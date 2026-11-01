Новини
Свят »
Полша »
Бивш полски премиер поиска заседание в ЕП заради кризата в страната
  Тема: Избори

Бивш полски премиер поиска заседание в ЕП заради кризата в страната

1 Ноември, 2026 05:29, обновена 1 Ноември, 2026 05:33 442 3

  • беата шидло-
  • доналд туск-
  • полша-
  • европейски демократичен щит-
  • европейски парламент

Беата Шидло обвини правителството на Доналд Туск в действия, които според нея застрашават демократичните процеси

Бивш полски премиер поиска заседание в ЕП заради кризата в страната - 1
Снимка: ЕПА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившата полска премиерка и настоящ евродепутат Беата Шидло обяви, че ще поиска извънредно заседание на комисията на Европейския парламент за Европейския демократичен щит. Тя настоява на него да бъдат обсъдени действията на правителството на Доналд Туск, които според нея нарушават демократичните правила в Полша.

„Внасям искане за извънредно заседание на комисията на Европейския демократичен щит в Европейския парламент, за да бъдат обсъдени действията на правителството на Туск, които нарушават демокрацията“, написа Шидло. По думите ѝ комисията е създадена, за да следи за нарушения на демократичните процеси в държавите от Европейския съюз.

Спорът около Конституционния трибунал

Като конкретен повод Шидло посочи кризата около Конституционния трибунал във Варшава. Тя подчерта, че искането ѝ не се отнася само до действията около съда, а до цялостната политика на управляващите.

Шидло твърди, че действията на Туск и неговите съюзници могат да доведат до недопускане на „напълно демократични избори“ в Полша. Това е политическа оценка на бившата премиерка, а в наличните сведения няма потвърждение от полските институции, че правителството планира да ограничава изборния процес.

За аргумент Шидло се позова на материал на журналиста Кшищоф Становски. Тя не посочи дата за заседанието и не е съобщено комисията да е взела решение за неговото насрочване.

Предупрежденията на Шидло за европейския механизъм

Шидло, която е ръководител на делегацията на „Право и справедливост“ в Европейския парламент, вече е изразявала резерви към начина, по който се развива Европейският демократичен щит. През септември тя заяви, че защитата на демокрацията не трябва да служи като основание за ограничаване на политическия избор или за намеса на Европейския съюз във вътрешните процеси на държавите членки.

Европейският демократичен щит е рамка на Европейския съюз за противодействие на чуждестранна намеса, дезинформация и други заплахи за демократичните процеси. Според информацията за инициативата тя включва мерки за защита на изборите, информационната среда и демократичната устойчивост.

Следващата стъпка е официалното внасяне на предложението от Шидло. Засега няма публично потвърждение кога комисията ще разгледа искането или дали ще бъде свикано извънредно заседание.

Източници: radiomaryja.pl, ground.news


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически факти

    1 0 Отговор
    Е ква е тая делегация от трима души? Шведска тройка, руска тройка или просто тройка...

    05:55 01.11.2026

  • 3 Урсула

    0 0 Отговор
    Никой да не пипа пудела ми и богоизбрания Сикорски, че ще извадя инструментите!

    06:05 01.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания