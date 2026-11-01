Financial Times: Победа на демократите може да изостри битката на Тръмп с Конгреса

Победа на демократите на междинните избори в САЩ на 3 ноември може да превърне последните две години от президентството на Доналд Тръмп не в спокоен период на „куца патица“, а в нов етап на остра конфронтация с Конгреса. Financial Times оценява, че загубата на едната или на двете камари ще даде на демократите инструменти за постоянен натиск върху Белия дом.

Републиканците в момента държат Камарата на представителите с 218 срещу 214 места, а в Сената разполагат с преднина от 53 срещу 47 сенатори. Демократите трябва да спечелят нетно по четири места в двете камари, за да поемат пълния контрол над Конгреса. Според анализ на Ройтерс проучванията дават предимство на демократите за Камарата, докато надпреварата за Сената остава по-непредвидима.

Разследвания и призовки срещу администрацията

При демократическо мнозинство в Камарата партията ще поеме ръководството на конгресните комисии и ще получи правомощията да изисква документи, да провежда изслушвания и да призовава представители на администрацията. Това може да доведе до серия разследвания срещу действията на Белия дом и висши държавни служители.

Ройтерс посочва, че възможностите на Конгреса да променя политиката на президента ще останат ограничени. Тръмп запазва правото си на вето, както и широки изпълнителни правомощия в области като митата, имиграцията и външната политика. Министърът на финансите Скот Бесънт заяви, че при демократически контрол над Камарата тя ще може да направи „много малко“, за да блокира дневния ред на президента.

Сенатът е ключов за назначенията

Ако демократите спечелят и Сената, сблъсъкът ще обхване и назначенията. Камарата има водеща роля при разследванията, но Сенатът одобрява съдиите, членовете на кабинета и посланиците. Демократическо мнозинство може да блокира или забавя номинациите на Тръмп, включително евентуално назначение във Върховния съд.

Законодателните промени обаче ще останат трудни. Повечето законопроекти в Сената се нуждаят от 60 гласа, за да преодолеят процедурното блокиране, а президентското вето допълнително ограничава възможността на демократите да наложат собствен дневен ред.

Бюджетът и дългът могат да доведат до криза

Най-острите спорове вероятно ще бъдат свързани с финансирането на правителството и тавана на държавния дълг. Според Ройтерс още през 2027 г. се очакват тежки преговори, независимо от изборния резултат. При разделено управление рискът от блокиране на бюджета и временно спиране на работата на федерални институции ще нарасне.

В анализа си Financial Times отбелязва, че при традиционното разбиране за американската политика загубата на Конгреса би превърнала Тръмп в „куца патица“. Авторите обаче посочват, че политическият му стил предполага друго развитие: президентът може да използва конфликта с демократите като основен инструмент за мобилизация и да прехвърля върху тях отговорността за блокирането на Вашингтон.

Източници: ft.com, investing.com