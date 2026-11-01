Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Русия е убила около 120 украински духовници
  Тема: Украйна

Зеленски: Русия е убила около 120 украински духовници

1 Ноември, 2026 02:41, обновена 1 Ноември, 2026 02:43 498 6

  • володимир зеленски-
  • украинско духовенство-
  • религиозни сгради-
  • патриарх вартоломей-
  • олешки

Украинският президент съобщи и за около 800 разрушени или повредени религиозни сгради. В Истанбул той обсъди с патриарх Вартоломей мирния процес и операцията в Олешки

Зеленски: Русия е убила около 120 украински духовници - 1
Снимка: ОП
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Около 120 представители на украинското духовенство са били убити, а около 800 религиозни сгради са разрушени или повредени от началото на руската инвазия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Около 120 представители на различни религиозни институции бяха убити от руснаците“, каза Зеленски в интервю за програмата „This Week on Capitol Hill“. По думите му атаките срещу духовници и религиозни обекти не са били случайни.

Зеленски посочи, че сред повредените или разрушените сгради има религиозни обекти, чиито исторически корени датират отпреди около хиляда години. Данните са представени от украинския президент и не са придружени от независима разбивка по видове религиозни общности или по региони.

Среща с патриарх Вартоломей в Истанбул

В същия ден Зеленски се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Истанбул. Двамата обсъдиха контактите на Киев с американската страна в рамките на мирния процес, руските удари по украинската енергийна инфраструктура и хуманитарната операция в временно окупираните Олешки.

Украинският президент заяви, че от Олешки са били спасени хора. Той определи операцията като важен резултат и изрази надежда, че международният натиск върху Русия ще доведе до разширяване на подобни стъпки към деескалация.

„Надяваме се светът да оказва натиск върху Русия, за да се разширяват тези стъпки към деескалация“, каза Зеленски.

Президентът поздрави патриарх Вартоломей за 35-ата годишнина от интронизацията му, която ще бъде отбелязана на 2 ноември. Зеленски му благодари за публичната подкрепа за Украйна и за молитвите за мир.

Източници: pravda.com.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аве мишкари

    6 1 Отговор
    Спрете да наричате президент този надрусан клоун

    02:47 01.11.2026

  • 2 22222

    2 1 Отговор
    2 престъпника.

    02:49 01.11.2026

  • 3 Които е скачал с тенджери да се оправя

    3 1 Отговор
    Кои е тоя свят дето ще оказва натиск на Русия и защо?
    И какво общо има това свят със вашата война?

    02:52 01.11.2026

  • 4 Исторически факти

    2 1 Отговор
    около 120 украински духовници и всичките говорят английски, френски и полски. около 120 украински духовници с офицерски чин от Нато...

    02:53 01.11.2026

  • 5 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Бог ще познае своите,Зелен нацист!Не бери грижа.Мисли за това,което те очаква на този и на онзи свят.

    02:53 01.11.2026

  • 6 хехе

    0 0 Отговор
    Не знам дали руснаците са убивали духовници, но се сещам за едни арестувани от бандерите духовници от Киево-Печорската лавра

    03:59 01.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания