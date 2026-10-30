Нападение с нож срещу двама украинци във Варшава: полицията залови заподозрения

Полицията във Варшава задържа 30-годишен мъж, заподозрян за нападение с нож над двама украински граждани в градски автобус. Съдът му е наложил тримесечен предварителен арест, съобщава RMF24.
Инцидентът е станал през първата половина на октомври в столичния район Беляни. По данни на полицията мъжът е нанесъл на двамата пътници множество прободни и порезни рани, след което е избягал преди пристигането на служителите на реда. Пострадалите са били хоспитализирани.
Заподозреният се укривал в горски масив
Разследващите са установили самоличността на заподозрения и са разбрали, че той се укрива в горски масив в района на Беляни. Мъжът е задържан преди няколко дни.
На него са повдигнати три обвинения. Две от тях са свързани с нападението над украинците, което според версията на разследването може да е било извършено заради националната им принадлежност. Обвиненията са за опит за причиняване на тежка телесна повреда и за причиняване на увреждания, довели до нарушаване на функциите на орган за повече от седем дни.
Полицията посочва, че престъпленията са извършени при условията на рецидив - в рамките на пет години след изтърпяване на най-малко шестмесечна присъда за сходно умишлено престъпление. Третото обвинение е за отправени заплахи към друг мъж през август 2024 г. в заведение във Варшава. По това производство заподозреният не се е явявал на призоваванията на прокуратурата.
Грозят го до 20 години затвор
По искане на прокуратурата съдът е определил мярка за неотклонение „временен арест“ за срок от три месеца. При доказване на обвиненията заподозреният може да получи между три и 20 години лишаване от свобода. На този етап той се счита за невиновен до влизане в сила на съдебно решение.
Паралелно с разследването във Варшава е регистрирано и друго нападение с нож в Полша. В Краков мъж е нападнал три служителки в аптека, които са получили леки наранявания. Нападателят е бил задържан от полицията.
Източници: ukrinform.ua, rmf24.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- ЧЕ СА МИ СЕ ПРЕВИДЕЛИ СВИНЕ :)
13:41 30.10.2026
2 Хъхъхъ
13:41 30.10.2026
3 Маро,
Я виж преди два месеца нещо в Папов Нова Гвинея някой да не са му извадили червата!
13:43 30.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Чики-Рики
14:01 30.10.2026
9 Браво на човека
14:09 30.10.2026
10 Интересно
Коментиран от #12
14:20 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Соваж бейби
До коментар #10 от "Интересно":Не е лошо ама кой ги издържа?Ако идват като туристи с техни пари дабре дошли не и по този начин на гости с капризи. Достатъчно бедни европейци има които плаща данъци да могат тези да мързелува 5 години в Европа само яде и пие че и войната им плащаме.Поне да им сложат принудителен труд да мете улиците и да събира боклук и фасове по улиците поне малко да си заряботят гостито в Европа, да берат боб,плодове ,зеленчуци без пари.
14:41 30.10.2026