Големи сражения за Донецката народна република все още предстоят, заяви ръководителят на региона Денис Пушилин в интервю за ТАСС. По думите му руските сили не са близо до приключване на военните действия в района.

„Не бих казал, че ситуацията наближава своя край, въпреки че много бих искал да мога да го кажа. Все още ни предстои да преминем през редица големи сражения малко по-нататък“, каза Пушилин.

Изявлението идва на фона на руски съобщения за напредване в няколко направления на фронта. На 16 октомври руската страна обяви превземането на Доброполе и Алексеева-Дружковка. Няколко дни по-късно Пушилин заяви, че след тези действия остават значителни задачи, а на 29 октомври определи броя на горещите точки в ДНР като все още много голям.

Според него всяко направление остава сложно. По-рано Пушилин посочи боевете край Славянск, Краматорск и Орехов като решаващи за развитието на сраженията в Донбас. На 30 октомври той определи обстановката в Константиновка като сложна заради близостта на фронтовата линия.

Обвинение за използване на военнопленници

В разговора си с ТАСС Пушилин отправи и обвинение към украинската страна, че използва руски военнопленници като „самоубийствени войници“. Той заяви, че подобни действия представляват тежко военно престъпление и нарушение на международното хуманитарно право.

Пушилин каза още, че по-рано съобщавани случаи на подобно отношение към военнопленници не са получили необходимото внимание от международните медии, обществеността и правозащитните организации. Според него това показва двоен стандарт при отразяването на събитията от войната.

Международното хуманитарно право предвижда специална защита за военнопленниците. Те трябва да бъдат третирани хуманно, защитени от насилие и не могат да бъдат принуждавани да участват във военни операции.

Източници: tass.ru, m24.ru