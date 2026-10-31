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Отломки от дрон паднаха върху търговски център в Киев
  Тема: Украйна

Отломки от дрон паднаха върху търговски център в Киев

31 Октомври, 2026 19:57 659 6

  • киев-
  • оболонски район-
  • дронове-
  • търговски център-
  • руска атака

Жена е пострадала в Оболонския район. Въздушната тревога в столицата е продължила 44 минути

Отломки от дрон паднаха върху търговски център в Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Отломки от руски дрон са паднали на територията на търговски център в Оболонския район на Киев. При инцидента е пострадала жена, съобщи Киевската градска военна администрация.

„В Оболонския район отломки паднаха на територията на търговски център. По предварителна информация е пострадала жена“, се посочва в съобщението на администрацията.

В Киев е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни апарати. Тя е продължила от 17:53 до 18:37 часа местно време.

Към момента не са съобщени самоличността и състоянието на пострадалата. Няма данни за други ранени или за размера на материалните щети. Допълнителните последици от падането на обломките се изясняват.

Източници: pravda.com.ua, dsnews.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Може и сателит на Старлинк да е бил

    8 2 Отговор
    Все тая

    20:06 31.10.2026

  • 2 не може да бъде

    8 2 Отговор
    Струва ми се че понякога тези отломки не са съвсем отломки!?Може би специалистите по въпроса ще ни кажат какво се случва когато ПВО е разположена близко до жилищните сгради и някоя ракета или снаряд на ПВО улучи дрона в опашката???!

    20:08 31.10.2026

  • 3 Към момента не са съобщени самоличността

    8 2 Отговор
    и състоянието на пострадалата. Ауууу...Мерси няма нужда ....

    20:08 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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