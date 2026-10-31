Тръмп показа Гренландия като американска авиобаза СНИМКА

Доналд Тръмп публикува в Truth Social изображение, генерирано с изкуствен интелект, което представя Гренландия като американска военновъздушна база. На картината са показани самолети на Военновъздушните сили на САЩ, хангари, писта и американско знаме, а в долната част стои надписът „Добре дошли в Гренландия“.

Публикацията не съдържа информация за конкретен нов обект, срок за строителство или начало на военна операция. Самото изображение е визуална публикация, а не официално съобщение за промяна на статута на острова.

Вашингтон вече има база на острова

Съединените щати вече разполагат с военната база Питуфик в северозападната част на Гренландия. Тя има стратегическо значение за ранното предупреждение при ракетни заплахи и за американските операции в Арктика.

На 22 септември САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение за сигурността на острова. Документът потвърждава суверенитета и териториалната цялост на Кралство Дания, като същевременно предвижда модернизиране и разширяване на американските дейности в Питуфик. Предвидено е и създаването на американски бази в Нарсарсуак и Местерсвиг.

Споразумението допуска изграждането на допълнителни отбранителни зони и засилване на американските военни операции или съоръжения, но конкретните технически параметри и начинът на реализация трябва да бъдат договорени между страните.

Публикацията идва след споразумение за сигурността

Доналд Тръмп от месеци настоява, че Гренландия е важна за сигурността на САЩ. При обявяването на договореността през септември той заяви, че тя дава на Вашингтон „постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди“ на острова.

Датското и гренландското ръководство подчертаха, че договорът не променя суверенитета над Гренландия. Островът остава самоуправляваща се територия в рамките на Кралство Дания, а бъдещите американски военни дейности са свързани с договорености между трите страни.

Новото изображение не посочва дали е свързано с конкретен етап от изпълнението на споразумението. То обаче използва същата тема, която стои в центъра на продължилото месеци напрежение между Вашингтон, Копенхаген и Нуук – разширяването на американското военно присъствие в Арктика.

Източници: cbsnews.com, theguardian.com