Украински дронове атакуваха руски региони, има ранени

Украински дронове са атакували няколко руски региона през нощта срещу 1 ноември. Потвърдени са щети по частен дом, изгорял товарен автомобил и ранени хора в Белгородска област, а в Башкортостан е съобщено за пожар след атака с безпилотници.
Руското Министерство на отбраната заяви, че през предходната нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 433 дрона над 19 региона. В списъка са Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Смоленска, Тамбовска, Волгоградска, Ростовска, Пензенска, Самарска, Саратовска, Оренбургска и Уляновска област, както и Татарстан и Башкортостан.
Двама ранени в Белгородска област
В село Дубовое мъж е получил непроникващи рани по гърдите, рамото, предмишницата и краката след детонация на свален дрон. Повредени са покривът и остъклението на частен дом.
Друг мъж е пострадал в село Нижняя Серебрянка. Той е получил множество осколъчни рани и изгаряния и е откаран в районната болница в Ровенки. При инцидента е изгорял товарен автомобил. Регионалният оперативен щаб съобщи, че „необходимата медицинска помощ се оказва“.
Жертви и пожар в други региони
В по-широката серия от атаки по руски региони, за която съобщи Асошиейтед прес, в Брянска област са загинали жена на 30 години и мъж на 41 години. Още петима души са били ранени, според губернатора на региона Егор Ковальчук. Съобщението не дава данни за нови жертви в самите ранни часове на 1 ноември.
Руски регионални власти са съобщили и за атаки в Башкортостан. В столицата Уфа е възникнал пожар, като подробности за засегнатия обект и размера на щетите не са оповестени в наличните съобщения.
Ограничения за полетите
Заради дроновата опасност временно са ограничени приемането и излитането на самолети на летищата в Калуга, Пенза, Саратов, Саранск, Самара, Уляновск и Чебоксари. В Нижни Новгород и на московското летище Домодедово полетите се извършват с възможни корекции в разписанието.
Украинските власти не са поели официално отговорност за конкретните атаки. Данните за броя на свалените дронове и последиците са съобщени от руските институции и регионалните власти.
Източници: sever-press.ru, apnews.com, kommersant.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #9
06:33 01.11.2026
2 осраински
06:33 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ошашавена пейка
Коментиран от #5, #15
06:43 01.11.2026
5 Соломон
До коментар #4 от "ошашавена пейка":Чакай Тъмп да се събуди и давиш как ще вие .Че рафинерията в на Лукойл в Ксотово пак е имал посещение
Коментиран от #6
06:45 01.11.2026
6 те тука Зеленски сгази лука
До коментар #5 от "Соломон":Не трябваше да удря рафинерии на ТръмпОйл!
Коментиран от #8
06:46 01.11.2026
7 Зеленски
Коментиран от #10, #11
06:47 01.11.2026
8 Соломон
До коментар #6 от "те тука Зеленски сгази лука":Ами преди два дена Русия удари единствената рафинерия на Украйна.И скъса споразумението което Тръмп наложи на Украйна.
06:50 01.11.2026
9 Вярно е
До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":ама никой не вярва
06:51 01.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Хаяско показли се
До коментар #15 от "ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ":от бункера
07:08 01.11.2026
18 аве
До коментар #15 от "ЗЕЛЕНСКИ РИВА ЛИ ВЕЧЕ":Времето за сълзи на Зеленски безвъзвратно отмина. След като Украйна започна да отвръща на Удара с по над 1000 дрона летящи по безаналоговата всяка нощ. Идва цар Зима в русийката.
07:09 01.11.2026