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Полският външен министър с критика към Вашингтон: подходът за мир в Украйна е необичаен
  Тема: Украйна

Полският външен министър с критика към Вашингтон: подходът за мир в Украйна е необичаен

30 Октомври, 2026 14:11 761 5

  • радослав сикорски-
  • мирни преговори-
  • украйна-
  • сащ-
  • олешки

Полският външен министър заяви, че досега няма резултати и определи ситуацията като нестабилна. Той подкрепи локалното примирие в района на Олешки

Полският външен министър с критика към Вашингтон: подходът за мир в Украйна е необичаен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тактиката на САЩ за постигане на мир в Украйна е нетипична, а досега няма резултати. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Сикорски в разговор с журналисти.

По думите му традиционно преговорите за прекратяване на война се водят непублично. Държавните лидери се включват едва в заключителния етап, когато трябва да бъдат договорени последните спорни въпроси и постигнатите договорености да бъдат официално утвърдени.

„Тук изглежда всичко се случва обратното и засега няма резултати. Виждаме известна нестабилност на ситуацията“, каза Сикорски.

Подкрепа за примирието в Олешки

Полският външен министър оцени положително постигнатото локално примирие в района на Олешки в Херсонска област. Той посочи, че за хуманитарно уреждане на ситуацията е призовавал и папа Лъв XIV.

„Ако това е възможно в Олешки, защо да не бъде възможно по цялата линия на съприкосновение? Пожелаваме успех на подобни инициативи, дори когато изглеждат нетипични“, заяви Сикорски.

Украинска делегация е пристигнала в окупираните Олешки, където са започнали евакуация на жители и раздаване на хуманитарна помощ, съобщи Укринформ.

Очакват се преговори в Абу Даби

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква от САЩ да определи дата за тристранни преговори с участието на Украйна, САЩ и Русия. По думите му срещата в Абу Даби се очаква да се състои до 10 ноември.

Изявлението на Сикорски идва на фона на усилията за локални хуманитарни договорености и подготовката за нов кръг дипломатически контакти. Полският министър не посочи конкретен срок за постигане на общо прекратяване на бойните действия.

Източници: ukrinform.ua, bankier.pl


Украйна
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  • 1 Укринформ🤣🤣🤣🤣

    6 2 Отговор
    От зори до мрач.

    14:12 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 бат дончо: така е дружина полска

    4 2 Отговор
    подплашените плъховесе включват едва в заключителния етап
    да кихат и плащат масрафа и подвият опашки

    14:30 30.10.2026

  • 5 Точен

    0 1 Отговор
    То дори нашата Чамова има по-голямо влияние в Русия и САЩ, отколкото шляха Сикорски... Крайните позиции са винаги неприемливи, затова и балтийските пудели заедно с Полша са извън сметките. Най-много да ядосат Медведев и Варшава да изчезне от картата. Жалко, че има някоя и друга хубава полякиня, но както казали извънземните, то всяка голяма война на тази планета започва от Полша...

    15:17 30.10.2026

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