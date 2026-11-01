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Украински дронове атакуваха руски региони, има ранени
  Тема: Украйна

Украински дронове атакуваха руски региони, има ранени

1 Ноември, 2026 06:12 692 18

  • украински дронове-
  • русия-
  • белгородска област-
  • башкортостан

Двама мъже са пострадали в Белгородска област, а в Башкортостан е съобщено за пожар. Русия заяви, че е прехванала 433 безпилотника

Украински дронове атакуваха руски региони, има ранени - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украински дронове са атакували няколко руски региона през нощта срещу 1 ноември. Потвърдени са щети по частен дом, изгорял товарен автомобил и ранени хора в Белгородска област, а в Башкортостан е съобщено за пожар след атака с безпилотници.

Руското Министерство на отбраната заяви, че през предходната нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 433 дрона над 19 региона. В списъка са Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Смоленска, Тамбовска, Волгоградска, Ростовска, Пензенска, Самарска, Саратовска, Оренбургска и Уляновска област, както и Татарстан и Башкортостан.

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Двама ранени в Белгородска област

В село Дубовое мъж е получил непроникващи рани по гърдите, рамото, предмишницата и краката след детонация на свален дрон. Повредени са покривът и остъклението на частен дом.

Друг мъж е пострадал в село Нижняя Серебрянка. Той е получил множество осколъчни рани и изгаряния и е откаран в районната болница в Ровенки. При инцидента е изгорял товарен автомобил. Регионалният оперативен щаб съобщи, че „необходимата медицинска помощ се оказва“.

Жертви и пожар в други региони

В по-широката серия от атаки по руски региони, за която съобщи Асошиейтед прес, в Брянска област са загинали жена на 30 години и мъж на 41 години. Още петима души са били ранени, според губернатора на региона Егор Ковальчук. Съобщението не дава данни за нови жертви в самите ранни часове на 1 ноември.

Руски регионални власти са съобщили и за атаки в Башкортостан. В столицата Уфа е възникнал пожар, като подробности за засегнатия обект и размера на щетите не са оповестени в наличните съобщения.

Ограничения за полетите

Заради дроновата опасност временно са ограничени приемането и излитането на самолети на летищата в Калуга, Пенза, Саратов, Саранск, Самара, Уляновск и Чебоксари. В Нижни Новгород и на московското летище Домодедово полетите се извършват с възможни корекции в разписанието.

Украинските власти не са поели официално отговорност за конкретните атаки. Данните за броя на свалените дронове и последиците са съобщени от руските институции и регионалните власти.

Източници: sever-press.ru, apnews.com, kommersant.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    3 7 Отговор
    абе вярно ли , че САЩ имат запаси петрол за 50г. напред , а в РАША някъде чакат на опашки от сутринта да заредят?

    Коментиран от #9

    06:33 01.11.2026

  • 2 осраински

    8 1 Отговор
    Суинрайх вече е изнервил дори лудите американски демократи.

    06:33 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ошашавена пейка

    2 6 Отговор
    Ама тука има някаква грешка. Тази сутрин трябваше Зеленски да вие на умряло.

    Коментиран от #5, #15

    06:43 01.11.2026

  • 5 Соломон

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "ошашавена пейка":

    Чакай Тъмп да се събуди и давиш как ще вие .Че рафинерията в на Лукойл в Ксотово пак е имал посещение

    Коментиран от #6

    06:45 01.11.2026

  • 6 те тука Зеленски сгази лука

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    Не трябваше да удря рафинерии на ТръмпОйл!

    Коментиран от #8

    06:46 01.11.2026

  • 7 Зеленски

    4 2 Отговор
    Още от началото в Истанбул, британските служби ме притиснаха да избирам - или украинския народ, или златни тоалетни! А бадерите или майчиния ми език, или шльокавицата им

    Коментиран от #10, #11

    06:47 01.11.2026

  • 8 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "те тука Зеленски сгази лука":

    Ами преди два дена Русия удари единствената рафинерия на Украйна.И скъса споразумението което Тръмп наложи на Украйна.

    06:50 01.11.2026

  • 9 Вярно е

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    ама никой не вярва

    06:51 01.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаяско показли се

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ":

    от бункера

    07:08 01.11.2026

  • 18 аве

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ":

    Времето за сълзи на Зеленски безвъзвратно отмина. След като Украйна започна да отвръща на Удара с по над 1000 дрона летящи по безаналоговата всяка нощ. Идва цар Зима в русийката.

    07:09 01.11.2026

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