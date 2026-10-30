Полша арестува 55-годишен руснак по подозрение в шпионаж

Полицията в Полша задържа 55-годишен гражданин на Русия по подозрение за дейност в полза на чуждо разузнаване. Мъжът е бил заснет да фотографира влакове и железопътна инфраструктура в района на Свидница, в Долносилезкото воеводство.

При проверка на носителите на памет, които са били у него, разследващите са открили стотици хиляди файлове със снимки на различни места и важни транспортни обекти. Част от тях са били извън Полша. Полската полиция посочва, че събраните материали може да са използвани във вреда на сигурността на държавата.

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Разследването е проведено със Свидницката прокуратура и Централното бюро за борба с киберпрестъпността във Вроцлав. На задържания е повдигнато обвинение по член 130, параграф 1 от Наказателния кодекс на Полша, който се отнася до дейност в полза на чуждо разузнаване.

Съдът е постановил руският гражданин да остане под стража за три месеца. Полските власти не съобщават допълнителни данни за самоличността му или за конкретна разузнавателна служба, с която той предполагаемо е бил свързан.

Семоняк: Русия използва „еднократни агенти“

Министърът-координатор на полските специални служби Томаш Семоняк заяви пред RMF24, че задържането на руски гражданин е нетипично за досегашния модел на руските операции.

„Русия извършва хибридни операции срещу Полша и други европейски държави. Тези действия изискват предварително разузнаване и документиране“, каза Семоняк.

По думите му в подобни операции могат да участват различни изпълнители – едни да извършват палежи, а други да ги заснемат, за да бъдат използвани материалите или да се документира ходът на действията. Министърът каза още, че руските служби използват така наречените „еднократни агенти“, които получават инструкции и няколко хиляди евро.

Семоняк допълни, че досега руските служби са избягвали да изпращат свои граждани непосредствено за изпълнение на задачи, тъй като задържането им създавало репутационни проблеми и затруднявало последващите операции.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl