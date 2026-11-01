Украинските Сили за безпилотни системи са поразявали вражеска цел средно на всеки 41 секунди през октомври, а руски военнослужещ – на всеки 159 секунди. За месеца подразделенията отчитат 16 796 загуби сред руския личен състав – най-висок месечен резултат от началото на пълномащабната война, съобщи командирът на силите Роберт Бровди с позивна „Мадяр“.

По данни, оповестени от Бровди, украинските подразделения са поразили общо 64 807 вражески цели. Отчетените загуби на руски военнослужещи са с 52,55% повече спрямо август и с 24,71% повече спрямо септември. Среднодневният показател е 542 души, а най-високият резултат за един ден – 701 военнослужещи – е регистриран на 24 октомври.

„Всички резултати са верифицирани в системата за ситуационна осведоменост „Делта““, заявява Бровди, цитиран от „Украинска правда“. По думите му данните се отнасят единствено до подразделенията на Силите за безпилотни системи и не включват резултатите на останалите съставни части на украинските сили за отбрана.

Над 255 000 бойни мисии

През октомври подразделенията са изпълнили 255 605 бойни мисии. Около 151 500 от тях са били ударни, а приблизително 104 000 – разузнавателни. Така съотношението между общия брой мисии и отчетените загуби показва мащаба на операциите, но не представлява независимо потвърждение на данните за руските загуби.

Според съобщените от украинската страна данни около 69,5% от загубите на руски военнослужещи са отчетени по три направления – Добропилско-Покровското, Александровското и Гуляйполското. Украинската страна не представя в публикацията независима оценка, която да потвърждава посочените месечни показатели.

Източници: pravda.com.ua, rigatv.com