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Туск: Полша няма да отстъпи пред беззаконието и насилието
  Тема: Избори

Туск: Полша няма да отстъпи пред беззаконието и насилието

31 Октомври, 2026 21:36 1 206 29

  • доналд туск-
  • конституционен трибунал-
  • карол навроцки-
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  • полша

Полският премиер обвини PiS, че подкопава върховенството на закона. Президентът Карол Навроцки свика спешни консултации заради кризата около Конституционния трибунал

Туск: Полша няма да отстъпи пред беззаконието и насилието - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви, че държавата няма да отстъпи пред беззаконието и насилието на фона на острата политическа криза около Конституционния трибунал. В телевизионно обръщение, излъчено от Onet, той осъди събитията пред сградата на институцията във Варшава и защити действията на правителството.

„Пътят към спокойствието не може да минава през отстъпление пред беззаконието и насилието“, заяви Туск. По думите му демократичната държава трябва да бъде достатъчно силна, за да прилага закона и да гарантира справедливост. Премиерът обвини партията „Право и справедливост“ (PiS), че заедно с подкрепяни от нея политически фигури подкопава върховенството на закона.

Сблъсъкът около Конституционния трибунал

Кризата се изостри, след като седем съдии, избрани от Сейма, влязоха в сградата на Конституционния трибунал. Правителството твърди, че те са били блокирани да започнат работа, докато председателят на институцията Богдан Швенчковски е бил обвиняван от управляващите, че възпрепятства промените.

Туск заяви, че управляващата коалиция е изчакала изтичането на мандатите на предишни съдии, избрани по време на управлението на PiS, а след това Сеймът е избрал нови членове. По думите му президентът Карол Навроцки не е приел клетвите им, а Швенчковски не им е позволил да изпълняват функциите си.

Премиерът определи случилото се като пореден етап от процеса на разрушаване на върховенството на закона, за който обвини PiS и двама президенти, подкрепяни от партията. Той каза още, че „в държава на закона политик не може да влиза в съд или трибунал, да дава заповеди или да сплашва съдии, дори когато е президент“.

Навроцки свика спешни консултации

Президентът Карол Навроцки прекъсна посещението си в Сенегал и се върна в Полша. В изявление, цитирано от Полското радио, той заяви, че през нощта е бил нарушен конституционният ред и че държавен орган е бил превзет със сила. Навроцки поиска правителствените сили да напуснат района на трибунала и свика консултации с представители на парламентарните партии.

Поддръжниците на президента и PiS определиха действията на правителството като опит за овладяване на Конституционния трибунал. Според Асошиейтед прес полицията е задържала трима души, след като протестиращи са пробили оградата на сградата, а други са хвърляли предмети по служители.

Политическата конфронтация продължи и в парламента. Бившият премиер Матеуш Моравецки обяви, че PiS ще внесе вот на недоверие срещу правителството на Туск и предложи съставянето на технически кабинет до провеждането на нови избори.

Междувременно за 3 ноември е насрочено заседание за обсъждане на бюджета на Конституционния трибунал за 2027 г. Дотогава институцията остава в центъра на спора между правителството, президента и опозицията за това кой има право да определя състава и ръководството ѝ.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com, euronews.com


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    53 8 Отговор
    Туск опита преврат .Беззаконието е негово.

    21:38 31.10.2026

  • 2 Урсулеца - нагъл

    48 8 Отговор
    Преврат направи и наглее.

    21:39 31.10.2026

  • 3 Хаха

    10 31 Отговор
    Мунчо ще дава стотици милиони на Полша за Москвич-29, а няма пари за пенсии…

    Коментиран от #14

    21:41 31.10.2026

  • 4 Ха Ха

    42 4 Отговор
    Хората в Европа прогледнаха и вече са бесни на атлантическите ястреби, които ги управляват. Това е прогрес. Но световната борба с атланто-фашизма ще бъде дълга и изтощителна

    Коментиран от #12, #15

    21:44 31.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хайде и в България

    30 3 Отговор
    Също трябва да бъдат арестувани прокурори, съдии, адвокати, политици, полицаи. Това е гръбнака на мафията и олигархията в България.

