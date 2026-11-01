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Калас: Путин на Г-20? Това ще е легализиране на военните престъпления
  Тема: Украйна

Калас: Путин на Г-20? Това ще е легализиране на военните престъпления

1 Ноември, 2026 10:26 569 15

  • кая калас-
  • владимир путин-
  • г-20-
  • войната в украйна-
  • сергей лавров

Европейският външнополитически ръководител предупреди срещу завръщането на руския президент в международните форуми.

Калас: Путин на Г-20? Това ще е легализиране на военните престъпления - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евентуалното участие на Владимир Путин в срещата на лидерите на Г-20 във Флорида през декември би рискувало да нормализира руското завръщане в международните форуми, докато войната в Украйна продължава. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас.

„Нормализирането на завръщането на Русия в тези международни форуми означава нормализиране на военните престъпления, извършвани всеки ден“, каза Калас в интервю за Bloomberg TV. По думите ѝ руската агресия нарушава основни принципи на Устава на ООН и не трябва да бъде представяна като обикновена част от международния дипломатически диалог.

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Поканата към Путин остава без окончателен отговор

Американският президент Доналд Тръмп покани Путин на срещата на лидерите на Г-20, която ще се проведе през декември в Тръмп Нешънъл Дорал край Маями. Кремъл не е потвърдил дали руският президент ще присъства лично, или Русия ще изпрати друг представител.

Американският държавен секретар Марко Рубио защити решението за поканата. Според него дипломатическото ангажиране с Москва е необходимо, ако Вашингтон иска да търси изход от войната. „В крайна сметка всичко, за което хората питат, е какво може да се направи, за да бъде прекратена войната в Украйна“, заяви Рубио на пресконференция в Атланта.

Срещата в Атланта показа разделението

Двудневната среща на външните министри от Г-20 в Атланта приключи без съгласие по няколко ключови въпроса. Присъствието на руския външен министър Сергей Лавров доведе до отказ на няколко европейски делегации да участват в традиционната обща снимка.

Калас заяви, че е разговаряла директно с Лавров за войната в Украйна и го обвини, че е изказал „много лъжи“ по време на заседанията. Тя настоя Русия да покаже готовност за прекратяване на огъня в Черно море и обвини Москва, че използва храните, енергията, миграцията и търговските маршрути като инструменти за натиск.

Източници: bloomberg.com, apnews.com, euronews.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мучо

    30 1 Отговор
    тая сушена веяна, скумрия, голям политик стана бе....

    10:31 01.11.2026

  • 2 5556

    14 1 Отговор
    Путин я, няма да Кая!

    10:31 01.11.2026

  • 3 мда

    22 1 Отговор
    Урсула и Калас са платени квачки на евролиберастите

    10:32 01.11.2026

  • 4 Циник

    20 1 Отговор
    Голяма хубавица е на тая снимка, да вземе да си я сложи на профила в нета барем си намери хубава работа след като я изхвърлят от сегашната. Каква е тая дипломатка, която само плюе по всички и която никой не взема на сериозно вече от години.

    10:32 01.11.2026

  • 5 666

    20 2 Отговор
    Военните престъпления ще ги търсите при вас като захранвате войната с пари и оръжие

    10:32 01.11.2026

  • 6 На Кая ездача

    12 1 Отговор
    Знаете ли защо Кая реве и си бърше очите?
    Защото уверено твърдеше че напълно е блокирала и завардила за влизане задната граница на ЕС!

    10:32 01.11.2026

  • 7 Тръмп кани

    3 1 Отговор
    в Тръмп Нешънъл Дорал. Там ли беше златната му статуя, че е в Маями знаем?

    10:32 01.11.2026

  • 8 Казала

    9 0 Отговор
    Военолюбката.🙄🙄🙄

    10:33 01.11.2026

  • 9 прокурор

    10 0 Отговор
    Който не е виждал еманация на понятието "куха , алчна лейка" да се вгледа.

    10:34 01.11.2026

  • 10 Хмм

    8 1 Отговор
    все се чудя, представителка на страна която е под милион и дължи своята държавност на Русия, да проявява такава неблагодарност, помня някой беше казал Мецана ще смачка мравката не защото иска, а защото не я е забелязала

    10:37 01.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 оКАЯната калас............каза........

    6 0 Отговор
    ЛИЧИ ЛИ КОуКу СЪМ ПрО сТА........?

    10:39 01.11.2026

  • 13 имееми

    4 0 Отговор
    Не че към момента Путин не присъства на достатъчно значими площадки и форуми (само БРИКС например репрезантират 60% от глобалното население), но до 3-4 години човека ще обикаля абсолютно всяка знайна и незнайна трибуна(вкл.Г-20), като най-желан и почетен гост/участник.

    А къде ще е след 3-4 години цитираното в статията бюрократично недоразумение ??

    10:40 01.11.2026

  • 14 Азззззззз

    3 0 Отговор
    А присъствие на зеленски? В Г-20 ли е окраина, не са престъпници ли? Тая кая е постоянно на черешата.

    10:40 01.11.2026

  • 15 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Кая и урсулът на Г20? Това ще е легализация на интелектуалното падение!!! Казах!

    10:41 01.11.2026