Моравецки поиска вот на недоверие към кабинета на Туск

Политическата група „Развой Плюс“ („Rozwój Plus“), ръководена от бившия полски премиер Матеуш Моравецки, предложи да бъде внесен конструктивен вот на недоверие срещу правителството на Доналд Туск. Идеята е кабинетът да бъде заменен с техническо правителство до провеждането на парламентарни избори.
За кандидат за министър-председател е посочен Марек Юрек, който е бил председател на Сейма между 2005 и 2007 г. Предложението беше обявено от Моравецки и представено в социалната мрежа X.„Нашето предложение е да бъде съставено техническо правителство начело с Марек Юрек до провеждането на избори, които да определят ново парламентарно мнозинство“, написа Моравецки.
Предложението е свързано със спора около Конституционния трибунал
Според Моравецки задачата на евентуалния преходен кабинет би била да управлява страната до нови избори, планирани от групата за 2027 г. Той представи инициативата като начин за успокояване на политическата обстановка и за подготовка на избори, които да излъчат ново мнозинство в Сейма.
„Развой Плюс“ настоява и за „рестарт“ на Конституционния трибунал. Моравецки заяви, че според него тази позиция се споделя от широк кръг политически сили – от „Разем“ и „Развой Плюс“ до „Конфедерацията на свободата и независимостта“. Това е политическа оценка на лидера на групата, а не общо потвърдено становище на всички посочени формации.
Какво е необходимо за вот на недоверие
Полската конституция предвижда конструктивен вот на недоверие – Сеймът може да отстрани правителството само ако едновременно избере нов премиер. Предложението трябва да бъде внесено от най-малко 46 депутати и да съдържа името на кандидата за министър-председател.
За приемането му е необходимо мнозинство от законовия състав на Сейма, който има 460 места. Това означава подкрепа от най-малко 231 депутати. Гласуването може да се проведе не по-рано от седем дни след внасянето на предложението.
Към момента е обявена политическа инициатива на „Развой Плюс“, но няма потвърждение, че е внесен официален вот на недоверие или че е насрочено гласуване в Сейма. За да премине предложението, групата ще трябва да осигури както необходимия брой подписи за внасяне, така и парламентарно мнозинство за Марек Юрек.
Източници: pl.euronews.com, rp.pl, ansa.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А къде е Кая?
21:07 31.10.2026
2 Абе,
21:07 31.10.2026
3 Пич
Представяте ли си, наистина какви неадекватници са...???!!!
И затова ви казвам, че е вече късно да мине до кротце, со благо!!!
Коментиран от #6
21:08 31.10.2026
4 ?????
Толкова ми е неинтересно кой от тях що хапи другия че ми е все тая.
21:12 31.10.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #12
21:13 31.10.2026
6 Браво
До коментар #3 от "Пич":Много точно. И аз не мога да си представя че такива ръководят Европейски съюз но посоката в която се движи той е показателна
Коментиран от #7
21:13 31.10.2026
7 Пич
До коментар #6 от "Браво":След мрака идва светлина! В тази мрачна история има и положителни новини - собствената им необятна тъпотия ще ги затрие Урсулианците! И....... може би за първи път мрънкачите ще са доволни, че живеят в България!!! Не искам да казвам какво очаквам в западна Европа, но ще препоръчам на всички българи мигранти които успеят да ме прочетат - да се прибират!!!
Коментиран от #18
21:20 31.10.2026
8 Адрес 4000
(това е демокрацията)
Айде да видим колко протестиращи в негова подкрепа ще събере Невроцки
Много ми е смешно когато някои медии се опитват да представят случващото се като преврат и едва ли не предвиждат предстояща революция
21:21 31.10.2026
9 Маринов
21:22 31.10.2026
10 хмммм
21:22 31.10.2026
11 ЕК се нуждае от ново ръководство
21:23 31.10.2026
12 Маринов
До коментар #5 от "Сатана Z":В цялата схема играта е много проста: Урсула осигурява пари за Окраина, част от тях се връщат по частните сметки на избрани. Въртят се едни пари заради комисионните.
Коментиран от #16
21:26 31.10.2026
13 ?????
Дойде ми наум нещо на руски - жабогадюкинг.
Тва когато жабата и змията се чудят кой кого ще изяде, но никой не иска да пробва пръв.
21:30 31.10.2026
14 Атлантическата пасмина
21:31 31.10.2026
15 Да се провери Моравецки
21:31 31.10.2026
16 Републиканец
До коментар #12 от "Маринов":Съблазънът от милиардите евро е много голям. Затуй в Китай има смъртно наказание за корупция. Само страхът от разстрел и конфискация може да намали корупцията до приемливо ниво.
21:34 31.10.2026
17 Стоянчо Пуканката
21:35 31.10.2026
18 Не мисля въобще че са ни нужни
До коментар #7 от "Пич":тези "българи мигранти" и по добре да ги няма в България. Масово са смет от която няма да имаме полза. Аз поне не познавам някой избягал от България който да е стойностен. Заразени са с Западно Брюкселска треска и са им повредени чиповете
21:36 31.10.2026