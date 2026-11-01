Зеленски: Русия е убила около 120 украински духовници

Около 120 представители на украинското духовенство са били убити, а около 800 религиозни сгради са разрушени или повредени от началото на руската инвазия, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Около 120 представители на различни религиозни институции бяха убити от руснаците“, каза Зеленски в интервю за програмата „This Week on Capitol Hill“. По думите му атаките срещу духовници и религиозни обекти не са били случайни.

Зеленски посочи, че сред повредените или разрушените сгради има религиозни обекти, чиито исторически корени датират отпреди около хиляда години. Данните са представени от украинския президент и не са придружени от независима разбивка по видове религиозни общности или по региони.

Среща с патриарх Вартоломей в Истанбул

В същия ден Зеленски се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Истанбул. Двамата обсъдиха контактите на Киев с американската страна в рамките на мирния процес, руските удари по украинската енергийна инфраструктура и хуманитарната операция в временно окупираните Олешки.

Украинският президент заяви, че от Олешки са били спасени хора. Той определи операцията като важен резултат и изрази надежда, че международният натиск върху Русия ще доведе до разширяване на подобни стъпки към деескалация.

„Надяваме се светът да оказва натиск върху Русия, за да се разширяват тези стъпки към деескалация“, каза Зеленски.

Президентът поздрави патриарх Вартоломей за 35-ата годишнина от интронизацията му, която ще бъде отбелязана на 2 ноември. Зеленски му благодари за публичната подкрепа за Украйна и за молитвите за мир.

Източници: pravda.com.ua