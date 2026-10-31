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Су-57 е изгорял на руско летище, твърди украински OSINT канал СНИМКА
  Тема: Украйна

Су-57 е изгорял на руско летище, твърди украински OSINT канал СНИМКА

31 Октомври, 2026 07:30, обновена 31 Октомври, 2026 07:35 703 16

  • су-57-
  • ахтубинск-
  • русия-
  • военна авиация-
  • сателитни снимки

Сателитни изображения показват следи от пожар и останки на летището Ахтубинск. Русия не е потвърдила загубата на самолета

Су-57 е изгорял на руско летище, твърди украински OSINT канал СНИМКА - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Руски многоцелеви изтребител Су-57 е изгорял на 29 октомври на военното летище Ахтубинск в Астраханска област, съобщи украинският OSINT канал „Абсолютно надежден източник“. Според публикацията пожарът е започнал при нештатна ситуация по време на стартиране на двигателите, а самолетът е изгорял напълно.

„На 29 октомври 2026 г. на летището Ахтубинск руски многоцелеви изтребител от пето поколение Су-57 се запали и изгоря напълно в резултат на нештатна ситуация при стартиране на двигателите“, се казва в цитираното от The Insider съобщение на канала. Към момента няма данни руските власти да са потвърдили инцидента.

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Каналът е публикувал сателитни изображения, на които се виждат тъмно петно от обгаряне и останки в района на стоянките на летището. Kyiv Post потвърждава, че изображението показва летището Ахтубинск, но отбелязва, че не може независимо да установи кога е направена снимката или дали обектът на нея е Су-57.

Су-57 е изгорял на руско летище, твърди украински OSINT канал СНИМКА
Снимка: Фейсбук

Четвърти случай със Су-57 през 2026 г.

Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде четвъртият случай на повреден или загубен Су-57 в Русия от началото на годината. The Insider посочва, че през април два самолета от този тип са били поразени на летището Шагол в Челябинска област според украински твърдения. На 23 юли друг Су-57 се е разбил по време на тренировъчен полет в Московска област. Тази загуба беше потвърдена от руското Министерство на отбраната.

Ахтубинск е база на 929-ия държавен център за изпитания на руските военни самолети и е едно от основните места за изпитване на нова авиационна техника. Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение, който Москва представя като най-съвременния си боен самолет.

Летището вече е било свързвано с повреда на Су-57. През юни 2024 г. украинското военно разузнаване съобщи, че при атака е бил поразен самолет от този тип. Тогава сателитни снимки показаха следи от взрив и обгаряне край машината.

Източници: theins.ru, kyivpost.com, euromaidanpress.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А, тъкмо се чудих

    4 4 Отговор
    кога ще съобщите.
    Нещо ДПФ филтъра му бил задръстен от лошата нафта.
    Затова, не за друго.

    Коментиран от #2

    07:37 31.10.2026

  • 2 Не е от нафтата

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "А, тъкмо се чудих":

    защото в Русия нафта просто няма. Пробвали с отработено олио и виж какво стана. Беля.

    07:43 31.10.2026

  • 3 Браво

    3 2 Отговор
    "нештатна"?!? - Браво на аФторЪ...

    07:44 31.10.2026

  • 4 Автора шумов

    7 0 Отговор
    Има шум в главата

    07:46 31.10.2026

  • 5 Атлантически Оксиморон

    5 2 Отговор
    Чудя се само как след толкова много победи на запада(срещу жива сила и техника) на територията на Украйна срещу Руската федерация как така става че Русия напредва а и да не забравяме че нямат ракети и муниции още от 2022 също така са технологично изостанали ползват чипове от откраднати перални и даже нямат пътища и гориво???

    Коментиран от #7, #11, #15

    07:47 31.10.2026

  • 6 Уж Четвърти случай

    5 0 Отговор
    и то отбелязано с дебели букви, пък пишете че не е потвърдено и е само според украински твърдения
    Единствено за случая с тренировъчния полет. Вероятно изпитателен!

    07:49 31.10.2026

  • 7 Само

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантически Оксиморон":

    Дойчо Зеле могат да ти обЯснят

    07:49 31.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Не знаех, че Украйна има сателити в космоса. Нали уж сами побеждаваха Русия.

    07:49 31.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ами

    5 0 Отговор
    ха ха ха - сега и самолетите ще им свършат на руснаците както им свършиха ракетите преди 5 години, само лопатите им останаха

    07:52 31.10.2026

  • 11 Те запада и Украйна

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантически Оксиморон":

    си знаят че загубиха войната, но поне медийната се опитват отчаяно да спечелят. За да не ги питат народите на украйна и Европа защо са ручали жабетата

    07:55 31.10.2026

  • 12 Жабок

    2 1 Отговор
    Поредния опит за лете но неуспешен. Малко веселба да пада .

    Коментиран от #16

    07:59 31.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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