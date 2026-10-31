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Засилени мерки в Лондон заради протест в подкрепа на Palestine Action

Засилени мерки в Лондон заради протест в подкрепа на Palestine Action

31 Октомври, 2026 07:15 502 4

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  • протест

Полицията предупреждава за арести край посолството на САЩ. Демонстрацията е планирана дни преди Върховният съд да разгледа жалбата срещу забраната на организацията

Засилени мерки в Лондон заради протест в подкрепа на Palestine Action - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Засилени полицейски мерки са предприети в Лондон заради планирана демонстрация в подкрепа на забранената организация Palestine Action. Акцията е насрочена за 13:00 часа край посолството на САЩ в района Найн Елмс и е организирана от Defend Our Juries.

Очаква се в протеста да се включат повече от 400 души. Столичната полиция ще разположи служители в района, като предупреди, че хората, които изразяват подкрепа за Palestine Action, могат да бъдат арестувани.

Мярката се отнася не само за участници с плакати. Според полицията действия могат да бъдат предприети и срещу хора, които бъдат определени като организатори, дават указания на присъстващите или осигуряват логистична подкрепа за събитието.

„Не става дума за предотвратяване на изразяването на мнение, а за решителни действия, когато това включва престъпление“, заяви командирът Адам Слонецки, който ръководи полицейската операция.

По думите му участниците знаят, че подкрепата за забранена организация е незаконна, и полицията трябва да действа предварително, вместо да изчаква нарушенията да бъдат извършени. Слонецки призова хората, които планират да присъстват, да преразгледат решението си.

Palestine Action беше обявена за забранена организация по силата на британския Закон за тероризма през юни 2025 г. Забраната означава, че публичното изразяване на подкрепа за групата може да бъде престъпление. Апелативният съд потвърди решението на правителството през юни 2026 г.

Организаторите от Defend Our Juries заявяват, че акцията ще бъде мирна и е насочена срещу забраната и последвалите арести на демонстранти. Според групата масовият протест трябва да постави въпроса за границите на свободата на изразяване преди предстоящото дело.

Британският Върховен съд трябва да разгледа на 4 и 5 ноември жалбата на съоснователката на Palestine Action Худа Амори срещу решението за забрана. Именно близостта до съдебното заседание е сред причините протестът да бъде насрочен за тази седмица.

Полицията не е обявила конкретни ограничения за движението около посолството или пълен списък с пътни затваряния. Операцията е представена като превантивна и е насочена към предотвратяване на нарушения по време на демонстрацията.

Източници: aljazeera.com, londonheadlines.co.uk


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ще осурвакат

    1 3 Отговор
    на Путин платените протестиращи.

    Коментиран от #4

    07:21 31.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ще осурвакат":

    Ама , много пари има този Путин, бе. Какви санкции му наложи Урсула, пък е подкукуросал цяла Европа да излезе на улицата.

    07:52 31.10.2026

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