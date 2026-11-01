Украинските сили за безпилотни системи отчетоха рекордни загуби за Русия

Украинските Сили за безпилотни системи са поразявали вражеска цел средно на всеки 41 секунди през октомври, а руски военнослужещ – на всеки 159 секунди. За месеца подразделенията отчитат 16 796 загуби сред руския личен състав – най-висок месечен резултат от началото на пълномащабната война, съобщи командирът на силите Роберт Бровди с позивна „Мадяр“.
По данни, оповестени от Бровди, украинските подразделения са поразили общо 64 807 вражески цели. Отчетените загуби на руски военнослужещи са с 52,55% повече спрямо август и с 24,71% повече спрямо септември. Среднодневният показател е 542 души, а най-високият резултат за един ден – 701 военнослужещи – е регистриран на 24 октомври.
„Всички резултати са верифицирани в системата за ситуационна осведоменост „Делта““, заявява Бровди, цитиран от „Украинска правда“. По думите му данните се отнасят единствено до подразделенията на Силите за безпилотни системи и не включват резултатите на останалите съставни части на украинските сили за отбрана.
Над 255 000 бойни мисии
През октомври подразделенията са изпълнили 255 605 бойни мисии. Около 151 500 от тях са били ударни, а приблизително 104 000 – разузнавателни. Така съотношението между общия брой мисии и отчетените загуби показва мащаба на операциите, но не представлява независимо потвърждение на данните за руските загуби.
Според съобщените от украинската страна данни около 69,5% от загубите на руски военнослужещи са отчетени по три направления – Добропилско-Покровското, Александровското и Гуляйполското. Украинската страна не представя в публикацията независима оценка, която да потвърждава посочените месечни показатели.
Източници: pravda.com.ua, rigatv.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Загуби
Коментиран от #28
10:51 01.11.2026
2 Имигрант
Коментиран от #10, #37
10:52 01.11.2026
3 Украинска правда 🤣🤣🤣🤣
10:53 01.11.2026
4 Фактите
Коментиран от #46, #52
10:54 01.11.2026
5 отчетоха рекордни загуби за Русия
няма кво да чакат а да се хващат на ганкиното хоро от радост
и да чакат капитулацията на Русия насън
10:54 01.11.2026
6 Един шматарок
10:55 01.11.2026
7 Последният абзац
10:56 01.11.2026
8 пълни глупости
Те руснаците ги занулиха от всякъде , потника по цял ден ходи да реве , я за пари, я за санкции против руснаците , я за мир ...
10:56 01.11.2026
9 Само питам
10:57 01.11.2026
10 Така де
До коментар #2 от "Имигрант":Фен съм на дядя Вова. Скоро ще докара Русия до просешка тояга!
Коментиран от #24, #31, #53, #57
10:58 01.11.2026
11 горски
10:59 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Жеко
Испания ,Португалия ,Италия ,Албания ,Франция ,Белгия ,Германия ,Полша ,Швейцария ...
Урсула и Кая де ше бягат ?
10:59 01.11.2026
14 Оги
11:00 01.11.2026
15 Зелен Сопол
11:00 01.11.2026
16 както върви
11:00 01.11.2026
17 срещу Русия воювате
Там какво ще правите ?
11:02 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мишел
11:03 01.11.2026
22 А КВО ПРАИМ
Коментиран от #33, #39
11:03 01.11.2026
23 АБВ
Коментиран от #30, #69
11:04 01.11.2026
24 Исторически парк
До коментар #10 от "Така де":Зеленият наркоман проси всеки месец
11:05 01.11.2026
25 Дайте кинти
11:05 01.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 1600 дни несъществуваща държава
До коментар #23 от "АБВ":23 АБВ
00ОТГОВОР
Откъде се взе този Шумов ? Марчето да не е отишла да гласува ?
-;-
Марчето дразнеше русофилията
Сега щума ще успокояна пропутлеристите!
11:07 01.11.2026
31 Мишел
До коментар #10 от "Така де":Според изследване на швейцарската банка SBC, за последните 10 години темпът на развитие на руската икономика е втори в света, след този на Република Корея.
11:07 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 АБВ
До коментар #26 от "ЦСКА Москва":Днес журналист със съвест няма. Не видя ли Колтуклиева ? Цънцарова ? Найо ? ...........
11:11 01.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 хахахахха
11:12 01.11.2026
41 Само питам
11:13 01.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #55
11:21 01.11.2026
44 бай бай
11:21 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бай Ганьо
До коментар #4 от "Фактите":За нашите копейки остава бибека
11:26 01.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Т Живков
11:32 01.11.2026
49 Баце
И така чак докато Червеното Знаме се развява над Райхстага.
Това не е мое писание, а документирана История призната и от Изток и от Запад.
Те така.
11:32 01.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 5 години
До коментар #4 от "Фактите":Що не побеждава?
11:36 01.11.2026
53 Абе
До коментар #10 от "Така де":споко за руснаците не знам, но нас брюкселската клика която ние окупирала ще ни докара със сигурност
11:38 01.11.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мишел
До коментар #43 от "🤔🤔🤔🤔":Русия е дала до 350000 убити и ранени, Украйна над 10 пъти повече.
В Украйна свършват мъжете, подготвят 9-та тотална мобилизация на мъже и жени.
Коментиран от #59, #60, #62, #65
11:39 01.11.2026
56 Лелее
Коментиран от #71
11:40 01.11.2026
57 Изоставаш, той умрятри пъти
До коментар #10 от "Така де":още когато свърши ракетите и долара стана 200 рубли.
11:43 01.11.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Чиниш ми се
До коментар #58 от "АБВ":Минедчия.
11:47 01.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Дик диверсанта
11:53 01.11.2026
65 Западен ерорептил
До коментар #55 от "Мишел":И нас тва кво ни бърка?
Коментиран от #70
11:53 01.11.2026
66 Мишел
До коментар #62 от "И що":Как няма да ти се губят,като са живи и здрави?
Затова приказвай за руските загуби в милиарди - пак ще е толкова вярно, но пък страхотно звучи.
11:54 01.11.2026
67 Брендо
До коментар #62 от "И що":Стига с тоя фентанил бе, от вчера съм свалил цената, яла си при мене.
11:55 01.11.2026
68 Сидоренко
11:57 01.11.2026
69 ШУМОВ ДОСЕГА
До коментар #23 от "АБВ":СЕ КРИЕШЕ В ШУМАТА
11:57 01.11.2026
70 Явно те бърка, щом
До коментар #65 от "Западен ерорептил":реагираш.
11:59 01.11.2026
71 Тутууленд
До коментар #56 от "Лелее":Като "вервате", ходете на църква, да запалите свещ, че може да ви е за последно.
11:59 01.11.2026