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Financial Times: Победа на демократите може да изостри битката на Тръмп с Конгреса
  Тема: Избори

Financial Times: Победа на демократите може да изостри битката на Тръмп с Конгреса

1 Ноември, 2026 04:20 476 1

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  • демократи-
  • американска политика

Изданието очаква разследвания, бюджетни сблъсъци и блокиране на назначения, но не и пасивен президент в края на мандата си

Financial Times: Победа на демократите може да изостри битката на Тръмп с Конгреса - 1
Снимкa: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Победа на демократите на междинните избори в САЩ на 3 ноември може да превърне последните две години от президентството на Доналд Тръмп не в спокоен период на „куца патица“, а в нов етап на остра конфронтация с Конгреса. Financial Times оценява, че загубата на едната или на двете камари ще даде на демократите инструменти за постоянен натиск върху Белия дом.

Републиканците в момента държат Камарата на представителите с 218 срещу 214 места, а в Сената разполагат с преднина от 53 срещу 47 сенатори. Демократите трябва да спечелят нетно по четири места в двете камари, за да поемат пълния контрол над Конгреса. Според анализ на Ройтерс проучванията дават предимство на демократите за Камарата, докато надпреварата за Сената остава по-непредвидима.

Разследвания и призовки срещу администрацията

При демократическо мнозинство в Камарата партията ще поеме ръководството на конгресните комисии и ще получи правомощията да изисква документи, да провежда изслушвания и да призовава представители на администрацията. Това може да доведе до серия разследвания срещу действията на Белия дом и висши държавни служители.

Ройтерс посочва, че възможностите на Конгреса да променя политиката на президента ще останат ограничени. Тръмп запазва правото си на вето, както и широки изпълнителни правомощия в области като митата, имиграцията и външната политика. Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че при демократически контрол над Камарата тя ще може да направи „много малко“, за да блокира дневния ред на президента.

Сенатът е ключов за назначенията

Ако демократите спечелят и Сената, сблъсъкът ще обхване и назначенията. Камарата има водеща роля при разследванията, но Сенатът одобрява съдиите, членовете на кабинета и посланиците. Демократическо мнозинство може да блокира или забавя номинациите на Тръмп, включително евентуално назначение във Върховния съд.

Законодателните промени обаче ще останат трудни. Повечето законопроекти в Сената се нуждаят от 60 гласа, за да преодолеят процедурното блокиране, а президентското вето допълнително ограничава възможността на демократите да наложат собствен дневен ред.

Бюджетът и дългът могат да доведат до криза

Най-острите спорове вероятно ще бъдат свързани с финансирането на правителството и тавана на държавния дълг. Според Ройтерс още през 2027 г. се очакват тежки преговори, независимо от изборния резултат. При разделено управление рискът от блокиране на бюджета и временно спиране на работата на федерални институции ще нарасне.

В анализа си Financial Times отбелязва, че при традиционното разбиране за американската политика загубата на Конгреса би превърнала Тръмп в „куца патица“. Авторите обаче посочват, че политическият му стил предполага друго развитие: президентът може да използва конфликта с демократите като основен инструмент за мобилизация и да прехвърля върху тях отговорността за блокирането на Вашингтон.

Източници: ft.com, investing.com


САЩ
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  • 1 ТРЪМП ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка

    1 0 Отговор
    Доналд Тръмп знае че отива в затвора, ако изгуби изборите и вече е заявил, че е готов да НЕ приеме резултатите от междинните избори, ако неговата партия загуби мнозинството в Конгреса , а Тръмп се подкрепя вече само от 30 процента от избирателите , пък Клинтън и Обама призоват американските избиратели , които се опариха при управлението на Тръмп, да „върнат разума и честността в американската политика"...!!!

    Затова не е нужно човек да има много фантазия, за да си представи какво би се случило в склонната към насилие Америка, ако Тръмп бъде отстранен от поста си предсрочно и загуби мнозинството в Конгреса, как ще реве че са му “откраднали междинните избори“ и ще е готов да предизвика бунтове и “Гражданска война“ в САЩ, която пък неговия “прекрасен“ приятел Путин само това очаква, за да му “открадне“ Аляска...!!!

    05:20 01.11.2026