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Украинските сили за безпилотни системи отчетоха рекордни загуби за Русия
  Тема: Украйна

Украинските сили за безпилотни системи отчетоха рекордни загуби за Русия

1 Ноември, 2026 10:46 1 941 71

  • украйна-
  • руски загуби-
  • дронове-
  • сили за безпилотни системи-
  • роберт бровди

Съобщава се за 16 796 поразени руски военнослужещи и над 255 000 бойни мисии за октомври

Украинските сили за безпилотни системи отчетоха рекордни загуби за Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Украинските Сили за безпилотни системи са поразявали вражеска цел средно на всеки 41 секунди през октомври, а руски военнослужещ – на всеки 159 секунди. За месеца подразделенията отчитат 16 796 загуби сред руския личен състав – най-висок месечен резултат от началото на пълномащабната война, съобщи командирът на силите Роберт Бровди с позивна „Мадяр“.

По данни, оповестени от Бровди, украинските подразделения са поразили общо 64 807 вражески цели. Отчетените загуби на руски военнослужещи са с 52,55% повече спрямо август и с 24,71% повече спрямо септември. Среднодневният показател е 542 души, а най-високият резултат за един ден – 701 военнослужещи – е регистриран на 24 октомври.

„Всички резултати са верифицирани в системата за ситуационна осведоменост „Делта““, заявява Бровди, цитиран от „Украинска правда“. По думите му данните се отнасят единствено до подразделенията на Силите за безпилотни системи и не включват резултатите на останалите съставни части на украинските сили за отбрана.

Над 255 000 бойни мисии

През октомври подразделенията са изпълнили 255 605 бойни мисии. Около 151 500 от тях са били ударни, а приблизително 104 000 – разузнавателни. Така съотношението между общия брой мисии и отчетените загуби показва мащаба на операциите, но не представлява независимо потвърждение на данните за руските загуби.

Според съобщените от украинската страна данни около 69,5% от загубите на руски военнослужещи са отчетени по три направления – Добропилско-Покровското, Александровското и Гуляйполското. Украинската страна не представя в публикацията независима оценка, която да потвърждава посочените месечни показатели.

Източници: pravda.com.ua, rigatv.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Загуби

    12 20 Отговор
    Не е зле. През 2022 се радвахме на един удар на месец.

    Коментиран от #28

    10:51 01.11.2026

  • 2 Имигрант

    53 14 Отговор
    Сякаш някой ви вярва басните които разказвате.

    Коментиран от #10, #37

    10:52 01.11.2026

  • 3 Украинска правда 🤣🤣🤣🤣

    46 6 Отговор
    Източник

    10:53 01.11.2026

  • 4 Фактите

    51 13 Отговор
    Зимата идва и пропагандата си отива..! Киев е почти разрушен и хората бягат а в Москва живота продължава.! Военния арсенал на ЕС и нато е почти празен а Русия произвежда повече отколкото стреля..!

    Коментиран от #46, #52

    10:54 01.11.2026

  • 5 отчетоха рекордни загуби за Русия

    42 7 Отговор
    радост за русофобите от поредните кьорфишек локуми
    няма кво да чакат а да се хващат на ганкиното хоро от радост
    и да чакат капитулацията на Русия насън

    10:54 01.11.2026

  • 6 Един шматарок

    33 2 Отговор
    Вервам бе, украинската армия не мое да я спре дори и полската армия! Минават си границата кога си искат!

    10:55 01.11.2026

  • 7 Последният абзац

    33 4 Отговор
    показва, че всичко е лъжа.

    10:56 01.11.2026

  • 8 пълни глупости

    32 4 Отговор
    Някой вярва ли на тая информация ?
    Те руснаците ги занулиха от всякъде , потника по цял ден ходи да реве , я за пари, я за санкции против руснаците , я за мир ...

    10:56 01.11.2026

  • 9 Само питам

    26 3 Отговор
    А метрото пълно ли е ? Ухае ли на люляци ?

    10:57 01.11.2026

  • 10 Така де

    9 30 Отговор

    До коментар #2 от "Имигрант":

    Фен съм на дядя Вова. Скоро ще докара Русия до просешка тояга!

    Коментиран от #24, #31, #53, #57

    10:58 01.11.2026

  • 11 горски

    24 2 Отговор
    Сериозна работа,....а защо ревете тогава.Празнувайте победите и напредвайте ....Чий е Крим....нали имаше такъв въпрос на едни минали президентски избори....

    10:59 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Жеко

    32 4 Отговор
    Русия удряте , а пламна цяла Европа !
    Испания ,Португалия ,Италия ,Албания ,Франция ,Белгия ,Германия ,Полша ,Швейцария ...
    Урсула и Кая де ше бягат ?

    10:59 01.11.2026

  • 14 Оги

    18 3 Отговор
    Ясно, скоро Путин вдига бялото знаме и се извинява. След което предава Кремъл на Зельо. После пуска безплатно нефт и газ на Урсула и Кая. Тръмпока ще го мъчи малко да му е гадно, че не обяви ядрена война на Путин заради Украйна.

    11:00 01.11.2026

  • 15 Зелен Сопол

    22 1 Отговор
    Нали чака да ни отпуснат още кеш трябва да кажем нещо хубаво.

    11:00 01.11.2026

  • 16 както върви

    24 3 Отговор
    Нато ще води гражданската война вътре в Европа !

    11:00 01.11.2026

  • 17 срещу Русия воювате

    25 3 Отговор
    Ама Европа вече по барикадите !
    Там какво ще правите ?

