Ден за размисъл преди президентския балотаж в неделя

В страната е ден за размисъл преди втория тур на президентските избори. Предизборната агитация приключи в полунощ и остава забранена до края на изборния ден в неделя. Не могат да бъдат публикувани и резултати от социологически проучвания.

На 1 ноември избирателите ще избират между кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. В бюлетината те са съответно с номера 25 и 4. В нея е включена и възможността „Не подкрепям никого“.

Гласуването започва в 7:00 часа

Изборният ден в България ще започне в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.

Право на глас според избирателните списъци имат 6 599 048 души. На първия тур на 25 октомври до урните отидоха 1 525 034 избиратели, което представляваше активност от 22,98 процента. Тогава нито една кандидатска двойка не получи необходимото мнозинство и вотът беше решен на балотаж.

При машинното гласуване Централната избирателна комисия предупреди: „Много е важно избирателят да изчаква до края звуковия сигнал и да не дърпа картата, преди гласуването да е приключило, тъй като в този случай е възможно гласът му да не бъде отчетен.“

Сигнали за нарушения

Министерството на вътрешните работи запази денонощната линия за сигнали, свързани с изборния процес, до 2 ноември. Сигнали могат да се подават на телефон 02/90 112 98 и по електронен път.

След края на гласуването секционните комисии ще отчетат резултатите и ще предадат протоколите на районните избирателни комисии. Новият президент и вицепрезидент ще бъдат определени след обработването и обявяването на резултатите от втория тур.