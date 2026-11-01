Хиляди в Тел Авив поискаха коалиция срещу Нетаняху

Хиляди души протестираха в Тел Авив с призив опозиционният лидер Гади Айзенкот да постигне споразумение с арабските партии и да формира правителство без премиера Бенямин Нетаняху. Демонстрацията се проведе в събота, след като парламентарните избори не излъчиха победител с достатъчно места за самостоятелно управление.

Участници в протеста заявиха пред AFP, че това може да е „последният шанс за истинска промяна“, а Нетаняху е „голям манипулатор“. Протестиращите настояха Айзенкот и останалите лидери на еврейските партии да се съобразят с вота за промяна и да потърсят подкрепа от арабските политически формации.

Без мнозинство в 120-местния Кнесет

Блокът на Нетаняху спечели 53 места, а този на Айзенкот – 48. Така нито една от двете основни политически групи не може да състави правителство сама в 120-местния Кнесет. Трите арабски партии получиха общо 19 места, което ги превръща в решаващ фактор при преговорите.

Гади Айзенкот по-рано е изключвал коалиция с арабските партии. Резултатът от изборите обаче създава възможност за различен парламентарен баланс. Ако арабските формации подкрепят Айзенкот, потенциалната коалиция би разполагала с 67 места – мнозинство от пет гласа.

Според данни на Централната избирателна комисия близо 840 000 души са гласували за Раам и Обединената листа – коалиция от три партии, ръководени от араби. Това е увеличение с 64 процента спрямо изборите през 2022 г.

Контрапротест и обвинения

На демонстрацията се появиха и привърженици на Нетаняху. Те отправиха свои искания и заявиха, че „Израел не трябва да има правителство с така наречените терористи“. Така протестът се превърна в отражение на дълбокото разделение около евентуалното участие на арабските партии във властта.

Нетаняху обвини палестинско-израелските партии, че са „откраднали“ изборите и са получили финансиране от Катар. Катар отхвърли твърденията и ги определи като дезинформационна кампания.

Кореспондентката на „Ал Джазира“ Нур Одех заяви, че в десни среди в Израел високата активност на палестинските граждани е била описвана като „избирателен тероризъм“ и сравнявана с нападението от 7 октомври. По думите ѝ гласовете на палестинските граждани на Израел са подложени на атаки, тъй като имат ключово значение за това дали Айзенкот ще успее да състави правителство.

Източници: aljazeera.com