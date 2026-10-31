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Протестите в Германия: напрежение в Кьолн

Протестите в Германия: напрежение в Кьолн

31 Октомври, 2026 18:26, обновена 31 Октомври, 2026 18:32 1 087 3

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  • младежки протести

Младежките демонстрации „Gen Z regelt“ започнаха в над 30 германски града. В Кьолн полицията използва водомет, а в Щутгарт шествието беше спирано заради пиротехника и маскирани участници

Протестите в Германия: напрежение в Кьолн - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младежките протести под мотото „Gen Z regelt“ започнаха в над 30 германски града, като към края на деня картината е различна по места. В Берлин, Мюнхен и Франкфурт на Майн демонстрациите са преминали без сериозни инциденти, докато в Кьолн полицията спря шествието и използва водомет заради пиротехника и действия на участници, определени като готови за насилие.

В Кьолн демонстрационният маршрут е бил прекратен заради маскирани участници и хвърляне на пиротехника. Полицията е превърнала събитието в статична демонстрация край Рейн, но по-късно е започнала разчистване на мястото. По данни, цитирани от германските медии, преди използването на водомета е имало нападения с пиротехника срещу служители на реда.

В Щутгарт полицията съобщава за повече от 3000 участници, докато организаторите оценяват броя им на около 12 000. Шествието е било спирано няколко пъти заради маскирани лица, димки и пиратки. От полицията са отправили призив: „Бъдете шумни, но останете мирни“. По време на протеста са били чути и лозунги срещу фашизма, както и призиви, свързани с палестинската кауза.

В Хамбург в началото са се събрали няколко хиляди души. Според регионалната обществена медия NDR групата е била разнородна и е включвала активисти по теми като защита на животните, веганство, социализъм и Палестина. По-късно са били чути пиратки, а от множеството са отправяни призиви участниците да напуснат протеста и да се приберат.

В Майнц около 1200 души са участвали в митинга, който според полицията е преминал изцяло мирно и организирано. В Берлин са отчетени около 2700 участници, в Мюнхен – около 1800, а във Франкфурт на Майн – около 1000. В Кьолн броят е останал значително под заявените от организаторите 15 000 души.

Исканията на протестиращите

Демонстрациите са насочени към повече инвестиции в образованието, по-достъпни жилища и по-ниски разходи за живот, по-силна климатична политика и повече политическо участие на младите. Част от участниците протестират и срещу възможното връщане на задължителната военна служба.

Според организаторите в протестите са заявили участие близо 180 000 души, но реалният брой на присъстващите в големите градове е по-нисък от предварителните заявки. Представителят на инициативата Стив заяви пред „Тагесшау“: „Писна ни и колективно решихме да протестираме на 31 октомври.“ Той каза още, че младите ще упражняват правото си на събрания, докато политиците не престанат да ги игнорират.

Инициативата „Gen Z regelt“ се обявява срещу опитите протестите да бъдат използвани от екстремистки групи. Организаторите заявяват, че расизмът, омразата и насилието не са допустими. До момента обаче отделни нарушения и полицейски намеси показват, че в някои градове протестите не протичат изцяло според първоначално заявения мирен формат.

Източници: zdfheute.de, rtl.de, tagesschau.de


Германия
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