    21:46 31.10.2026

  • 7 Спорът е

    29 4 Отговор
    Президентът Карол Навроцки e суверенните държави в ЕС. другият е за фрдерация. Останалото е демагогия.

    Вие кого подкрепяте?

    Коментиран от #9

    21:46 31.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Подкрепям Туск и Полша

    3 23 Отговор

    До коментар #7 от "Спорът е":

    И иска да видя България също Тошка силна, военно, икономически и политически. Което отстоява интересите си еднозначно и недвусмислено пред САЩ, Русия или Европа в границите на Европейския съюз.

    Коментиран от #19, #20

    21:48 31.10.2026

  • 10 Пепи

    5 14 Отговор
    Някой ще ходи при Вучич и Орбан.

    21:48 31.10.2026

  • 11 Тоя

    20 4 Отговор
    Чупи нагломера!!!!!

    21:49 31.10.2026

  • 12 Ами

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ха Ха":

    Почвай да се бориш...

    21:49 31.10.2026

  • 13 В ЕС,нещата не са никак розови...!

    27 2 Отговор
    Франция,Германия...Италия се бунтуват и горят...!
    А в Полша Качински заговори за ...,,ПолЕкзит"-излизане от ЕС...!

    Коментиран от #21

    21:51 31.10.2026

  • 14 Хапчетата...

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    ...спешно...!

    21:53 31.10.2026

  • 15 Мечтай

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ха Ха":

    На предна линия сте богаташите, които сте от различни полюси. Но да битката въпреки да е неравна, защото властта и богатствата са във вас, защото забравихте как се дели баницата и се обогатихте брутално много, но ще бъде дълга.

    21:53 31.10.2026

  • 16 Пуск...

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "ступор":

    ...,ще го ,,Пускат",в най-скоро време по пързалката...и то с еднопосочен билет...!

    21:55 31.10.2026

  • 17 хмммм

    9 3 Отговор
    Полша отново ще включи Украйна в състава си!

    21:59 31.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    12 4 Отговор

    До коментар #9 от "Подкрепям Туск и Полша":

    Абе ти хубаво искаш ама, Полша е задлъжняла с 605 милиарда евра, което е 65% от брутния продукт.... Та внимавай какво искаш....

    Коментиран от #24

    22:04 31.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    11 4 Отговор

    До коментар #9 от "Подкрепям Туск и Полша":

    Говорил съм с поляци. Всички мразят Туск. Това е техният Иван Костов.

    22:05 31.10.2026

  • 21 Урсула!

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "В ЕС,нещата не са никак розови...!":

    НЕма се пУашите!
    ,,ЕС никога не е бил толкова силен и единен,както в момента...!"

    22:07 31.10.2026

  • 22 Демокрация по сметка

    11 3 Отговор
    А какво стана с "ДЕМОКРАЦИЯТА", другарю Туск?! А гласа на народа??
    Или "демокрация" е само когато ЦРУ гонорганизира?!

    22:08 31.10.2026

  • 23 000

    10 2 Отговор
    Този е една либерална свиня. Скоро ще отиде на бунището.

    22:09 31.10.2026

  • 24 Полша е 22 икономика в света

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    И на първо място в централна и източна Европа.
    Мадам.

    Коментиран от #25, #27

    22:12 31.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 АманДа

    0 4 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца...

    22:22 31.10.2026

  • 27 Европеец

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Полша е 22 икономика в света":

    Да, Полша е на 22-ро място и на шесто място в Европа..... Виж кои са петте държави преди Полша в Европа, ама не забравяй да видиш какъв им е дълга и бюджетния дефицит.... После гледай един филм "господин за един ден".....Та Пурковци много..... Не харесвам Кристалина Георгиева, но съвета ѝ е прав, "не харчи повече отколкото си произвел"....

    22:25 31.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Копейка връз Копейка

    2 0 Отговор
    А така, спамете повече, докажете на мрачните си властелини, че правилно влагат своите рубли в хибридни провокации из Европа

    22:27 31.10.2026

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