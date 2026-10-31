Отломки от дрон паднаха върху търговски център в Киев

Отломки от руски дрон са паднали на територията на търговски център в Оболонския район на Киев. При инцидента е пострадала жена, съобщи Киевската градска военна администрация.
„В Оболонския район отломки паднаха на територията на търговски център. По предварителна информация е пострадала жена“, се посочва в съобщението на администрацията.
В Киев е била обявена въздушна тревога заради заплаха от безпилотни апарати. Тя е продължила от 17:53 до 18:37 часа местно време.
Към момента не са съобщени самоличността и състоянието на пострадалата. Няма данни за други ранени или за размера на материалните щети. Допълнителните последици от падането на обломките се изясняват.
Източници: pravda.com.ua, dsnews.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Може и сателит на Старлинк да е бил
20:06 31.10.2026
2 не може да бъде
20:08 31.10.2026
3 Към момента не са съобщени самоличността
20:08 31.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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