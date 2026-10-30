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Нападение с нож срещу двама украинци във Варшава: полицията залови заподозрения
  Тема: Украйна

Нападение с нож срещу двама украинци във Варшава: полицията залови заподозрения

30 Октомври, 2026 13:36 848 12

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  • украинци

30-годишният заподозрян е обвинен и за отправени заплахи към друг мъж. Съдът го остави в ареста за три месеца

Нападение с нож срещу двама украинци във Варшава: полицията залови заподозрения - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията във Варшава задържа 30-годишен мъж, заподозрян за нападение с нож над двама украински граждани в градски автобус. Съдът му е наложил тримесечен предварителен арест, съобщава RMF24.

Инцидентът е станал през първата половина на октомври в столичния район Беляни. По данни на полицията мъжът е нанесъл на двамата пътници множество прободни и порезни рани, след което е избягал преди пристигането на служителите на реда. Пострадалите са били хоспитализирани.

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Заподозреният се укривал в горски масив

Разследващите са установили самоличността на заподозрения и са разбрали, че той се укрива в горски масив в района на Беляни. Мъжът е задържан преди няколко дни.

На него са повдигнати три обвинения. Две от тях са свързани с нападението над украинците, което според версията на разследването може да е било извършено заради националната им принадлежност. Обвиненията са за опит за причиняване на тежка телесна повреда и за причиняване на увреждания, довели до нарушаване на функциите на орган за повече от седем дни.

Полицията посочва, че престъпленията са извършени при условията на рецидив - в рамките на пет години след изтърпяване на най-малко шестмесечна присъда за сходно умишлено престъпление. Третото обвинение е за отправени заплахи към друг мъж през август 2024 г. в заведение във Варшава. По това производство заподозреният не се е явявал на призоваванията на прокуратурата.

Грозят го до 20 години затвор

По искане на прокуратурата съдът е определил мярка за неотклонение „временен арест“ за срок от три месеца. При доказване на обвиненията заподозреният може да получи между три и 20 години лишаване от свобода. На този етап той се счита за невиновен до влизане в сила на съдебно решение.

Паралелно с разследването във Варшава е регистрирано и друго нападение с нож в Полша. В Краков мъж е нападнал три служителки в аптека, които са получили леки наранявания. Нападателят е бил задържан от полицията.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl


Полша
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 1 Отговор
    АЗ ЩЯХ ДА ПЛЕДИРАМ НЕНОРМАЛНОСТ
    - ЧЕ СА МИ СЕ ПРЕВИДЕЛИ СВИНЕ :)

    13:41 30.10.2026

  • 2 Хъхъхъ

    18 1 Отговор
    Щото са много убави и всички ги любят от ❤️

    13:41 30.10.2026

  • 3 Маро,

    13 1 Отговор
    Как така си пропуснала да цокнеш кръвчицата ощетпресна, пресна? Че то вече в края на месеца, никой не се сеща за това!
    Я виж преди два месеца нещо в Папов Нова Гвинея някой да не са му извадили червата!

    13:43 30.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Чики-Рики

    16 0 Отговор
    И поляците вече не издържат! Сега очаквам такива неща да се случват и в други,, приятелски,, на Украйна, държави, като Великобритания, Германия, Франция и други, защото и там са на ,, ръба,,!

    14:01 30.10.2026

  • 9 Браво на човека

    10 1 Отговор
    Трябва целия свят да последват примера му,видиш ли хахла заравяй

    14:09 30.10.2026

  • 10 Интересно

    6 0 Отговор
    Какво не им харесват на тия кротки хорица с хубави жипки и лимузинки, които спокойно си пият Белуга с хайвер и калмари по елитните ресторанти, лошо ли е да обичаш лукса

    Коментиран от #12

    14:20 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Интересно":

    Не е лошо ама кой ги издържа?Ако идват като туристи с техни пари дабре дошли не и по този начин на гости с капризи. Достатъчно бедни европейци има които плаща данъци да могат тези да мързелува 5 години в Европа само яде и пие че и войната им плащаме.Поне да им сложат принудителен труд да мете улиците и да събира боклук и фасове по улиците поне малко да си заряботят гостито в Европа, да берат боб,плодове ,зеленчуци без пари.

    14:41 30.10.2026

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