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Полша арестува 55-годишен руснак по подозрение в шпионаж
  Тема: Украйна

Полша арестува 55-годишен руснак по подозрение в шпионаж

30 Октомври, 2026 11:55 613 10

  • шпионаж-
  • полша-
  • руски гражданин-
  • железопътна инфраструктура-
  • томаш семоняк

55-годишният мъж е снимал влакове и железопътна инфраструктура. Съдът го остави под стража за три месеца

Полша арестува 55-годишен руснак по подозрение в шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Полша задържа 55-годишен гражданин на Русия по подозрение за дейност в полза на чуждо разузнаване. Мъжът е бил заснет да фотографира влакове и железопътна инфраструктура в района на Свидница, в Долносилезкото воеводство.

При проверка на носителите на памет, които са били у него, разследващите са открили стотици хиляди файлове със снимки на различни места и важни транспортни обекти. Част от тях са били извън Полша. Полската полиция посочва, че събраните материали може да са използвани във вреда на сигурността на държавата.

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Разследването е проведено със Свидницката прокуратура и Централното бюро за борба с киберпрестъпността във Вроцлав. На задържания е повдигнато обвинение по член 130, параграф 1 от Наказателния кодекс на Полша, който се отнася до дейност в полза на чуждо разузнаване.

Съдът е постановил руският гражданин да остане под стража за три месеца. Полските власти не съобщават допълнителни данни за самоличността му или за конкретна разузнавателна служба, с която той предполагаемо е бил свързан.

Семоняк: Русия използва „еднократни агенти“

Министърът-координатор на полските специални служби Томаш Семоняк заяви пред RMF24, че задържането на руски гражданин е нетипично за досегашния модел на руските операции.

„Русия извършва хибридни операции срещу Полша и други европейски държави. Тези действия изискват предварително разузнаване и документиране“, каза Семоняк.

По думите му в подобни операции могат да участват различни изпълнители – едни да извършват палежи, а други да ги заснемат, за да бъдат използвани материалите или да се документира ходът на действията. Министърът каза още, че руските служби използват така наречените „еднократни агенти“, които получават инструкции и няколко хиляди евро.

Семоняк допълни, че досега руските служби са избягвали да изпращат свои граждани непосредствено за изпълнение на задачи, тъй като задържането им създавало репутационни проблеми и затруднявало последващите операции.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl


Полша
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Руснак

    7 2 Отговор
    или украинец!? Щото и украинците разговарят помежду си на чист руски език! Украинският още не са го усвоили...

    12:04 30.10.2026

  • 4 Укринформ

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    12:06 30.10.2026

  • 5 Овчар

    7 0 Отговор
    Не си търкайте правилата ..! Изтъркайте тумора..

    12:06 30.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европа се затваря

    1 1 Отговор
    Руснаците - в русия

    12:26 30.10.2026

  • 8 Оноре Дьо Балзак

    1 0 Отговор
    Европа е периферия на Русия

    12:42 30.10.2026

  • 9 Стотици хиляди файлове

    0 0 Отговор
    Брее това хилядите файлове за нищо ги нямат. Тоя сигурно уилкипедията е копирал. :)

    12:48 30.10.2026

  • 10 Опорка

    1 0 Отговор
    Фашизъм в чист вид. Снимаш влакове - айде в затвора

    12:49 30.10.2026

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