    11:02 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    18 6 Отговор
    При пълното превъзходство във всички видове оръжия на Русия някой представя ли си какви са жертвите на Украйна? Ненапразно размените на тела на убити вървят над 500 украински срещу двайсетина руски.

    11:03 01.11.2026

  • 22 А КВО ПРАИМ

    24 4 Отговор
    С РЕКОРДНИТЕ ЗАГУБИ НА УКРАЙНА. ТИШИНА ОТКЪМ ПРОПАГАНДАТА.

    Коментиран от #33, #39

    11:03 01.11.2026

  • 23 АБВ

    15 2 Отговор
    Откъде се взе този Шумов ? Марчето да не е отишла да гласува ?

    Коментиран от #30, #69

    11:04 01.11.2026

  • 24 Исторически парк

    13 4 Отговор

    До коментар #10 от "Така де":

    Зеленият наркоман проси всеки месец

    11:05 01.11.2026

  • 25 Дайте кинти

    9 1 Отговор
    Те и марсианците така са поразили, затова и на Марс няма живот.

    11:05 01.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1600 дни несъществуваща държава

    4 11 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    23 АБВ
    00ОТГОВОР
    Откъде се взе този Шумов ? Марчето да не е отишла да гласува ?
    -;-
    Марчето дразнеше русофилията
    Сега щума ще успокояна пропутлеристите!

    11:07 01.11.2026

  • 31 Мишел

    8 6 Отговор

    До коментар #10 от "Така де":

    Според изследване на швейцарската банка SBC, за последните 10 години темпът на развитие на руската икономика е втори в света, след този на Република Корея.

    11:07 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 АБВ

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "ЦСКА Москва":

    Днес журналист със съвест няма. Не видя ли Колтуклиева ? Цънцарова ? Найо ? ...........

    11:11 01.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 хахахахха

    8 4 Отговор
    и тоя взе да пише научна фантастика 🤣,явно се надпреварват с мара кой повече дезинформация ще надраска

    11:12 01.11.2026

  • 41 Само питам

    11 3 Отговор
    След тия протести в Европа - кой ще отиде да се бие с Руснаците ?

    11:13 01.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 🤔🤔🤔🤔

    5 9 Отговор
    ТРИ ДНЯ КИЕВ,ПЕТА ГОДИНА 1 600 000 УБИТИ И ОСЪКАТЕНИ ,ВТАРАЯ В МИРЕ ,БЕЗАНАЛОГОВА.

    Коментиран от #55

    11:21 01.11.2026

  • 44 бай бай

    0 0 Отговор
    по 6 в минута еее батман малко

    11:21 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бай Ганьо

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Фактите":

    За нашите копейки остава бибека

    11:26 01.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Т Живков

    2 4 Отговор
    Само така!ББОЙ!

    11:32 01.11.2026

  • 49 Баце

    6 1 Отговор
    През 1945 когато От Запад настъпват Съюзниците и Вермахта се предава поголовно, а от Изток Червената Армия гази последните остатъци на организирана съпротива и се отваря пътя към Берлин, даже пред подстъпите на самият град, от радиото е звучала пропагандата за великите победи на несъкрушимата германска армия и как врагът е унищожаван със стотици хиляди и понася колосални загуби и е въпрос на съвсем мъничко време да се предаде и признае загубата си.
    И така чак докато Червеното Знаме се развява над Райхстага.
    Това не е мое писание, а документирана История призната и от Изток и от Запад.
    Те така.

    11:32 01.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 5 години

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фактите":

    Що не побеждава?

    11:36 01.11.2026

  • 53 Абе

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Така де":

    споко за руснаците не знам, но нас брюкселската клика която ние окупирала ще ни докара със сигурност

    11:38 01.11.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "🤔🤔🤔🤔":

    Русия е дала до 350000 убити и ранени, Украйна над 10 пъти повече.
    В Украйна свършват мъжете, подготвят 9-та тотална мобилизация на мъже и жени.

    Коментиран от #59, #60, #62, #65

    11:39 01.11.2026

  • 56 Лелее

    1 1 Отговор
    Верваме,верваме......

    Коментиран от #71

    11:40 01.11.2026

  • 57 Изоставаш, той умрятри пъти

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Така де":

    още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.

    11:43 01.11.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Чиниш ми се

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "АБВ":

    Минедчия.

    11:47 01.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дик диверсанта

    0 1 Отговор
    159 секунди са 2,5 минути, значително по кратка е живучестта на руснаците в сравнение със ВСВ - 7 минути.

    11:53 01.11.2026

  • 65 Западен ерорептил

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    И нас тва кво ни бърка?

    Коментиран от #70

    11:53 01.11.2026

  • 66 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "И що":

    Как няма да ти се губят,като са живи и здрави?
    Затова приказвай за руските загуби в милиарди - пак ще е толкова вярно, но пък страхотно звучи.

    11:54 01.11.2026

  • 67 Брендо

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "И що":

    Стига с тоя фентанил бе, от вчера съм свалил цената, яла си при мене.

    11:55 01.11.2026

  • 68 Сидоренко

    0 0 Отговор
    Украина премахната от картата!

    11:57 01.11.2026

  • 69 ШУМОВ ДОСЕГА

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    СЕ КРИЕШЕ В ШУМАТА

    11:57 01.11.2026

  • 70 Явно те бърка, щом

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Западен ерорептил":

    реагираш.

    11:59 01.11.2026

  • 71 Тутууленд

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Лелее":

    Като "вервате", ходете на църква, да запалите свещ, че може да ви е за последно.

    11:59 01.11.2026

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