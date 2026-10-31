Израелската армия уби командир на „Хамас“ в Нусейрат

Израелската армия съобщи, че е убила командир на военното крило на „Хамас“ при въздушен удар в района на бежанския лагер Нусейрат в централната част на Ивицата Газа. Според военните мишена на удара е бил Ихаб Джамил Абу Такия, командир на бойна група в организацията.

Ударът е нанесен на 29 октомври, а информацията за него е публикувана ден по-късно. Израелската армия твърди, че Абу Такия е участвал в задържането на множество заложници в началото на войната. В списъка са включени Ноа Аргамани, Емили Хенд, Охад Бен Ами, Андрей Козлов, Шломи Зив, Алмог Меир Жан, Максим Харкин, Йосеф Хаим Охана, Сегев Калфон, както и Александър Лобанов, чието тяло беше върнато в Израел.

При същия удар според израелските военни е убит и Ибрахим Джихад Мохамед Абу Ошайба, описан като командир на взвод във военното крило на „Хамас“. Израелската армия не съобщи данни за цивилни жертви или ранени при атаката.

Израел: подготвяли са нови атаки

В съобщението си израелската армия заяви, че двамата са подготвяли атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни, както и че са работили за възстановяване на военните способности на „Хамас“.

„Те напредваха с атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни и работеха за възстановяване на военните способности на „Хамас“, което представлява системно нарушение на прекратяването на огъня“, заяви израелската армия.

Военните посочиха, че преди удара са използвани прецизни боеприпаси и въздушно наблюдение с цел ограничаване на риска за цивилното население. Израелската армия съобщи още, че нейни подразделения от Южното командване остават разположени в Ивицата Газа съгласно споразумението за прекратяване на огъня и ще продължат действията си срещу непосредствени заплахи.

Израелските военни обявиха операцията на фона на продължаващи обвинения в нарушения на примирието. Отделно армията съобщи за удари срещу складове за оръжие в района на Бурейдж и в град Газа, както и за други операции срещу бойци на „Хамас“ в южната част на анклава.

Източници: timesofisrael.com, jpost.com, ynetnews.com