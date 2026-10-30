Нападение с нож срещу двама украинци във Варшава: полицията залови заподозрения

Полицията във Варшава задържа 30-годишен мъж, заподозрян за нападение с нож над двама украински граждани в градски автобус. Съдът му е наложил тримесечен предварителен арест, съобщава RMF24.

Инцидентът е станал през първата половина на октомври в столичния район Беляни. По данни на полицията мъжът е нанесъл на двамата пътници множество прободни и порезни рани, след което е избягал преди пристигането на служителите на реда. Пострадалите са били хоспитализирани.

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Заподозреният се укривал в горски масив

Разследващите са установили самоличността на заподозрения и са разбрали, че той се укрива в горски масив в района на Беляни. Мъжът е задържан преди няколко дни.

На него са повдигнати три обвинения. Две от тях са свързани с нападението над украинците, което според версията на разследването може да е било извършено заради националната им принадлежност. Обвиненията са за опит за причиняване на тежка телесна повреда и за причиняване на увреждания, довели до нарушаване на функциите на орган за повече от седем дни.

Полицията посочва, че престъпленията са извършени при условията на рецидив - в рамките на пет години след изтърпяване на най-малко шестмесечна присъда за сходно умишлено престъпление. Третото обвинение е за отправени заплахи към друг мъж през август 2024 г. в заведение във Варшава. По това производство заподозреният не се е явявал на призоваванията на прокуратурата.

Грозят го до 20 години затвор

По искане на прокуратурата съдът е определил мярка за неотклонение „временен арест“ за срок от три месеца. При доказване на обвиненията заподозреният може да получи между три и 20 години лишаване от свобода. На този етап той се счита за невиновен до влизане в сила на съдебно решение.

Паралелно с разследването във Варшава е регистрирано и друго нападение с нож в Полша. В Краков мъж е нападнал три служителки в аптека, които са получили леки наранявания. Нападателят е бил задържан от полицията.

Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl