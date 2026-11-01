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Иран е нанесъл щети на 26 американски бази в Близкия изток
  Тема: Иранската криза

Иран е нанесъл щети на 26 американски бази в Близкия изток

1 Ноември, 2026 05:48 403 4

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  • близък изток

Сателитни изображения показват, че ударите първоначално са били насочени към радари и системи за ранно предупреждение, а след това към самолети и сгради

Иран е нанесъл щети на 26 американски бази в Близкия изток - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ирански удари са повредили или унищожили обекти на 26 американски военни бази и други места с американско оборудване в Близкия изток. До края на август са регистрирани над 115 атаки с дронове или ракети, поети от Иран или свързани с него милиции, а щетите по американското оборудване се оценяват на милиарди долари.

Сателитни изображения от няколко компании показват, че иранската стратегия първоначално е била насочена към системи за откриване и противодействие на приближаващи удари. След това атаките са се разширили към самолетни хангари, складове, жилищни сгради, комуникационни системи и горивни съоръжения.

Най-тежки щети в Кувейт

Американски обекти са били атакувани в Кувейт, Бахрейн, Ирак, Йордания, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Най-много удари са регистрирани в Кувейт, където базата Али ал Салем е била поразена най-малко 30 пъти. Повредени или унищожени са най-малко 15 самолетни хангара, множество складове и 10 сгради край жилищна зона.

В лагер Буринг са повредени или унищожени над 30 съоръжения. Сред засегнатите обекти са спортна зала, магазин за военнослужещи, гараж и столова. Най-смъртоносният известен удар срещу американски военнослужещи е извършен на 1 март в пристанище Шуаиба в Кувейт, където при атака с дрон са загинали шестима души.

Повредени самолети и радари

При удар по базата „Принц Султан“ в Саудитска Арабия е повреден самолет за наблюдение Е-3 „Сентри“. По данни на регионални представители са засегнати и два самолета за зареждане във въздуха. Доклад на Конгресната изследователска служба, обновен през октомври, посочва, че в регионални бази са повредени 15 американски самолета. В авиобазата „Ал Дафра“ в Обединените арабски емирства са засегнати хангари, радар за ранно предупреждение и разузнавателни дронове.

Сред първите мишени са били радарни системи в Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия и Йордания. Един от радарите в Йордания е бил унищожен. Според данни на производителя „Рейтиън“ армията на САЩ разполага само с 13 такива системи, като всяка струва около половин милиард долара.

Вашингтон признава ограничено, Пентагонът отрича отслабване

Американското Централно командване отказва да посочи размера на щетите, като се позовава на оперативната сигурност. Говорителят на Пентагона Шон Парнел заявява, че „американските сили и бази са добре защитени и американската армия е по-силна от всякога“.

Междувременно двама регионални представители твърдят, че САЩ са преместили част от самолетите, системите за противовъздушна отбрана, комуникационното оборудване и други активи извън Персийския залив. Военният анализатор от RAND Рафаел Коен предупреждава: „Това е средата, в която ще действаме и занапред“.

Президентът Доналд Тръмп обмисля нови удари срещу Иран след междинните избори в САЩ, а Техеран е заявил готовност за ответни действия. При възобновяване на бойните действия американските бази в региона могат да бъдат изправени пред нови атаки и допълнителни разходи за възстановяване.

Източници: apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Янки Дудъл

    4 1 Отговор
    Какъв го търсят янките на няколко хиляди километра от страната си ?Може би разпространяват Демокрация 😂?

    Коментиран от #3, #4

    05:55 01.11.2026

  • 2 Те и израелците не

    2 0 Отговор
    Казват какво е съсипано и унищожено. Запада продължава да разчита преди всичко на лъжи и затъмнение. Докога с това маниполиране и лицемерие.

    06:00 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Джин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Янки Дудъл":

    Търсят твоята мадъ

    06:03 01.11.2026

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