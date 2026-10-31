Су-57 е изгорял на руско летище, твърди украински OSINT канал СНИМКА

Руски многоцелеви изтребител Су-57 е изгорял на 29 октомври на военното летище Ахтубинск в Астраханска област, съобщи украинският OSINT канал „Абсолютно надежден източник“. Според публикацията пожарът е започнал при нештатна ситуация по време на стартиране на двигателите, а самолетът е изгорял напълно.
„На 29 октомври 2026 г. на летището Ахтубинск руски многоцелеви изтребител от пето поколение Су-57 се запали и изгоря напълно в резултат на нештатна ситуация при стартиране на двигателите“, се казва в цитираното от The Insider съобщение на канала. Към момента няма данни руските власти да са потвърдили инцидента.
Каналът е публикувал сателитни изображения, на които се виждат тъмно петно от обгаряне и останки в района на стоянките на летището. Kyiv Post потвърждава, че изображението показва летището Ахтубинск, но отбелязва, че не може независимо да установи кога е направена снимката или дали обектът на нея е Су-57.
Четвърти случай със Су-57 през 2026 г.
Ако информацията бъде потвърдена, това ще бъде четвъртият случай на повреден или загубен Су-57 в Русия от началото на годината. The Insider посочва, че през април два самолета от този тип са били поразени на летището Шагол в Челябинска област според украински твърдения. На 23 юли друг Су-57 се е разбил по време на тренировъчен полет в Московска област. Тази загуба беше потвърдена от руското Министерство на отбраната.
Ахтубинск е база на 929-ия държавен център за изпитания на руските военни самолети и е едно от основните места за изпитване на нова авиационна техника. Су-57 е руски многоцелеви изтребител от пето поколение, който Москва представя като най-съвременния си боен самолет.
Летището вече е било свързвано с повреда на Су-57. През юни 2024 г. украинското военно разузнаване съобщи, че при атака е бил поразен самолет от този тип. Тогава сателитни снимки показаха следи от взрив и обгаряне край машината.
Източници: theins.ru, kyivpost.com, euromaidanpress.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А, тъкмо се чудих
Нещо ДПФ филтъра му бил задръстен от лошата нафта.
Затова, не за друго.
Коментиран от #2
07:37 31.10.2026
2 Не е от нафтата
До коментар #1 от "А, тъкмо се чудих":защото в Русия нафта просто няма. Пробвали с отработено олио и виж какво стана. Беля.
07:43 31.10.2026
3 Браво
07:44 31.10.2026
4 Автора шумов
07:46 31.10.2026
5 Атлантически Оксиморон
Коментиран от #7, #11, #15
07:47 31.10.2026
6 Уж Четвърти случай
Единствено за случая с тренировъчния полет. Вероятно изпитателен!
07:49 31.10.2026
7 Само
До коментар #5 от "Атлантически Оксиморон":Дойчо Зеле могат да ти обЯснят
07:49 31.10.2026
8 РЕАЛИСТ
07:49 31.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ами
07:52 31.10.2026
11 Те запада и Украйна
До коментар #5 от "Атлантически Оксиморон":си знаят че загубиха войната, но поне медийната се опитват отчаяно да спечелят. За да не ги питат народите на украйна и Европа защо са ручали жабетата
07:55 31.10.2026
12 Жабок
Коментиран от #16
07:59 31.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.