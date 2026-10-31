Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
ЕК подготви отпускането на 45 млрд. евро за Украйна
  Тема: Украйна

ЕК подготви отпускането на 45 млрд. евро за Украйна

31 Октомври, 2026 07:59 1 228 47

  • европейска комисия-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • заем-
  • отбрана

Средствата са остатъкът от общия заем на ЕС от 90 млрд. евро за 2026 и 2027 г. Решението за изплащането им трябва да бъде взето от Съвета на ЕС

ЕК подготви отпускането на 45 млрд. евро за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейската комисия предложи механизъм за отпускането на оставащите 45 млрд. евро от европейския заем за Украйна до 31 декември 2027 г. Предложението е част от общата програма на Европейския съюз за 90 млрд. евро, предназначена да покрие бюджетните и отбранителните нужди на Киев през 2026 и 2027 г. То трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС.

„С днешното предложение осигуряваме на Украйна така необходимата предвидимост и помагаме за поддържането на основните обществени услуги“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ подкрепата за Украйна остава сред основните теми в отношенията с международните партньори.

Как ще бъдат разпределени средствата

От предвидените за 2027 г. 45 млрд. евро до 13,3 млрд. евро ще бъдат насочени към украинския държавен бюджет. Сумата ще бъде разделена поравно между Украинския инструмент и макрофинансовата помощ.

Други 31,7 млрд. евро са предназначени за укрепване на отбранителния промишлен капацитет на Украйна. Така по-голямата част от средствата ще бъде използвана за нуждите на отбраната, включително за производство и придобиване на военна техника.

Европейската комисия оцени положително украинската стратегия за финансиране, внесена на 26 октомври. Предвидената подкрепа ще бъде обвързана с условия за върховенство на закона, борба с корупцията, икономическа устойчивост и защита на финансовите интереси на ЕС.

Какво следва

След предложението на Комисията държавите членки трябва да приемат решение в Съвета на ЕС. То ще определи разпределението на средствата между Украинския инструмент, макрофинансовата помощ и подкрепата за отбранителната промишленост.

Европейската комисия посочва, че след приемането на необходимото решение ще предприеме стъпки, за да започнат плащанията към Украйна в началото на 2027 г. Така ще бъде изпълнена втората половина от общия заем от 90 млрд. евро.

За 2026 г. вече е предвидено отпускането на до 45 млрд. евро. Според данните на европейските институции до момента са изплатени 19,8 млрд. евро, от които 15,8 млрд. евро за отбранителни доставки, 3,2 млрд. евро макрофинансова помощ и 800 млн. евро чрез Украинския инструмент.

Източници: marketscreener.com


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малииии

    53 2 Отговор
    Напишете една обща статия за протестираща Европа а не на парче тая държава оная държава

    08:03 31.10.2026

  • 2 За свещи

    41 1 Отговор
    За украйна

    08:03 31.10.2026

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    53 2 Отговор
    ЕК си присвоява името Европейска,
    каквато тя НЕ Е❗
    Тя си е комисия на ЕсеС❗

    08:04 31.10.2026

  • 4 Антирашист 5003

    1 42 Отговор
    Няма такава практика фашист да смекчава позицията си ,нито хитлер нито пусин !

    Коментиран от #10, #21

    08:05 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ха Ха

    48 0 Отговор
    Поне да не ги обявяват публично тези милиарди, но атлантическите ястреби го правят за да дразнат Русия и симпатизантите й. Обаче има зависимост, колкото повече милиарди отиват за Украйна, толкова повече са протестите в Европа

    08:06 31.10.2026

  • 7 Защо нас- избирателите

    59 0 Отговор
    Никой не ни пита дали сме съгласни да обслужваме нацистите в Украйна!

    08:06 31.10.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    58 0 Отговор
    Улиците на Европа горят от протести, с тъпаците на Урсула хвърлят парите на народите си в бездънната каца Украйна. Това , което очакваха, като резултат от санкциите, да предизвикат протести в Русия, не се случи, а се случва при тях. Дават резултат санкциите, дават.

    08:07 31.10.2026

  • 9 Нхгсерд

    2 41 Отговор
    Протести няма в Северна Корея. Сигурно там живеят най добре. Даже в Иран имаше, ама там избиха няколко десетки хиляди и кротнаха.

    Коментиран от #30, #31

    08:07 31.10.2026

  • 10 Ха Ха

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "Антирашист 5003":

    Нито евро.ейските атланто-фашисти

    08:07 31.10.2026

  • 11 УРСУЛА КРАДЕ ЗАЕДНО СЪС ЗЕЛЕНСКИ

    48 0 Отговор
    А цяла Европа е на протести.

    08:07 31.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оги

    41 0 Отговор
    Тия кухавели как сами се доят, никой не ги е доил. Треперят от страх, че Путин ще дойде, а те да го канят, няма да дойде, защото няма какво да вземе. Такива кукувци няма на земята. Съсипаха си държавите и продължават.

    08:08 31.10.2026

  • 14 Kaлпазанин

    35 0 Отговор
    Урсула и сие ще я спасят ли барикадите ,че се очаква горещ ден в Европа посред зима

    08:08 31.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 3.14К

    33 0 Отговор
    Опа, Урсула и наркомана ще гушнат поне още 5 милиарда. Нека им е лошо и Европа да гори от протести, преди да ни вкарат във война!

    08:09 31.10.2026

  • 17 Оня

    33 1 Отговор
    Полша, Германия, Франция, Италия, Испания Белгия - повсеместна дискотека! Путин гледа от балкона! Бравос ей тъй се прави! Купон да става!

    Коментиран от #33

    08:11 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Роки

    38 0 Отговор
    Поне половината от тези милиарди остават за Урсулите. Научиха се и те да крадат от публичните пари за социални разходи.

