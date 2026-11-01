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Барселона разгроми Алавес с 6:1 и се върна на върха

Барселона разгроми Алавес с 6:1 и се върна на върха

1 Ноември, 2026 04:44, обновена 1 Ноември, 2026 04:45 415 0

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Рафиня и Ламин Ямал вкараха по два гола, а Ханзи Флик получи отговора, който очакваше след две поредни загуби

Барселона разгроми Алавес с 6:1 и се върна на върха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Барселона се върна към победите с убедителното 6:1 срещу Алавес на „Камп Ноу“. Рафиня и Ламин Ямал вкараха по два гола, Фермин Лопес добави попадение и две асистенции, а Антъни Гордън също се разписа. Победата остави каталунците начело в Ла Лига с 30 точки.

Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 8-ата минута. След бърза комбинация, започнала с подаване на Педри и продължена от Фермин, Рафиня завърши атаката отблизо. Алавес имаше кратък период, в който опита да отговори, но Барселона бързо си върна контрола.

Четири гола за Барселона преди почивката

В 23-ата минута Фермин Лопес покачи на 2:0 с удар от малък ъгъл след подаване на Ламин Ямал. Рафиня вкара втория си гол в 41-ата минута, след като Фермин отне топката високо и го изведе сам срещу вратаря.

Барселона стигна до четвърти гол в първата минута на добавеното време. Ламин Ямал получи топката след комбинация с Жоао Кансело и стреля ниско от границата на наказателното поле. Така домакините се оттеглиха на почивката с аванс от четири попадения.

След паузата Барселона продължи да атакува, макар че Ханзи Флик направи промени в състава. В 64-ата минута Ламин Ямал вкара втория си гол. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след преглед с ВАР голът беше признат.

Антъни Гордън оформи 6:0 в 81-ата минута с прехвърлящ удар след извеждащо подаване на Родри. Алавес стигна до почетен гол три минути по-късно, когато Мариано Диас се възползва от грешка при връщането на топката и преодоля Жоан Гарсия.

Флик: Реагирахме по правилния начин

„Това е, което искам да видя след две загуби. Начинът, по който реагирахме, беше добър и правилен“, заяви Ханзи Флик след мача.

Треньорът обаче обърна внимание и на допуснатото попадение. По думите му още на почивката е било поставено изискване отборът да спечели със суха мрежа. „Не съм доволен от гола, който допуснахме, както и играчите“, каза Флик, цитиран от „Ел Десмарке“.

Заради отсъстващи защитници Френки де Йонг започна като централен защитник, а Брайън Фариняс направи дебют за първия отбор. Флик не посочи срокове за завръщането на Жул Кунде, Андреас Кристенсен и Ерик Гарсия.

Следващото изпитание за Барселона е домакинството на Астън Вила в Шампионската лига на 3 ноември. Каталунците ще търсят нова победа, с която да подобрят позицията си във фазата на лигата.

Източници: channelnewsasia.com, eldesmarque.com, fotmob.com


Испания
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