . Така, че мобилизацията няма как да е "скрита"и "тайна", това твърдение е по скоро за "измислена" и "несъществуваща" мобилизация.
Второ - откровена, но замаскирана лъжа, че мобилизацията от 2022 не е приключила. Пишешия се е застраховал като е посочило "Според Foreign Policy", т.е. това е мнение, а не факт. "Върховния съд на РФ е постановил, че мобилизация продължава от обявяването ѝ до издаването на указ за нейното прекратяване. Такъв документ не е публикуван. " Да, има такова Решение, но уловката тук е, че се говори за "не е ПУБЛИКУВАН", а не " не е ИЗДАДЕН" Това е разликата, тук се крие уловката и заблудата. В Русия изрично и конкретно посочиха още тогава, че целта на Указа е изпълнена, мобилизарани са 300 000 души и мобилизацията е прекратена с решение на Президента. Това,че не е публикуван Указ, не означава, че не е издаден. Изрично обявиха по националните медии, че с Решение на Президента мобилизацията Е ПРЕКРАТЕНА! За разлика от българските управници, Путин държи на думата си- каквото каже- това става!
Трето - няма кака да скриеш набиране на 600 000 души- събиране, извозване, настаняване във военни лагери, снаряжение, обучение, извозване до фронта- всичко това не може да стане тайно. През 2024г., когато 10 000 корейци о
15:16 30.10.2026