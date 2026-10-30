Полският външен министър с критика към Вашингтон: подходът за мир в Украйна е необичаен

Тактиката на САЩ за постигане на мир в Украйна е нетипична, а досега няма резултати. Това заяви вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Сикорски в разговор с журналисти.
По думите му традиционно преговорите за прекратяване на война се водят непублично. Държавните лидери се включват едва в заключителния етап, когато трябва да бъдат договорени последните спорни въпроси и постигнатите договорености да бъдат официално утвърдени.„Тук изглежда всичко се случва обратното и засега няма резултати. Виждаме известна нестабилност на ситуацията“, каза Сикорски.
Подкрепа за примирието в Олешки
Полският външен министър оцени положително постигнатото локално примирие в района на Олешки в Херсонска област. Той посочи, че за хуманитарно уреждане на ситуацията е призовавал и папа Лъв XIV.
Украинска делегация е пристигнала в окупираните Олешки, където са започнали евакуация на жители и раздаване на хуманитарна помощ, съобщи Укринформ.
Очакват се преговори в Абу Даби
На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Киев очаква от САЩ да определи дата за тристранни преговори с участието на Украйна, САЩ и Русия. По думите му срещата в Абу Даби се очаква да се състои до 10 ноември.
Изявлението на Сикорски идва на фона на усилията за локални хуманитарни договорености и подготовката за нов кръг дипломатически контакти. Полският министър не посочи конкретен срок за постигане на общо прекратяване на бойните действия.
Източници: ukrinform.ua, bankier.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Укринформ🤣🤣🤣🤣
14:12 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 бат дончо: така е дружина полска
да кихат и плащат масрафа и подвият опашки
14:30 30.10.2026
5 Точен
15:17 30.10.2026