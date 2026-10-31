Вучич и Орбан от Белград след изборните загуби: Ще се върнем

Бившият президент на Сърбия Александър Вучич и бившият премиер на Унгария Виктор Орбан се срещнаха в Белград, дни след изборното поражение на сръбската листа, водена от Вучич. Двамата разговаряха в дома на бащата на Вучич край сръбската столица, а видеозапис от срещата беше публикуван в Instagram.

„Виктор и аз. История за приятели“, написа Вучич към публикацията. В краткото видео той посреща Орбан и го нарича „мой голям приятел“ и „мой брат“.

„И двамата наскоро загубихме избори, но не загубихме достойнството, гордостта или вярата си“, заяви Вучич.

Орбан благодари за поканата и заяви, че приятелите остават близки и в трудни времена. Той каза още, че подкрепя лично Вучич и че остава ангажиран с продължаването на отношенията между Сърбия и Унгария.

В края на видеото Вучич благодари на Орбан, след което добави: „Ще се върнем“. Изявлението беше представено като общ политически сигнал, но двамата не обявиха конкретна организация, длъжност или срок за завръщане във властта.

Двамата загубиха властта през 2026 г.

Вучич подаде оставка като президент на Сърбия на 27 септември, за да оглави предизборната кампания на листата „Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори. На 25 октомври той призна поражението на формацията си и победата на студентската листа. Асошиейтед прес определи резултата като политически трус след 14 години доминация на Вучич и неговата партия.

Орбан загуби парламентарните избори в Унгария на 12 април след 16 години на власт. Партията „Тиса“ на Петер Мадяр спечели убедително, а Орбан по-късно заяви, че няма да заеме депутатското си място и ще се съсредоточи върху възстановяването на политическото си движение. През юни той беше преизбран за лидер на „Фидес“.

Вучич вече заяви, че очаква да се върне във властта в рамките на две години. След срещата с Орбан обаче не бяха посочени следващи конкретни стъпки. Потвърдено е единствено, че двамата запазват политическия си съюз и публично демонстрират взаимна подкрепа след загубата на управлението.

Източници: blic.rs, apnews.com, investing.com