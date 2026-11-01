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Четирима ранени при стрелба край стадион в Алабама

Четирима ранени при стрелба край стадион в Алабама

1 Ноември, 2026 05:44, обновена 1 Ноември, 2026 05:46 349 1

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Полицията е обявила района около „Легион Фийлд“ в Бирмингам за активна сцена и е спряла събиранията преди мача Magic City Classic

Четирима ранени при стрелба край стадион в Алабама - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима души са ранени при стрелба край стадион „Легион Фийлд“ в Бирмингам, щата Алабама. Изстрелите са произведени малко след 19:50 часа местно време в района на 400-ия блок на улица „Греймонт“, съобщи телевизия WVTM 13, позовавайки се на пожарната и спасителната служба на града.

Пострадалите са били третирани от спешни екипи в район близо до Third Street West. Към първоначалните съобщения не са известни състоянията им. Полицията в Бирмингам потвърди, че множество хора са били ранени от огнестрелно оръжие, но не съобщи точен брой на жертвите в първото си изявление.

Спрени са събиранията около стадиона

Полицията определи мястото като активна сцена на разследване и призова хората да не се приближават до територията на „Легион Фийлд“. „Всички събирания преди мача са преустановени. Всички трябва да напуснат територията на стадиона възможно най-скоро“, се казва в съобщението на полицията.

Стрелбата е станала часове след провеждането на Magic City Classic между Alabama A&M University и Alabama State University. Мачът е бил част от програмата на 31 октомври на стадиона, но към първоначалните данни няма официално потвърждение за връзка между спортното събитие и стрелбата.

Разследването продължава. Не са съобщени данни за задържан, заподозрян или мотив. Полицията не е публикувала и информация за самоличността на ранените.

Източници: wvtm13.com, wsfa.com


САЩ
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