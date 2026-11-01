Бивш полски премиер поиска заседание в ЕП заради кризата в страната

Бившата полска премиерка и настоящ евродепутат Беата Шидло обяви, че ще поиска извънредно заседание на комисията на Европейския парламент за Европейския демократичен щит. Тя настоява на него да бъдат обсъдени действията на правителството на Доналд Туск, които според нея нарушават демократичните правила в Полша.

„Внасям искане за извънредно заседание на комисията на Европейския демократичен щит в Европейския парламент, за да бъдат обсъдени действията на правителството на Туск, които нарушават демокрацията“, написа Шидло. По думите ѝ комисията е създадена, за да следи за нарушения на демократичните процеси в държавите от Европейския съюз.

Спорът около Конституционния трибунал

Като конкретен повод Шидло посочи кризата около Конституционния трибунал във Варшава. Тя подчерта, че искането ѝ не се отнася само до действията около съда, а до цялостната политика на управляващите.

Шидло твърди, че действията на Туск и неговите съюзници могат да доведат до недопускане на „напълно демократични избори“ в Полша. Това е политическа оценка на бившата премиерка, а в наличните сведения няма потвърждение от полските институции, че правителството планира да ограничава изборния процес.

За аргумент Шидло се позова на материал на журналиста Кшищоф Становски. Тя не посочи дата за заседанието и не е съобщено комисията да е взела решение за неговото насрочване.

Предупрежденията на Шидло за европейския механизъм

Шидло, която е ръководител на делегацията на „Право и справедливост“ в Европейския парламент, вече е изразявала резерви към начина, по който се развива Европейският демократичен щит. През септември тя заяви, че защитата на демокрацията не трябва да служи като основание за ограничаване на политическия избор или за намеса на Европейския съюз във вътрешните процеси на държавите членки.

Европейският демократичен щит е рамка на Европейския съюз за противодействие на чуждестранна намеса, дезинформация и други заплахи за демократичните процеси. Според информацията за инициативата тя включва мерки за защита на изборите, информационната среда и демократичната устойчивост.

Следващата стъпка е официалното внасяне на предложението от Шидло. Засега няма публично потвърждение кога комисията ще разгледа искането или дали ще бъде свикано извънредно заседание.

Източници: radiomaryja.pl, ground.news