Големи сражения за Донецката народна република все още предстоят, заяви ръководителят на региона Денис Пушилин в интервю за ТАСС. По думите му руските сили не са близо до приключване на военните действия в района.
Изявлението идва на фона на руски съобщения за напредване в няколко направления на фронта. На 16 октомври руската страна обяви превземането на Доброполе и Алексеева-Дружковка. Няколко дни по-късно Пушилин заяви, че след тези действия остават значителни задачи, а на 29 октомври определи броя на горещите точки в ДНР като все още много голям.
Според него всяко направление остава сложно. По-рано Пушилин посочи боевете край Славянск, Краматорск и Орехов като решаващи за развитието на сраженията в Донбас. На 30 октомври той определи обстановката в Константиновка като сложна заради близостта на фронтовата линия.
Обвинение за използване на военнопленници
В разговора си с ТАСС Пушилин отправи и обвинение към украинската страна, че използва руски военнопленници като „самоубийствени войници“. Той заяви, че подобни действия представляват тежко военно престъпление и нарушение на международното хуманитарно право.
Пушилин каза още, че по-рано съобщавани случаи на подобно отношение към военнопленници не са получили необходимото внимание от международните медии, обществеността и правозащитните организации. Според него това показва двоен стандарт при отразяването на събитията от войната.
Международното хуманитарно право предвижда специална защита за военнопленниците. Те трябва да бъдат третирани хуманно, защитени от насилие и не могат да бъдат принуждавани да участват във военни операции.
Източници: tass.ru, m24.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шашардисан евроатлантик
галя от козяк дали не си търси тролове
Коментиран от #3, #5
04:31 01.11.2026
2 Ахмак Слива
04:33 01.11.2026
3 Ще ти
До коментар #1 от "Шашардисан евроатлантик":Замирише задвратието на прегоряло.
Коментиран от #6
04:36 01.11.2026
4 Прав е
04:49 01.11.2026
5 За Копейкин ли
До коментар #1 от "Шашардисан евроатлантик":намекваш?
Коментиран от #7
04:56 01.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сатана Z
Украйна е поела инициативата и контраатакува по почти целия фронт.
Настъплението на руската армия в Украйна е спряно, а в някои райони е принудена да се оттегли. И това е само началото, казва Z-patriot и военнопрестъпник Игор Стрелков (Гиркин).
Писмото на Стрелков е публикувано на 30 октомври в личния му Telegram канал
Z-patriot осмя изявленията на руския Генерален щаб и диктатора Владимир Путин за „непрекъснато настъпление“ в Украйна и завземането на украински села и градове.
Според него ситуацията е точно обратната – Русия губи преди това завладени територии. „На фронта нашите войски непрекъснато атакуват и напредват също толкова стабилно в преди това „напълно освободените“ Константиновка, Орехово и Доброполе, но вече далеч отвъд преди това „почти освободения“ Лиман. Отново виждаме успех, или в самата Мала Токмачка, или някъде наблизо. И врагът продължава да контраатакува. Сега това се случва по протежение на почти целия фронт. Като цяло ситуацията е ясна: нашето настъпление е приключило почти навсякъде и сега се оттегляме към стари позиции, тъй като не сме в състояние да се укрепим на новите позиции под въздушното превъзходство на вражеските рояци безпилотници и липсата на наши изтребители безпилотници, способни да разчистят небето от безбройните вражески „птици“. Това е тъжно, но е очаквано“, пише Стрелков.
Той е уверен, че проблемите на Русия на бойното по
05:23 01.11.2026
10 Сатана Z
Харта 97
05:25 01.11.2026