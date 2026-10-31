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Моравецки поиска вот на недоверие към кабинета на Туск
  Тема: Избори

Моравецки поиска вот на недоверие към кабинета на Туск

31 Октомври, 2026 20:59 992 18

  • доналд туск-
  • матеш моравецки-
  • марек юрек-
  • полша-
  • вот на недоверие

„Развой Плюс“ предлага техническо правителство начело с бившия председател на Сейма Марек Юрек до изборите през 2027 г

Моравецки поиска вот на недоверие към кабинета на Туск - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Политическата група „Развой Плюс“ („Rozwój Plus“), ръководена от бившия полски премиер Матеуш Моравецки, предложи да бъде внесен конструктивен вот на недоверие срещу правителството на Доналд Туск. Идеята е кабинетът да бъде заменен с техническо правителство до провеждането на парламентарни избори.

За кандидат за министър-председател е посочен Марек Юрек, който е бил председател на Сейма между 2005 и 2007 г. Предложението беше обявено от Моравецки и представено в социалната мрежа X.

„Нашето предложение е да бъде съставено техническо правителство начело с Марек Юрек до провеждането на избори, които да определят ново парламентарно мнозинство“, написа Моравецки.

Предложението е свързано със спора около Конституционния трибунал

Според Моравецки задачата на евентуалния преходен кабинет би била да управлява страната до нови избори, планирани от групата за 2027 г. Той представи инициативата като начин за успокояване на политическата обстановка и за подготовка на избори, които да излъчат ново мнозинство в Сейма.

„Развой Плюс“ настоява и за „рестарт“ на Конституционния трибунал. Моравецки заяви, че според него тази позиция се споделя от широк кръг политически сили – от „Разем“ и „Развой Плюс“ до „Конфедерацията на свободата и независимостта“. Това е политическа оценка на лидера на групата, а не общо потвърдено становище на всички посочени формации.

Какво е необходимо за вот на недоверие

Полската конституция предвижда конструктивен вот на недоверие – Сеймът може да отстрани правителството само ако едновременно избере нов премиер. Предложението трябва да бъде внесено от най-малко 46 депутати и да съдържа името на кандидата за министър-председател.

За приемането му е необходимо мнозинство от законовия състав на Сейма, който има 460 места. Това означава подкрепа от най-малко 231 депутати. Гласуването може да се проведе не по-рано от седем дни след внасянето на предложението.

Към момента е обявена политическа инициатива на „Развой Плюс“, но няма потвърждение, че е внесен официален вот на недоверие или че е насрочено гласуване в Сейма. За да премине предложението, групата ще трябва да осигури както необходимия брой подписи за внасяне, така и парламентарно мнозинство за Марек Юрек.

Източници: pl.euronews.com, rp.pl, ansa.it


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А къде е Кая?

    28 1 Отговор
    Колко милиарда ще даде Полша за златни тоалетни?

    21:07 31.10.2026

  • 2 Абе,

    34 0 Отговор
    как може да е против Туск,подлогата на фонлайнар ?!

    21:07 31.10.2026

  • 3 Пич

    32 2 Отговор
    Бунта срещу Урсулианците се разгоря в цяла Европа!!! А тъпите неадекватици имат много голям проблем - откъде да вземат 90 милиарда за Украйна...!!!???
    Представяте ли си, наистина какви неадекватници са...???!!!
    И затова ви казвам, че е вече късно да мине до кротце, со благо!!!

    Коментиран от #6

    21:08 31.10.2026

  • 4 ?????

    14 3 Отговор
    Уф.
    Толкова ми е неинтересно кой от тях що хапи другия че ми е все тая.

    21:12 31.10.2026

  • 5 Сатана Z

    21 1 Отговор
    Туск настъпи мотиката и ще бъде разследван за милиардите потънали в джобовете на Зеленски

    Коментиран от #12

    21:13 31.10.2026

  • 6 Браво

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Много точно. И аз не мога да си представя че такива ръководят Европейски съюз но посоката в която се движи той е показателна

    Коментиран от #7

    21:13 31.10.2026

  • 7 Пич

    16 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво":

    След мрака идва светлина! В тази мрачна история има и положителни новини - собствената им необятна тъпотия ще ги затрие Урсулианците! И....... може би за първи път мрънкачите ще са доволни, че живеят в България!!! Не искам да казвам какво очаквам в западна Европа, но ще препоръчам на всички българи мигранти които успеят да ме прочетат - да се прибират!!!

    Коментиран от #18

    21:20 31.10.2026

  • 8 Адрес 4000

    2 9 Отговор
    Ми нека да иска ,но няма да го спечели
    (това е демокрацията)
    Айде да видим колко протестиращи в негова подкрепа ще събере Невроцки
    Много ми е смешно когато някои медии се опитват да представят случващото се като преврат и едва ли не предвиждат предстояща революция

    21:21 31.10.2026

  • 9 Маринов

    15 1 Отговор
    Време е фашисткият наследник Туск да си отиде от властта, с после може и друго, според ситуацията в Европа. Полша е могъща държава, с възможности, а и претенции вече и не може да е марионетка на други фашистки наследници, които все още управляват ЕС.

    21:22 31.10.2026

  • 10 хмммм

    3 5 Отговор
    Моравецки като какъв го иска? Все едно Радостин Василев да иска вот на Радев.

    21:22 31.10.2026

  • 11 ЕК се нуждае от ново ръководство

    11 0 Отговор
    Урсулите да си подават до доброволно оставката, като Кристин Лагард и да бягат на частните си острови в Тихия океан.

    21:23 31.10.2026

  • 12 Маринов

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    В цялата схема играта е много проста: Урсула осигурява пари за Окраина, част от тях се връщат по частните сметки на избрани. Въртят се едни пари заради комисионните.

    Коментиран от #16

    21:26 31.10.2026

  • 13 ?????

    3 0 Отговор
    Уф.
    Дойде ми наум нещо на руски - жабогадюкинг.
    Тва когато жабата и змията се чудят кой кого ще изяде, но никой не иска да пробва пръв.

    21:30 31.10.2026

  • 14 Атлантическата пасмина

    5 1 Отговор
    Трябва да бъде изметена. Брюксел опита държавен преврат в Полша. Двамата превратаджии Урсула и Доналд Туск използваха военна полиция и части на терористичното НАТО за да окупират Полша. Съд заслужават и затвор

    21:31 31.10.2026

  • 15 Да се провери Моравецки

    3 2 Отговор
    за връзки с к Г б

    21:31 31.10.2026

  • 16 Републиканец

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Маринов":

    Съблазънът от милиардите евро е много голям. Затуй в Китай има смъртно наказание за корупция. Само страхът от разстрел и конфискация може да намали корупцията до приемливо ниво.

    21:34 31.10.2026

  • 17 Стоянчо Пуканката

    2 1 Отговор
    Поляците разиграват поредни си цирк. Хем им се иска да са европци, ама ако може малце и "да се отъркат" на Изток. Повече от 80г. минаха откакто добрият чичко Сталин им направи такива подаръци, за които даже не са си и мечтали...още им се услаждат...

    21:35 31.10.2026

  • 18 Не мисля въобще че са ни нужни

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    тези "българи мигранти" и по добре да ги няма в България. Масово са смет от която няма да имаме полза. Аз поне не познавам някой избягал от България който да е стойностен. Заразени са с Западно Брюкселска треска и са им повредени чиповете

    21:36 31.10.2026

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