    08:13 31.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Българин

    29 0 Отговор
    Защо не пишете, какво се случва в Европа а драскате само за Украйна. Хората, вече не издържат финансово и излизат масово да протестират срещу диктатурата на Урсула и Брюксел. Коментирайте това, не Украйна

    Коментиран от #43, #44

    08:16 31.10.2026

  • 23 ами

    17 0 Отговор
    вярно, че украина е основния проблем на европа, но европа има и други собствени проблеми който не трябва да пренебрегва и да се занимава само и единствено с украина

    08:18 31.10.2026

  • 24 Ужас!

    23 0 Отговор
    Още милиарди за кървавия украински режим! Европа се тресе от протести. Полицаи и жандармеристи бият протестиращите деца, техните учители и родители, поливат ги с бойна химия от водни оръдия, тровят ги със хлорпикрин, а урсулите се инатят и раздават чужди пари.

    08:23 31.10.2026

  • 25 прах

    8 0 Отговор
    Важното е да има мишки в училищата

    08:24 31.10.2026

  • 26 Някой си

    24 0 Отговор
    Цяла Европа протести срещу скъпия живот те пари още наливат в бездънна яма.2

    08:26 31.10.2026

  • 27 ДАВАЙТЕ, ДАВАЙТЕ.......

    11 0 Отговор
    ........ПАРИ НА ВЕТЪРА

    08:39 31.10.2026

  • 28 Шопо

    12 1 Отговор
    Украинците свършиха, няма кой да ходи на фронта.
    ЕК да приеме всеобща мобилизация в ЕС.

    08:40 31.10.2026

  • 29 Хи хи хи волoдiмiр

    14 0 Отговор
    алоизмамника от киийюф пак накара баба урсусула да хвърли през балкона
    90 млн. банкноти по 500 евро; 90 тона; при 50-кг чували — около 1 800 чувала.

    08:47 31.10.2026

  • 30 Нхг.сер

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нхгсерд":

    колко пъти си бил в сев.Корея и Иран ???!

    08:52 31.10.2026

  • 31 Амчи като гредам...!

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нхгсерд":

    Във Франция,полицаите,с палките-да не би да ги галят протестиращите...!
    Як бой и ,,къпане" с водни оръдия и сълзотворен газ...!
    Или слушаш Мирчев,че там няма такова нещо-просто е ...
    ... - ,,Поредна Руска Хибридна атака.....?!

    Коментиран от #32

    09:02 31.10.2026

  • 32 🦉🦉🦉🦉

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Амчи като гредам...!":

    Там бият с палки и поливат с водни оръдия, а тук СЪДЯТ един дето блъсна една баба-мажоретка❗

    09:07 31.10.2026

  • 33 Само да вметна...!

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оня":

    В тази връзка,че на хората от Европа им писна да дават на Украйна,за своя сметка!Оня ден Качински предложи Полша да излезе от състава на ЕС!
    Да има- ,,ПолЕкзит"...!

    09:08 31.10.2026

  • 34 Не е Европа

    8 0 Отговор
    Едни рекетьори ги вземат от нас и ги пвърлят в бездънна яма за златни тоалетни... Същата глупост, като за Ф-16. Фиктивни "сделки" за да се крадат общи пари... Били държавни, стават лични. И всички знаят и мълчат!

    09:09 31.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 чужда война

    10 0 Отговор
    Ненормалници не сме длъжни да спонсорираме чужда война

    09:14 31.10.2026

  • 38 Анонимен

    6 0 Отговор
    Дано Украйна падне по бързо, че ще свали и последната риза от европейците.

    09:28 31.10.2026

  • 39 Майк Алън Патън

    6 0 Отговор
    Тези милиарди излизат от труда , джоба и данъците на масата обикновени хора в Европа.
    Докато "лидерите" на същата тази Европа тънат в лукс , охолство и богатство !
    Справедливо , нали ?

    Коментиран от #45

    09:37 31.10.2026

  • 40 Щирлиц Ото фон

    3 0 Отговор
    Кой даваше МИЛИАРДИ на Афганистан , Иран , Виетнам , когато САЩ ги мачаше и избиваше !

    09:38 31.10.2026

  • 41 На БАБА фърчилото

    3 0 Отговор
    Тези пари ЗАЕМ ли са или ДАРЕНИЕ ?
    Ще бъдат ли връщани ? И от кого , а и на кого ?
    Не е ли редно да бъдем информирани , питани и съгласни с тези решения , които НЯКОЙ , НЯКЪДЕ взема ?

    Коментиран от #42, #46

    09:41 31.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 С не ти ли прави впечатление,

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    Че в България няма протести,нищо че цените са най-високи,а заплатите най-ниски.Радрв ни направи бедняците не само на Европа,но и в света

    10:00 31.10.2026

  • 45 Ясно е разбира се

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Майк Алън Патън":

    И в България е така.Червените олигарси ,министри.президент Йотова живеят в разкош.Но много щедро отпуснаха по 600 евро за заплати.

    10:03 31.10.2026

  • 46 падналия ангел

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "На БАБА фърчилото":

    Ако Русия бъде победена, ще ги връща тя под формата на репарации, евентуално от замразените и авоари в Европата. Ако укрите се сдадат ще ги плащат те. При липса на средства от тяхна страна, ще плащат европейските държави гарант по заема. Ние сме в кюпа. Познайте вероятния сценарий?

    10:03 31.10.2026

  • 47 стойно

    0 0 Отговор
    Е до кога ще ги храним тия бе.От нашите данъци са тия пари.Е за това ще има още протести във Франция и Италия ,а и на други места

    10:04 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания