Политическа криза в Полша: Полиция охранява Конституционния съд

Политическата и конституционната криза в Полша се изостри рязко, след като на 30 октомври беше съобщено за временното отстраняване на председателя на Конституционния съд Богдан Швенчковски и заместника му Барто̀мей Сохански. Мярката е за един месец.

Съдия Анна Корвин-Пьотровска заяви, че поема временното ръководство на институцията. По данни, цитирани от полски медии, тя се е позовала на разпоредба, според която при невъзможност председателят да посочи заместник съдът се ръководи от съдията с най-дълъг стаж. Корвин-Пьотровска е сред избраните от настоящото парламентарно мнозинство съдии, чието встъпване в длъжност е част от спора с президента.

Варшавската полиция беше изпратена на територията около сградата след сигнал за възможни заплахи за съдии и служители и риск от нарушаване на обществения ред. Полицията уточни, че служителите не са влизали в сградата и че действията им не представляват намеса в работата на Конституционния трибунал. Трима души са били задържани, след като протестиращи са преминали през оградата, а други са хвърляли предмети по полицаите.

Съобщението за отстраняването първоначално се появи на интернет страницата на трибунала. По-късно сайтът спря да работи, а официалният профил на институцията заяви, че е бил незаконно превзет. В публикацията се твърди, че Швенчковски и Сохански остават председател и заместник-председател, както и че Корвин-Пьотровска не е съдия в Конституционния трибунал. В същото съобщение действията бяха определени като престъпно посегателство срещу конституционния ред. Причините за отстраняването не можаха да бъдат независимо потвърдени от Асошиейтед прес заради спирането на сайта.

Пред сградата се събраха симпатизанти на опозиционната партия „Право и справедливост“ (PiS). Те протестираха срещу отстраняването на ръководството, а напрежението доведе до сблъсъци с полицията. Бившият министър на правосъдието Збигнев Зиобро определи действията като „явна, престъпна атака срещу конституционния ред“ и призова за съпротива. Това е политическа оценка на опозицията, а не установен от съд факт.

Президентът прекъсна визитата си в Сенегал

Президентът Карол Навроцки прекъсна пътуването си до Сенегал и се върна във Варшава. „В такъв момент президентът трябва да бъде в Полша. Прекъсвам полета си до Сенегал. Връщам се“, написа той. След завръщането си Навроцки се срещна с първия председател на Върховния съд Збигнев Капински, а по-късно посети сградата на Конституционния трибунал.

Спорът ескалира заради състава на съда

Премиерът Доналд Туск защити действията на правителството. „Възстановяването на върховенството на закона е наше задължение“, написа той, като добави, че след години на беззаконие процесът е труден и понякога болезнен, но изисква решителни действия. Правителството твърди, че трябва да възстанови работата на трибунала с надлежно избрани съдии.

В центъра на спора са четирима съдии, избрани от парламента през март 2026 г. Президентът не е приел клетвите им, а ръководството на трибунала не ги е допуснало до участие в заседанията. През май Европейският съд по правата на човека разпореди да бъдат прекратени пречките пред встъпването и изпълнението на задълженията им, но конфликтът не беше разрешен.

Противопоставянето е продължение на кризата около съдебната система, започнала след идването на PiS на власт през 2015 г. Правителството на Туск, поело управлението през 2023 г., обеща да възстанови независимостта на съдилищата, но реформите му срещнаха съпротива от президента и от институции, чиито състави бяха формирани по време на управлението на PiS. През декември 2025 г. Съдът на Европейския съюз постанови, че полският Конституционен трибунал не отговаря на изискванията за независим и безпристрастен съд.

Към този момент двете страни представят взаимно изключващи се версии за това кой има законното право да ръководи Конституционния трибунал. Отстраняването на двамата ръководители, полицейското присъствие и намесата на президента превърнаха спора за назначенията в открит институционален конфликт.

Източници: apnews.com, polskieradio.pl, pb.pl