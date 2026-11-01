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На Острова: Обвиниха финансовия министър в подарък за профсъюзите
  Тема: Икономика

На Острова: Обвиниха финансовия министър в подарък за профсъюзите

1 Ноември, 2026 05:16, обновена 1 Ноември, 2026 05:19 392 0

  • джон хийли-
  • андрю грифит-
  • профсъюзи-
  • union learning fund-
  • трудово законодателство

Спорът е за възстановяването на Union Learning Fund, който ще финансира обучение на работници в Англия.

На Острова: Обвиниха финансовия министър в подарък за профсъюзите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Британският финансов министър Джон Хийли беше обвинен от консервативния депутат Андрю Грифит, че предоставя „политически подарък“ на съюзници на Лейбъристката партия чрез възстановяването на фонд за обучение, управляван с участието на профсъюзите.

Спорът започна след обявяването на плановете за връщане на Union Learning Fund в Англия. Правителството е потвърдило, че програмата ще разполага с 15 милиона британски лири годишно от финансовата 2027-2028 година. В публикация на Daily Mail обаче мярката е представена като пакет от 40 милиона лири за профсъюзите.

Консервативната критика

Андрю Грифит, който е сред водещите представители на Консервативната партия в парламента, заяви, че парите ще бъдат използвани за засилване на натиска върху работодателите след въвеждането на нови трудови правила.

„Това не е нищо повече от политически подарък за политическите съюзници на Лейбъристката партия. Семействата, които трудно свързват двата края, получават по-евтини краставички, а профсъюзните приятели на лейбъристите получават подарък за 40 милиона лири“, каза Грифит.

Той допълни, че новото трудово законодателство вече създава допълнителна административна тежест за бизнеса и че възстановяването на фонда може да улесни профсъюзите в споровете им с работодатели.

Критиката на консерваторите е свързана и с времето на решението. То идва след влизането в сила на нови правила за трудовите отношения, които според опозицията улесняват предявяването на искове от служители и разширяват възможностите за синдикални действия.

Какво предвижда фондът

Union Learning Fund е създаден през 1998 г. и е прекратен от консервативното правителство през 2021 г. Програмата е насочена към обучение на работници чрез техните профсъюзи, като достъпът до курсовете не е ограничен само до синдикални членове.

Сред посочените направления са английски език, математика, дигитални умения, преквалификация и обучение за професии в растящи сектори. Правителството свързва възстановяването на фонда с необходимостта работниците да се адаптират към навлизането на изкуствения интелект и промените на пазара на труда.

Според британското правителство предишната програма е осигурявала около 180 000 възможности за обучение годишно. Профсъюзният конгрес на Великобритания посочва, че при сходни нива на ефективност фондът може да подкрепи между 400 000 и 550 000 възможности за обучение за три години.

Правителството отхвърля обвинението

Правителствен говорител заяви, че причината за възстановяването на фонда е неговият ефект върху квалификацията на работниците, а не политическа подкрепа за профсъюзите.

„Случаят за възстановяването на Union Learning Fund е прост: програмата работи. Тя преди това е помагала на около 180 000 работници годишно да получат обучение и има доказан опит в придобиването на умения за развитие в работата“, заяви говорителят.

По думите му средствата ще помогнат на служителите да използват възможностите, свързани с изкуствения интелект, вместо да бъдат изправени пред риск от загуба на работните си места заради технологичните промени.

Правителството посочва още, че финансовите параметри на програмата ще бъдат уточнени в бюджетните документи. Именно разликата между обявените от финансовото министерство 15 милиона лири годишно и посочените от Daily Mail 40 милиона лири остава сред основните неясноти около размера на новото финансиране.

Източници: dailymail.com, tuc.org.uk


Великобритания
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