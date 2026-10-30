Полският външен министър с критика към Вашингтон: подходът за мир в Украйна е необичаен

Тактиката на САЩ за постигане на мир в Украйна е нетипична, а досега няма резултати. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Сикорски в разговор с журналисти.

По думите му традиционно преговорите за прекратяване на война се водят непублично. Държавните лидери се включват едва в заключителния етап, когато трябва да бъдат договорени последните спорни въпроси и постигнатите договорености да бъдат официално утвърдени.

Подкрепа за примирието в Олешки

„Тук изглежда всичко се случва обратното и засега няма резултати. Виждаме известна нестабилност на ситуацията“, каза Сикорски.

Полският външен министър оцени положително постигнатото локално примирие в района на Олешки в Херсонска област. Той посочи, че за хуманитарно уреждане на ситуацията е призовавал и папа Лъв XIV.

„Ако това е възможно в Олешки, защо да не бъде възможно по цялата линия на съприкосновение? Пожелаваме успех на подобни инициативи, дори когато изглеждат нетипични“, заяви Сикорски.

Украинска делегация е пристигнала в окупираните Олешки, където са започнали евакуация на жители и раздаване на хуманитарна помощ, съобщи Укринформ.

Очакват се преговори в Абу Даби

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква от САЩ да определи дата за тристранни преговори с участието на Украйна, САЩ и Русия. По думите му срещата в Абу Даби се очаква да се състои до 10 ноември.

Изявлението на Сикорски идва на фона на усилията за локални хуманитарни договорености и подготовката за нов кръг дипломатически контакти. Полският министър не посочи конкретен срок за постигане на общо прекратяване на бойните действия.

Източници: ukrinform.ua, bankier.pl