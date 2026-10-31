Су-57 е изгорял на руско летище, твърди украински OSINT канал СНИМКА

Руски многоцелеви изтребител Су-57 е изгорял на 29 октомври на военното летище Ахтубинск в Астраханска област, съобщи украинският OSINT канал „Абсолютно надежден източник“. Според публикацията пожарът е започнал при нештатна ситуация по време на стартиране на двигателите, а самолетът е изгорял напълно.

„На 29 октомври 2026 г. на летището Ахтубинск руски многоцелеви изтребител от пето поколение Су-57 се запали и изгоря напълно в резултат на нештатна ситуация при стартиране на двигателите“, се казва в цитираното от The Insider съобщение на канала. Към момента няма данни руските власти да са потвърдили инцидента.

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Каналът е публикувал сателитни изображения, на които се виждат тъмно петно от обгаряне и останки в района на стоянките на летището. Kyiv Post потвърждава, че изображението показва летището Ахтубинск, но отбелязва, че не може независимо да установи кога е направена снимката или дали обектът на нея е Су-57.

Снимка: Фейсбук

Четвърти случай със Су-57 през 2026 г.

Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде четвъртият случай на повреден или загубен Су-57 в Русия от началото на годината. The Insider посочва, че през април два самолета от този тип са били поразени на летището Шагол в Челябинска област според украински твърдения. На 23 юли друг Су-57 се е разбил по време на тренировъчен полет в Московска област. Тази загуба беше потвърдена от руското Министерство на отбраната.

Ахтубинск е база на 929-ия държавен център за изпитания на руските военни самолети и е едно от основните места за изпитване на нова авиационна техника. Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение, който Москва представя като най-съвременния си боен самолет.

Летището вече е било свързвано с повреда на Су-57. През юни 2024 г. украинското военно разузнаване съобщи, че при атака е бил поразен самолет от този тип. Тогава сателитни снимки показаха следи от взрив и обгаряне край машината.

Източници: theins.ru, kyivpost.com, euromaidanpress.com