Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Вучич и Орбан от Белград след изборните загуби: Ще се върнем
  Тема: Известни личности

Вучич и Орбан от Белград след изборните загуби: Ще се върнем

31 Октомври, 2026 20:36, обновена 31 Октомври, 2026 20:38 748 25

  • александър вучич-
  • виктор орбан-
  • сърбия-
  • унгария-
  • избори

Бившите лидери се срещнаха в дома на бащата на Вучич. Сръбският политик заяви, че двамата не са загубили достойнството и вярата си

Вучич и Орбан от Белград след изборните загуби: Ще се върнем - 1
Снимка: YouTube
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият президент на Сърбия Александър Вучич и бившият премиер на Унгария Виктор Орбан се срещнаха в Белград, дни след изборното поражение на сръбската листа, водена от Вучич. Двамата разговаряха в дома на бащата на Вучич край сръбската столица, а видеозапис от срещата беше публикуван в Instagram.

„Виктор и аз. История за приятели“, написа Вучич към публикацията. В краткото видео той посреща Орбан и го нарича „мой голям приятел“ и „мой брат“.

„И двамата наскоро загубихме избори, но не загубихме достойнството, гордостта или вярата си“, заяви Вучич.

Орбан благодари за поканата и заяви, че приятелите остават близки и в трудни времена. Той каза още, че подкрепя лично Вучич и че остава ангажиран с продължаването на отношенията между Сърбия и Унгария.

В края на видеото Вучич благодари на Орбан, след което добави: „Ще се върнем“. Изявлението беше представено като общ политически сигнал, но двамата не обявиха конкретна организация, длъжност или срок за завръщане във властта.

Двамата загубиха властта през 2026 г.

Вучич подаде оставка като президент на Сърбия на 27 септември, за да оглави предизборната кампания на листата „Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори. На 25 октомври той призна поражението на формацията си и победата на студентската листа. Асошиейтед прес определи резултата като политически трус след 14 години доминация на Вучич и неговата партия.

Орбан загуби парламентарните избори в Унгария на 12 април след 16 години на власт. Партията „Тиса“ на Петер Мадяр спечели убедително, а Орбан по-късно заяви, че няма да заеме депутатското си място и ще се съсредоточи върху възстановяването на политическото си движение. През юни той беше преизбран за лидер на „Фидес“.

Вучич вече заяви, че очаква да се върне във властта в рамките на две години. След срещата с Орбан обаче не бяха посочени следващи конкретни стъпки. Потвърдено е единствено, че двамата запазват политическия си съюз и публично демонстрират взаимна подкрепа след загубата на управлението.

Източници: blic.rs, apnews.com, investing.com


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търпение

    24 11 Отговор
    Скоро ще ви изпратим и Рундьо.

    Коментиран от #9

    20:41 31.10.2026

  • 2 Как

    19 11 Отговор
    Не се наядохте за власт бе Копейкиии.

    20:41 31.10.2026

  • 3 Европеец

    13 11 Отговор
    Няма лошо бе, ще се върнат може би някога, защото диктата на новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка става не търпим....

    20:42 31.10.2026

  • 4 Един

    13 6 Отговор
    Ще се върнат при техния батушка Путин.

    20:44 31.10.2026

  • 5 Москва, Рубльовка

    12 6 Отговор
    При Башар. Един луксозен затвор.

    20:45 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Надявайте се,

    9 5 Отговор
    Един човек е казал " Ту-тууу .😅

    20:46 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Идва зима

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Търпение":

    Студентите ще оправят пешкира на скъпите горива.
    Напролет Вучич се връща да оправи положението.

    Коментиран от #11

    20:49 31.10.2026

  • 10 мечтата на

    6 2 Отговор
    диктатора

    20:52 31.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 хмммм

    11 2 Отговор
    Ще се върнете в Хага!

    20:54 31.10.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 3 Отговор
    НА СНИМКАТА С ВУЧИЧ И ОРБАН ..................... ЛИПСВАТ САМО ПИГИ И ЧОРАПА .................... ФАКТ !

    20:54 31.10.2026

  • 14 Хмм

    2 1 Отговор
    стига еуфория, нищо не е вечно

    20:56 31.10.2026

  • 15 Само така

    3 2 Отговор
    Колелото на историята се върти

    21:02 31.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ще се върнете в Москва

    10 1 Отговор
    Башар Асад ви чака.

    Коментиран от #22

    21:07 31.10.2026

  • 18 Денис

    7 1 Отговор
    Да им пратим и Радев!

    21:08 31.10.2026

  • 19 КРЕМЪЛСКИТЕ САБАКИ

    4 1 Отговор
    СИ БЛИЖАТ РАНИТЕ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    ГОЛЯМ КЕФ.

    21:12 31.10.2026

  • 20 Мъдрите са казали:

    2 0 Отговор
    « Катоьгубиш, не се знае какво печелиш»?

    Коментиран от #21

    21:14 31.10.2026

  • 21 Бъди мъдър и ти

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мъдрите са казали:":

    Печелиш нещо, но това ли искаш да спечелиш?

    21:21 31.10.2026

  • 22 И Янукович

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще се върнете в Москва":

    е в дядовата ръкавичка.

    21:22 31.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ще се върнат

    0 0 Отговор
    Така или иначе.Когато сегашната фашистка власт завладяла цяла Европа падне.Няма страшно .Народите се събуждат малко по малко и на урсуляците ще им се види тясен континента.Няма да ги спасят и дебелите брюкселски стени от народната любов!

    21:28 31.10.2026

  • 25 Сърбия и Унгария

    0 0 Отговор
    Не знаят какви държавници загубиха в лицето на тези мъже!

    21:40 31.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания