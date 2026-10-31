Моравецки поиска вот на недоверие към кабинета на Туск

Политическата група „Развой Плюс“ („Rozwój Plus“), ръководена от бившия полски премиер Матеуш Моравецки, предложи да бъде внесен конструктивен вот на недоверие срещу правителството на Доналд Туск. Идеята е кабинетът да бъде заменен с техническо правителство до провеждането на парламентарни избори.

За кандидат за министър-председател е посочен Марек Юрек, който е бил председател на Сейма между 2005 и 2007 г. Предложението беше обявено от Моравецки и представено в социалната мрежа X.

Предложението е свързано със спора около Конституционния трибунал

„Нашето предложение е да бъде съставено техническо правителство начело с Марек Юрек до провеждането на избори, които да определят ново парламентарно мнозинство“, написа Моравецки.

Според Моравецки задачата на евентуалния преходен кабинет би била да управлява страната до нови избори, планирани от групата за 2027 г. Той представи инициативата като начин за успокояване на политическата обстановка и за подготовка на избори, които да излъчат ново мнозинство в Сейма.

„Развой Плюс“ настоява и за „рестарт“ на Конституционния трибунал. Моравецки заяви, че според него тази позиция се споделя от широк кръг политически сили – от „Разем“ и „Развой Плюс“ до „Конфедерацията на свободата и независимостта“. Това е политическа оценка на лидера на групата, а не общо потвърдено становище на всички посочени формации.

Какво е необходимо за вот на недоверие

Полската конституция предвижда конструктивен вот на недоверие – Сеймът може да отстрани правителството само ако едновременно избере нов премиер. Предложението трябва да бъде внесено от най-малко 46 депутати и да съдържа името на кандидата за министър-председател.

За приемането му е необходимо мнозинство от законовия състав на Сейма, който има 460 места. Това означава подкрепа от най-малко 231 депутати. Гласуването може да се проведе не по-рано от седем дни след внасянето на предложението.

Към момента е обявена политическа инициатива на „Развой Плюс“, но няма потвърждение, че е внесен официален вот на недоверие или че е насрочено гласуване в Сейма. За да премине предложението, групата ще трябва да осигури както необходимия брой подписи за внасяне, така и парламентарно мнозинство за Марек Юрек.

Източници: pl.euronews.com, rp.pl, ansa.it