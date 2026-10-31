Туск: Полша няма да отстъпи пред беззаконието и насилието

Полският премиер Доналд Туск заяви, че държавата няма да отстъпи пред беззаконието и насилието на фона на острата политическа криза около Конституционния трибунал. В телевизионно обръщение, излъчено от Onet, той осъди събитията пред сградата на институцията във Варшава и защити действията на правителството.

„Пътят към спокойствието не може да минава през отстъпление пред беззаконието и насилието“, заяви Туск. По думите му демократичната държава трябва да бъде достатъчно силна, за да прилага закона и да гарантира справедливост. Премиерът обвини партията „Право и справедливост“ (PiS), че заедно с подкрепяни от нея политически фигури подкопава върховенството на закона.

Сблъсъкът около Конституционния трибунал

Кризата се изостри, след като седем съдии, избрани от Сейма, влязоха в сградата на Конституционния трибунал. Правителството твърди, че те са били блокирани да започнат работа, докато председателят на институцията Богдан Швенчковски е бил обвиняван от управляващите, че възпрепятства промените.

Туск заяви, че управляващата коалиция е изчакала изтичането на мандатите на предишни съдии, избрани по време на управлението на PiS, а след това Сеймът е избрал нови членове. По думите му президентът Карол Навроцки не е приел клетвите им, а Швенчковски не им е позволил да изпълняват функциите си.

Премиерът определи случилото се като пореден етап от процеса на разрушаване на върховенството на закона, за който обвини PiS и двама президенти, подкрепяни от партията. Той каза още, че „в държава на закона политик не може да влиза в съд или трибунал, да дава заповеди или да сплашва съдии, дори когато е президент“.

Навроцки свика спешни консултации

Президентът Карол Навроцки прекъсна посещението си в Сенегал и се върна в Полша. В изявление, цитирано от Полското радио, той заяви, че през нощта е бил нарушен конституционният ред и че държавен орган е бил превзет със сила. Навроцки поиска правителствените сили да напуснат района на трибунала и свика консултации с представители на парламентарните партии.

Поддръжниците на президента и PiS определиха действията на правителството като опит за овладяване на Конституционния трибунал. Според Асошиейтед прес полицията е задържала трима души, след като протестиращи са пробили оградата на сградата, а други са хвърляли предмети по служители.

Политическата конфронтация продължи и в парламента. Бившият премиер Матеуш Моравецки обяви, че PiS ще внесе вот на недоверие срещу правителството на Туск и предложи съставянето на технически кабинет до провеждането на нови избори.

Междувременно за 3 ноември е насрочено заседание за обсъждане на бюджета на Конституционния трибунал за 2027 г. Дотогава институцията остава в центъра на спора между правителството, президента и опозицията за това кой има право да определя състава и ръководството ѝ.

Източници: wiadomosci.onet.pl, apnews.com, euronews.com