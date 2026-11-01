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Френските студенти призоваха за блокади във вторник и четвъртък

Френските студенти призоваха за блокади във вторник и четвъртък

1 Ноември, 2026 04:19 484 1

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Организациите настояват за повече средства за образованието и по-добри условия за обучение. На 5 ноември те планират да се присъединят към национална протестна акция

Френските студенти призоваха за блокади във вторник и четвъртък - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френски студентски организации призоваха за блокади на гимназии и университети във вторник, 3 ноември, и четвъртък, 5 ноември. Акцията е част от продължаващото движение срещу състоянието на образованието, недостига на кадри и проблемите при достъпа до висше образование.

„Ще блокираме отново в четвъртък, а след това ще се включим в демонстрацията на 5 ноември, свикана от работници, които ще стачкуват“, заяви говорителката на Union Etudiante Сабрина Харбах.

Исканията са насочени към образованието

Студентските и гимназиалните организации настояват за реформа на образователната система, по-добри условия за обучение и по-голямо публично финансиране. Сред посочваните проблеми са недостигът на учители и административен персонал, лошото състояние на сградите, претоварените програми и големият брой ученици и студенти в някои учебни заведения.

Протестиращите критикуват и платформата Parcoursup, чрез която се кандидатства във висши училища. Според тях критериите за подбор не са достатъчно ясни и създават неравен достъп до предпочитаните специалности.

Правителството вече обяви мерки

Френското правителство обеща промени в Parcoursup, включително по-подробна информация за критериите за прием и обяснения при отказ. Предвидено е платформата да бъде заменена с нова система през 2028 г.

Властите обявиха още 15 000 допълнителни места във висшето образование през 2027 и 2028 г., увеличаване на студентските помощи и запазване на планирани позиции за учители. Обсъждат се и заеми до 4 млрд. евро за ремонти на училища, както и отделен държавен план за обновяване на университетски сгради.

Представители на студентските организации обаче заявиха, че мерките обхващат само част от исканията им. Затова те призоваха блокадите да започнат във вторник и да продължат в четвъртък, преди включването им в синдикалната демонстрация на 5 ноември.

Засилено полицейско присъствие

На 31 октомври във Франция бяха планирани около 350 протестни прояви. За охраната им бяха разположени приблизително 70 000 полицаи и жандармеристи. Протестите започнаха като движение на гимназисти, но постепенно към него се присъединиха студенти, синдикати и други групи, свързани с недоволството от образователната политика и разходите за живот.

Източници: h.aa.com.tr, anews.com.tr, apnews.com


Франция
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