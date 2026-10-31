Туск: Полша няма да отстъпи пред беззаконието и насилието

Полският премиер Доналд Туск заяви, че държавата няма да отстъпи пред беззаконието и насилието на фона на острата политическа криза около Конституционния трибунал. В телевизионно обръщение, излъчено от Onet, той осъди събитията пред сградата на институцията във Варшава и защити действията на правителството.
„Пътят към спокойствието не може да минава през отстъпление пред беззаконието и насилието“, заяви Туск. По думите му демократичната държава трябва да бъде достатъчно силна, за да прилага закона и да гарантира справедливост. Премиерът обвини партията „Право и справедливост“ (PiS), че заедно с подкрепяни от нея политически фигури подкопава върховенството на закона.
Сблъсъкът около Конституционния трибунал
Кризата се изостри, след като седем съдии, избрани от Сейма, влязоха в сградата на Конституционния трибунал. Правителството твърди, че те са били блокирани да започнат работа, докато председателят на институцията Богдан Швенчковски е бил обвиняван от управляващите, че възпрепятства промените.
Туск заяви, че управляващата коалиция е изчакала изтичането на мандатите на предишни съдии, избрани по време на управлението на PiS, а след това Сеймът е избрал нови членове. По думите му президентът Карол Навроцки не е приел клетвите им, а Швенчковски не им е позволил да изпълняват функциите си.
Премиерът определи случилото се като пореден етап от процеса на разрушаване на върховенството на закона, за който обвини PiS и двама президенти, подкрепяни от партията. Той каза още, че „в държава на закона политик не може да влиза в съд или трибунал, да дава заповеди или да сплашва съдии, дори когато е президент“.
Навроцки свика спешни консултации
Президентът Карол Навроцки прекъсна посещението си в Сенегал и се върна в Полша. В изявление, цитирано от Полското радио, той заяви, че през нощта е бил нарушен конституционният ред и че държавен орган е бил превзет със сила. Навроцки поиска правителствените сили да напуснат района на трибунала и свика консултации с представители на парламентарните партии.
Поддръжниците на президента и PiS определиха действията на правителството като опит за овладяване на Конституционния трибунал. Според Асошиейтед прес полицията е задържала трима души, след като протестиращи са пробили оградата на сградата, а други са хвърляли предмети по служители.
Политическата конфронтация продължи и в парламента. Бившият премиер Матеуш Моравецки обяви, че PiS ще внесе вот на недоверие срещу правителството на Туск и предложи съставянето на технически кабинет до провеждането на нови избори.
Междувременно за 3 ноември е насрочено заседание за обсъждане на бюджета на Конституционния трибунал за 2027 г. Дотогава институцията остава в центъра на спора между правителството, президента и опозицията за това кой има право да определя състава и ръководството ѝ.
Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com, euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:38 31.10.2026
2 Урсулеца - нагъл
21:39 31.10.2026
3 Хаха
Коментиран от #14
21:41 31.10.2026
4 Ха Ха
Коментиран от #12, #15
21:44 31.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хайде и в България
21:46 31.10.2026
7 Спорът е
Вие кого подкрепяте?
Коментиран от #9
21:46 31.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Подкрепям Туск и Полша
До коментар #7 от "Спорът е":И иска да видя България също Тошка силна, военно, икономически и политически. Което отстоява интересите си еднозначно и недвусмислено пред САЩ, Русия или Европа в границите на Европейския съюз.
Коментиран от #19, #20
21:48 31.10.2026
10 Пепи
21:48 31.10.2026
11 Тоя
21:49 31.10.2026
12 Ами
До коментар #4 от "Ха Ха":Почвай да се бориш...
21:49 31.10.2026
13 В ЕС,нещата не са никак розови...!
А в Полша Качински заговори за ...,,ПолЕкзит"-излизане от ЕС...!
Коментиран от #21
21:51 31.10.2026
14 Хапчетата...
До коментар #3 от "Хаха":...спешно...!
21:53 31.10.2026
15 Мечтай
До коментар #4 от "Ха Ха":На предна линия сте богаташите, които сте от различни полюси. Но да битката въпреки да е неравна, защото властта и богатствата са във вас, защото забравихте как се дели баницата и се обогатихте брутално много, но ще бъде дълга.
21:53 31.10.2026
16 Пуск...
До коментар #5 от "ступор":...,ще го ,,Пускат",в най-скоро време по пързалката...и то с еднопосочен билет...!
21:55 31.10.2026
17 хмммм
21:59 31.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европеец
До коментар #9 от "Подкрепям Туск и Полша":Абе ти хубаво искаш ама, Полша е задлъжняла с 605 милиарда евра, което е 65% от брутния продукт.... Та внимавай какво искаш....
Коментиран от #24
22:04 31.10.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #9 от "Подкрепям Туск и Полша":Говорил съм с поляци. Всички мразят Туск. Това е техният Иван Костов.
22:05 31.10.2026
21 Урсула!
До коментар #13 от "В ЕС,нещата не са никак розови...!":НЕма се пУашите!
,,ЕС никога не е бил толкова силен и единен,както в момента...!"
22:07 31.10.2026
22 Демокрация по сметка
Или "демокрация" е само когато ЦРУ гонорганизира?!
22:08 31.10.2026
23 000
22:09 31.10.2026
24 Полша е 22 икономика в света
До коментар #19 от "Европеец":И на първо място в централна и източна Европа.
Мадам.
Коментиран от #25, #27
22:12 31.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 АманДа
22:22 31.10.2026
27 Европеец
До коментар #24 от "Полша е 22 икономика в света":Да, Полша е на 22-ро място и на шесто място в Европа..... Виж кои са петте държави преди Полша в Европа, ама не забравяй да видиш какъв им е дълга и бюджетния дефицит.... После гледай един филм "господин за един ден".....Та Пурковци много..... Не харесвам Кристалина Георгиева, но съвета ѝ е прав, "не харчи повече отколкото си произвел"....
22:25 31.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Копейка връз Копейка
22:27 31.10.2026