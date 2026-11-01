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78 секции ще работят в Турция на президентския балотаж
  Тема: Избори

78 секции ще работят в Турция на президентския балотаж

1 Ноември, 2026 04:01 493 0

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Най-много са секциите в Истанбул и Бурса. На първия тур са гласували 7809 български граждани

78 секции ще работят в Турция на президентския балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 78 избирателни секции са разкрити в Турция за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България. Броят им е три пъти по-голям спрямо парламентарния вот през април 2026 г., след като отпаднаха ограниченията за броя на секциите в държави извън Европейския съюз.

Най-много секции има в Истанбул – 18. Към района са причислени и секциите в Гебзе, Измит, Сакария и Чанаккале. В Бурса са разкрити още 17 секции.

7809 души са гласували на първия тур

На първия тур, проведен на 25 октомври, в Турция са гласували 7809 български граждани, съобщава Централната избирателна комисия. Предварително приетите заявления за гласуване са били 13 190. Активността е определена като рекордно ниска.

По данни на изселнически организации броят на българските граждани в районите на Истанбул и Бурса надхвърля 250 000 души. Въпреки това на първия тур до урните са стигнали малко повече от половината от подалите предварителни заявления.

Разкриването на 78 секции дава възможност на българските граждани в Турция да упражнят правото си на вот на балотажа при облекчен режим спрямо предишни избори. Секциите са определени въз основа на данните на Министерството на външните работи.

Източници: bta.bg


Турция
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