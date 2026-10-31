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Ден за размисъл преди президентския балотаж в неделя
  Тема: Избори

Ден за размисъл преди президентския балотаж в неделя

31 Октомври, 2026 06:46 360 12

  • ден за размисъл-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • цик-
  • гласуване

На 1 ноември българските избиратели ще избират между две кандидатски двойки за президент и вицепрезидент

Ден за размисъл преди президентския балотаж в неделя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В страната е ден за размисъл преди втория тур на президентските избори. Предизборната агитация приключи в полунощ и остава забранена до края на изборния ден в неделя. Не могат да бъдат публикувани и резултати от социологически проучвания.

На 1 ноември избирателите ще избират между кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев. В бюлетината те са съответно с номера 25 и 4. В нея е включена и възможността „Не подкрепям никого“.

Гласуването започва в 7:00 часа

Изборният ден в България ще започне в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа. Ако пред секциите има чакащи избиратели, гласуването може да продължи, но не по-късно от 21:00 часа.

Право на глас според избирателните списъци имат 6 599 048 души. На първия тур на 25 октомври до урните отидоха 1 525 034 избиратели, което представляваше активност от 22,98 процента. Тогава нито една кандидатска двойка не получи необходимото мнозинство и вотът беше решен на балотаж.

При машинното гласуване Централната избирателна комисия предупреди: „Много е важно избирателят да изчаква до края звуковия сигнал и да не дърпа картата, преди гласуването да е приключило, тъй като в този случай е възможно гласът му да не бъде отчетен.“

Сигнали за нарушения

Министерството на вътрешните работи запази денонощната линия за сигнали, свързани с изборния процес, до 2 ноември. Сигнали могат да се подават на телефон 02/90 112 98 и по електронен път.

След края на гласуването секционните комисии ще отчетат резултатите и ще предадат протоколите на районните избирателни комисии. Новият президент и вицепрезидент ще бъдат определени след обработването и обявяването на резултатите от втория тур.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Някой си

    4 2 Отговор
    Защо политиците крадат почивния ден на хората с изборите си??
    Защо винаги в неделя?!

    06:51 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Няма кво да мислим повече

    3 4 Отговор
    Вън от властта и България руските инфилтрати и саботьори

    Коментиран от #12

    06:52 31.10.2026

  • 5 Мир или Война

    6 1 Отговор
    Избора е лесен!

    06:53 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жоро

    4 2 Отговор
    Хубаво на дебата бе, че нашата Балотаж двойка изглежда добре на фона на други държавни лидери в Европа. Водещата също.
    Йотова го пощади за договора със Зеленски и дадените му 20 милиона долара. Задоволи се само със забележката, че не е била информирана. Но това е бял кахър в сравнение с факта, че Гюров грубо наруши Конституцията, за което тя не го обвини. Премиер по служба няма право да сключва дългосрочни договори особено с военно-политически характер.

    06:54 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Решение

    0 1 Отговор
    Като на първия тур - няма да гласувам !

    07:00 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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