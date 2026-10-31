ЕК подготви отпускането на 45 млрд. евро за Украйна

Европейската комисия предложи механизъм за отпускането на оставащите 45 млрд. евро от европейския заем за Украйна до 31 декември 2027 г. Предложението е част от общата програма на Европейския съюз за 90 млрд. евро, предназначена да покрие бюджетните и отбранителните нужди на Киев през 2026 и 2027 г. То трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС.

„С днешното предложение осигуряваме на Украйна така необходимата предвидимост и помагаме за поддържането на основните обществени услуги“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ подкрепата за Украйна остава сред основните теми в отношенията с международните партньори.

Как ще бъдат разпределени средствата

От предвидените за 2027 г. 45 млрд. евро до 13,3 млрд. евро ще бъдат насочени към украинския държавен бюджет. Сумата ще бъде разделена поравно между Украинския инструмент и макрофинансовата помощ.

Други 31,7 млрд. евро са предназначени за укрепване на отбранителния промишлен капацитет на Украйна. Така по-голямата част от средствата ще бъде използвана за нуждите на отбраната, включително за производство и придобиване на военна техника.

Европейската комисия оцени положително украинската стратегия за финансиране, внесена на 26 октомври. Предвидената подкрепа ще бъде обвързана с условия за върховенство на закона, борба с корупцията, икономическа устойчивост и защита на финансовите интереси на ЕС.

Какво следва

След предложението на Комисията държавите членки трябва да приемат решение в Съвета на ЕС. То ще определи разпределението на средствата между Украинския инструмент, макрофинансовата помощ и подкрепата за отбранителната промишленост.

Европейската комисия посочва, че след приемането на необходимото решение ще предприеме стъпки, за да започнат плащанията към Украйна в началото на 2027 г. Така ще бъде изпълнена втората половина от общия заем от 90 млрд. евро.

За 2026 г. вече е предвидено отпускането на до 45 млрд. евро. Според данните на европейските институции до момента са изплатени 19,8 млрд. евро, от които 15,8 млрд. евро за отбранителни доставки, 3,2 млрд. евро макрофинансова помощ и 800 млн. евро чрез Украинския инструмент.

Източници: marketscreener.com