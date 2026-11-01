Калас: Путин на Г-20? Това ще е легализиране на военните престъпления

Евентуалното участие на Владимир Путин в срещата на лидерите на Г-20 във Флорида през декември би рискувало да нормализира руското завръщане в международните форуми, докато войната в Украйна продължава. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас.

„Нормализирането на завръщането на Русия в тези международни форуми означава нормализиране на военните престъпления, извършвани всеки ден“, каза Калас в интервю за Bloomberg TV. По думите ѝ руската агресия нарушава основни принципи на Устава на ООН и не трябва да бъде представяна като обикновена част от международния дипломатически диалог.

Още новини от Украйна

Поканата към Путин остава без окончателен отговор

Американският президент Доналд Тръмп покани Путин на срещата на лидерите на Г-20, която ще се проведе през декември в Тръмп Нешънъл Дорал край Маями. Кремъл не е потвърдил дали руският президент ще присъства лично, или Русия ще изпрати друг представител.

Американският държавен секретар Марко Рубио защити решението за поканата. Според него дипломатическото ангажиране с Москва е необходимо, ако Вашингтон иска да търси изход от войната. „В крайна сметка всичко, за което хората питат, е какво може да се направи, за да бъде прекратена войната в Украйна“, заяви Рубио на пресконференция в Атланта.

Срещата в Атланта показа разделението

Двудневната среща на външните министри от Г-20 в Атланта приключи без съгласие по няколко ключови въпроса. Присъствието на руския външен министър Сергей Лавров доведе до отказ на няколко европейски делегации да участват в традиционната обща снимка.

Калас заяви, че е разговаряла директно с Лавров за войната в Украйна и го обвини, че е изказал „много лъжи“ по време на заседанията. Тя настоя Русия да покаже готовност за прекратяване на огъня в Черно море и обвини Москва, че използва храните, енергията, миграцията и търговските маршрути като инструменти за натиск.

Източници: bloomberg.com, apnews.com, euronews.com