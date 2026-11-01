Иран предлага да отвори Ормуз за два дни с условия към САЩ

Иран и Катар обсъждат план за отваряне на Ормузкия проток в рамките на два дни, ако Съединените щати изпълнят условията на Техеран. Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред „Ал Джазира“, докато иранска делегация провежда консултации в Доха.

По думите му катарските посредници са съкратили срока за изпълнение на първоначалното иранско предложение. „Катарската страна предложи срокът за изпълнение на иранското предложение да бъде съкратен до пет дни. На този етап постигнахме предложение, което намалява срока до два дни“, заяви Арагчи.

Условията на Техеран

Иран поставя като условие отмяната на санкциите, наложени след меморандума от Исламабад, както и намаляване на американското военно присъствие в региона. Техеран настоява още да бъдат възстановени изключенията, позволяващи износ на ирански петрол, и да бъдат освободени всички замразени средства на страната, включително тези, които се намират в Катар.

Сред исканията е и признаване на морските маршрути през протока, обсъждани между Иран и Оман. Според Арагчи останалите маршрути трябва да бъдат затворени. Така отварянето на Ормузкия проток е обвързано не само със санкционни и финансови решения, но и с конкретна схема за корабоплаване.

Арагчи уточни, че катарски и пакистански посредници продължават консултациите по условията на Техеран. Ирански представител се намира в Доха, след като катарски посредници са посетили Техеран ден по-рано.

Вашингтон изпраща сигнал за диалог

Иранският външен министър определи опита на Вашингтон да отвори път към по-широк диалог като „положителна стъпка“. Той обаче заяви, че на този етап няма нужда от среща с американски представители, а разговорите за предстоящи преки контакти са „медийни спекулации“.

Според Арагчи дали ще има преки или непреки преговори зависи от изпълнението на иранските условия. Посредниците са представили предложения по ядрения въпрос, които Техеран разглежда като част от втория етап на консултациите.

Иранският ръководител по сигурността Мохсен Резаи заяви, че е прегледал писмо от американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. По думите му тонът на Вашингтон „се е променил напълно“, което той определи като „много положителен знак“.

Отварянето остава условно

Засега не е съобщено за окончателно споразумение между Иран и САЩ. Потвърдено е, че посредническите разговори продължават, а срокът от два дни е част от предложение, чието изпълнение е обвързано с условията на Техеран.

Паралелно с дипломатическите усилия Арагчи заяви, че Иран не изключва възможността за ново нападение. „Подготвени сме за всички сценарии“, каза той и добави, че иранските сили са приведени в най-висока степен на готовност.

Източници: aljazeera.com