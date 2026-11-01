Украински дронове атакуваха руски региони, има ранени

Украински дронове са атакували няколко руски региона през нощта срещу 1 ноември. Потвърдени са щети по частен дом, изгорял товарен автомобил и ранени хора в Белгородска област, а в Башкортостан е съобщено за пожар след атака с безпилотници.

Руското Министерство на отбраната заяви, че през предходната нощ силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 433 дрона над 19 региона. В списъка са Белгородска, Брянска, Курска, Калужка, Тулска, Орловска, Липецка, Воронежка, Смоленска, Тамбовска, Волгоградска, Ростовска, Пензенска, Самарска, Саратовска, Оренбургска и Уляновска област, както и Татарстан и Башкортостан.

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Двама ранени в Белгородска област

В село Дубовое мъж е получил непроникващи рани по гърдите, рамото, предмишницата и краката след детонация на свален дрон. Повредени са покривът и остъклението на частен дом.

Друг мъж е пострадал в село Нижняя Серебрянка. Той е получил множество осколъчни рани и изгаряния и е откаран в районната болница в Ровенки. При инцидента е изгорял товарен автомобил. Регионалният оперативен щаб съобщи, че „необходимата медицинска помощ се оказва“.

Жертви и пожар в други региони

В по-широката серия от атаки по руски региони, за която съобщи Асошиейтед прес, в Брянска област са загинали жена на 30 години и мъж на 41 години. Още петима души са били ранени, според губернатора на региона Егор Ковальчук. Съобщението не дава данни за нови жертви в самите ранни часове на 1 ноември.

Руски регионални власти са съобщили и за атаки в Башкортостан. В столицата Уфа е възникнал пожар, като подробности за засегнатия обект и размера на щетите не са оповестени в наличните съобщения.

Ограничения за полетите

Заради дроновата опасност временно са ограничени приемането и излитането на самолети на летищата в Калуга, Пенза, Саратов, Саранск, Самара, Уляновск и Чебоксари. В Нижни Новгород и на московското летище Домодедово полетите се извършват с възможни корекции в разписанието.

Украинските власти не са поели официално отговорност за конкретните атаки. Данните за броя на свалените дронове и последиците са съобщени от руските институции и регионалните власти.

Източници: sever-press.ru, apnews.com, kommersant.ru