Калас: Путин на Г-20? Това ще е легализиране на военните престъпления

Евентуалното участие на Владимир Путин в срещата на лидерите на Г-20 във Флорида през декември би рискувало да нормализира руското завръщане в международните форуми, докато войната в Украйна продължава. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи Кая Калас.
„Нормализирането на завръщането на Русия в тези международни форуми означава нормализиране на военните престъпления, извършвани всеки ден“, каза Калас в интервю за Bloomberg TV. По думите ѝ руската агресия нарушава основни принципи на Устава на ООН и не трябва да бъде представяна като обикновена част от международния дипломатически диалог.
Поканата към Путин остава без окончателен отговор
Американският президент Доналд Тръмп покани Путин на срещата на лидерите на Г-20, която ще се проведе през декември в Тръмп Нешънъл Дорал край Маями. Кремъл не е потвърдил дали руският президент ще присъства лично, или Русия ще изпрати друг представител.
Американският държавен секретар Марко Рубио защити решението за поканата. Според него дипломатическото ангажиране с Москва е необходимо, ако Вашингтон иска да търси изход от войната. „В крайна сметка всичко, за което хората питат, е какво може да се направи, за да бъде прекратена войната в Украйна“, заяви Рубио на пресконференция в Атланта.
Срещата в Атланта показа разделението
Двудневната среща на външните министри от Г-20 в Атланта приключи без съгласие по няколко ключови въпроса. Присъствието на руския външен министър Сергей Лавров доведе до отказ на няколко европейски делегации да участват в традиционната обща снимка.
Калас заяви, че е разговаряла директно с Лавров за войната в Украйна и го обвини, че е изказал „много лъжи“ по време на заседанията. Тя настоя Русия да покаже готовност за прекратяване на огъня в Черно море и обвини Москва, че използва храните, енергията, миграцията и търговските маршрути като инструменти за натиск.
Източници: bloomberg.com, apnews.com, euronews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мучо
10:31 01.11.2026
2 5556
10:31 01.11.2026
3 мда
10:32 01.11.2026
4 Циник
10:32 01.11.2026
5 666
10:32 01.11.2026
6 На Кая ездача
Защото уверено твърдеше че напълно е блокирала и завардила за влизане задната граница на ЕС!
10:32 01.11.2026
7 Тръмп кани
10:32 01.11.2026
8 Казала
10:33 01.11.2026
9 прокурор
10:34 01.11.2026
10 Хмм
10:37 01.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 оКАЯната калас............каза........
10:39 01.11.2026
13 имееми
А къде ще е след 3-4 години цитираното в статията бюрократично недоразумение ??
10:40 01.11.2026
14 Азззззззз
10:40 01.11.2026
15 Лопата Орешник
10:41 01.11.2026