Отломки от дрон паднаха върху търговски център в Киев

Отломки от руски дрон са паднали на територията на търговски център в Оболонския район на Киев. При инцидента е пострадала жена, съобщи Киевската градска военна администрация.

„В Оболонския район отломки паднаха на територията на търговски център. По предварителна информация е пострадала жена“, се посочва в съобщението на администрацията.

В Киев е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни апарати. Тя е продължила от 17:53 до 18:37 часа местно време.

Към момента не са съобщени самоличността и състоянието на пострадалата. Няма данни за други ранени или за размера на материалните щети. Допълнителните последици от падането на обломките се изясняват.

Източници: pravda.com.ua, dsnews.ua