ЕК подготви отпускането на 45 млрд. евро за Украйна

Европейската комисия предложи механизъм за отпускането на оставащите 45 млрд. евро от европейския заем за Украйна до 31 декември 2027 г. Предложението е част от общата програма на Европейския съюз за 90 млрд. евро, предназначена да покрие бюджетните и отбранителните нужди на Киев през 2026 и 2027 г. То трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС.
„С днешното предложение осигуряваме на Украйна така необходимата предвидимост и помагаме за поддържането на основните обществени услуги“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ подкрепата за Украйна остава сред основните теми в отношенията с международните партньори.
Как ще бъдат разпределени средствата
От предвидените за 2027 г. 45 млрд. евро до 13,3 млрд. евро ще бъдат насочени към украинския държавен бюджет. Сумата ще бъде разделена поравно между Украинския инструмент и макрофинансовата помощ.
Други 31,7 млрд. евро са предназначени за укрепване на отбранителния промишлен капацитет на Украйна. Така по-голямата част от средствата ще бъде използвана за нуждите на отбраната, включително за производство и придобиване на военна техника.
Европейската комисия оцени положително украинската стратегия за финансиране, внесена на 26 октомври. Предвидената подкрепа ще бъде обвързана с условия за върховенство на закона, борба с корупцията, икономическа устойчивост и защита на финансовите интереси на ЕС.
Какво следва
След предложението на Комисията държавите членки трябва да приемат решение в Съвета на ЕС. То ще определи разпределението на средствата между Украинския инструмент, макрофинансовата помощ и подкрепата за отбранителната промишленост.
Европейската комисия посочва, че след приемането на необходимото решение ще предприеме стъпки, за да започнат плащанията към Украйна в началото на 2027 г. Така ще бъде изпълнена втората половина от общия заем от 90 млрд. евро.
За 2026 г. вече е предвидено отпускането на до 45 млрд. евро. Според данните на европейските институции до момента са изплатени 19,8 млрд. евро, от които 15,8 млрд. евро за отбранителни доставки, 3,2 млрд. евро макрофинансова помощ и 800 млн. евро чрез Украинския инструмент.
Източници: marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малииии
08:03 31.10.2026
2 За свещи
08:03 31.10.2026
3 🦉🦉🦉🦉
каквато тя НЕ Е❗
Тя си е комисия на ЕсеС❗
08:04 31.10.2026
4 Антирашист 5003
Коментиран от #10, #21
08:05 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ха Ха
08:06 31.10.2026
7 Защо нас- избирателите
08:06 31.10.2026
8 РЕАЛИСТ
08:07 31.10.2026
9 Нхгсерд
Коментиран от #30, #31
08:07 31.10.2026
10 Ха Ха
До коментар #4 от "Антирашист 5003":Нито евро.ейските атланто-фашисти
08:07 31.10.2026
11 УРСУЛА КРАДЕ ЗАЕДНО СЪС ЗЕЛЕНСКИ
08:07 31.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Оги
08:08 31.10.2026
14 Kaлпазанин
08:08 31.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 3.14К
08:09 31.10.2026
17 Оня
Коментиран от #33
08:11 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Роки
08:13 31.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Българин
Коментиран от #43, #44
08:16 31.10.2026
23 ами
08:18 31.10.2026
24 Ужас!
08:23 31.10.2026
25 прах
08:24 31.10.2026
26 Някой си
08:26 31.10.2026
27 ДАВАЙТЕ, ДАВАЙТЕ.......
08:39 31.10.2026
28 Шопо
ЕК да приеме всеобща мобилизация в ЕС.
08:40 31.10.2026
29 Хи хи хи волoдiмiр
90 млн. банкноти по 500 евро; 90 тона; при 50-кг чували — около 1 800 чувала.
08:47 31.10.2026
30 Нхг.сер
До коментар #9 от "Нхгсерд":колко пъти си бил в сев.Корея и Иран ???!
08:52 31.10.2026
31 Амчи като гредам...!
До коментар #9 от "Нхгсерд":Във Франция,полицаите,с палките-да не би да ги галят протестиращите...!
Як бой и ,,къпане" с водни оръдия и сълзотворен газ...!
Или слушаш Мирчев,че там няма такова нещо-просто е ...
... - ,,Поредна Руска Хибридна атака.....?!
Коментиран от #32
09:02 31.10.2026
32 🦉🦉🦉🦉
До коментар #31 от "Амчи като гредам...!":Там бият с палки и поливат с водни оръдия, а тук СЪДЯТ един дето блъсна една баба-мажоретка❗
09:07 31.10.2026
33 Само да вметна...!
До коментар #17 от "Оня":В тази връзка,че на хората от Европа им писна да дават на Украйна,за своя сметка!Оня ден Качински предложи Полша да излезе от състава на ЕС!
Да има- ,,ПолЕкзит"...!
09:08 31.10.2026
34 Не е Европа
09:09 31.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 чужда война
09:14 31.10.2026
38 Анонимен
09:28 31.10.2026
39 Майк Алън Патън
Докато "лидерите" на същата тази Европа тънат в лукс , охолство и богатство !
Справедливо , нали ?
Коментиран от #45
09:37 31.10.2026
40 Щирлиц Ото фон
09:38 31.10.2026
41 На БАБА фърчилото
Ще бъдат ли връщани ? И от кого , а и на кого ?
Не е ли редно да бъдем информирани , питани и съгласни с тези решения , които НЯКОЙ , НЯКЪДЕ взема ?
Коментиран от #42, #46
09:41 31.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 С не ти ли прави впечатление,
До коментар #22 от "Българин":Че в България няма протести,нищо че цените са най-високи,а заплатите най-ниски.Радрв ни направи бедняците не само на Европа,но и в света
10:00 31.10.2026
45 Ясно е разбира се
До коментар #39 от "Майк Алън Патън":И в България е така.Червените олигарси ,министри.президент Йотова живеят в разкош.Но много щедро отпуснаха по 600 евро за заплати.
10:03 31.10.2026
46 падналия ангел
До коментар #41 от "На БАБА фърчилото":Ако Русия бъде победена, ще ги връща тя под формата на репарации, евентуално от замразените и авоари в Европата. Ако укрите се сдадат ще ги плащат те. При липса на средства от тяхна страна, ще плащат европейските държави гарант по заема. Ние сме в кюпа. Познайте вероятния сценарий?
10:03 31.10.2026
47 стойно
10:04 31.10.2026