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Изборите в Сърбия: победителите очертаха първите си ходове
  Тема: Избори

Изборите в Сърбия: победителите очертаха първите си ходове

1 Ноември, 2026 04:49 496 0

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • избори-
  • александър вучич-
  • правителство

Студентската листа настоява за промени в полицията, службите и съдебната система, но още не е посочила кандидат за премиер. Повторното гласуване в 53 секции отлага окончателното оформяне на резултатите

Изборите в Сърбия: победителите очертаха първите си ходове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Победилата на парламентарните избори в Сърбия студентска листа настоява за бързи промени в ключови държавни институции, но все още не е обявила кандидат за министър-председател. Движението получи 52,71% от гласовете и предварително разполага със 140 места в 250-членната Скупщина, докато коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ взе 39,17% и 104 мандата, според данните на Републиканската избирателна комисия.

Александър Вучич призна поражението на водената от него коалиция още в изборната нощ. Формалната смяна на властта обаче предстои, тъй като резултатите все още не са окончателни. Републиканската избирателна комисия насрочи повторно гласуване на 1 ноември в 53 секции, където резултатите не са били установени или вотът е бил анулиран.

Първите искания са насочени към силовите институции

На пресконференция на 29 октомври представители на студентското движение поискаха оставките на висши ръководители в полицията, службите за сигурност и съдебната система. Те заявиха, че тези институции са били използвани в полза на досегашната управляваща партия по време на протестите, твърдение, което предстои да бъде разгледано от компетентните органи.

Студентите настояха също за спешни разследвания по случаи на корупция, преглед на обществените договори и защита на документи и доказателства от евентуално унищожаване. „Студентската листа не е тук, за да отмъщава. Не искаме политическа услуга, а спазване на законите, професионализъм и отговорност“, заяви Филип Убович.

Друг представител на движението, цитиран от Асошиейтед прес, каза: „Промените започват сега. Институциите принадлежат на гражданите и законът важи за всички.“ Досегашните ръководители на полицията, службите и прокуратурата не са дали публичен отговор на исканията за оставки.

Срданович: европейският път ще продължи

Илия Срданович, който е първи в листата на „Студентите побеждават“, заяви пред Радио „Свободна Европа“, че бъдещата власт ще продължи европейската интеграция на Сърбия. По думите му вътрешната политика трябва да бъде съобразена с изискванията по преговорни глави 23 и 24, свързани с правосъдието, основните права, сигурността и свободата на медиите.

„Оставаме на пътя на европейската интеграция“, заяви Срданович.

По въпроса за Русия той не потвърди промяна в досегашната позиция на Белград за санкциите, но каза, че темата трябва да бъде обсъдена публично. Така новото мнозинство засега не поема конкретен ангажимент за санкции срещу Москва.

Срданович заяви още, че диалогът за Косово ще продължи и че международните договорености ще бъдат прилагани, но могат да бъдат преразглеждани, ако не съответстват на Конституцията на Сърбия.

Кога ще бъде съставено правителството

Победилото движение не функционира около един лидер и все още не е посочило бъдещ премиер. Срданович каза, че кадровите решения ще бъдат взети от парламентарната група на студентската листа, след като избирателната комисия обяви окончателните резултати.

След приключването на изборната процедура новото Народно събрание трябва да бъде свикано в срок до 30 дни. Конституцията дава до 90 дни след конституирането на парламента за съставяне на правителство. До официалното встъпване на новите институции изпълнителната власт остава в ръцете на досегашното управление, което действа в преходен режим.

Източници: apnews.com, slobodnaevropa.org, investing.com


Сърбия
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