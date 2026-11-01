Херцог започва консултации за ново правителство в Израел

Президентът на Израел Ицхак Херцог ще започне в сряда, 4 ноември, консултации с представителите на всички партии, избрани в Кнесета. Срещите ще предшестват решението му на кого да възложи мандата за съставяне на ново правителство.

Официалните резултати от парламентарните избори трябва да бъдат предадени на държавния глава следващата седмица. След това Херцог ще изслуша позициите на парламентарните групи и ще прецени кой кандидат има най-големи шансове да осигури подкрепа за кабинет.

„Ще изслушам всяка фракция, ще задавам въпроси и ще провеждам разговори“, заяви Ицхак Херцог, цитиран от Асошиейтед прес.

Президентът добави, че Израел трябва да направи всичко възможно, за да избегне нови избори. Херцог не е задължен автоматично да възложи мандата на лидера на партията с най-много места, а трябва да избере кандидата, който според него има най-добри изгледи да получи доверието на парламента.

Нито един блок няма мнозинство

Вотът остави Кнесета без ясен победител. Блокът на премиера Бенямин Нетаняху спечели 53 места, основният опозиционен блок около бившия началник на Генералния щаб Гади Айзенкот получи 48, а арабските партии взеха общо 19 мандата.

За парламентарно мнозинство са необходими 61 от общо 120 места. Това означава, че и Нетаняху, и опозицията ще трябва да търсят подкрепа извън собствените си блокове.

Най-сложният въпрос пред опозиционните партии е дали ще потърсят съюз с арабските формации. Подобен ход може да осигури необходимите гласове за отстраняването на Нетаняху, но среща съпротива сред някои от десните партии. От своя страна част от опозицията изключва участие в правителство, оглавявано от настоящия премиер.

Какво следва след консултациите

След възлагането на мандата първият кандидат ще разполага с 28 дни, за да договори коалиция и да представи кабинет. Херцог може да удължи срока с още 14 дни.

Ако опитът се провали, президентът може да даде мандата на друг депутат за нови 28 дни. При нов неуспех се открива допълнителен период, в който най-малко 61 депутати могат писмено да предложат кандидат за премиер.

Ако и този вариант не доведе до правителство, Кнесетът може да бъде разпуснат и да се проведат нови избори. Според Асошиейтед прес това би могло да стане в началото на 2027 г., докато Нетаняху ще продължи да ръководи временното правителство.

Новият Кнесет се очаква да положи клетва на 10 ноември. Междувременно партиите ще трябва да решат дали могат да изградят коалиция около Нетаняху, да подкрепят правителство начело с Айзенкот или да приемат риска от нов вот.

Източници: apnews.com, vijesti.hrt.hr, israelhayom.co.il