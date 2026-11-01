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Безредици в Цюрих и Базел, горяха барикади

Безредици в Цюрих и Базел, горяха барикади

1 Ноември, 2026 10:12, обновена 1 Ноември, 2026 10:14 1 564 30

  • цюрих-
  • базел-
  • безредици-
  • демонстрации-
  • полиция

В Цюрих са били подпалени автомобил и барикади, а полицията е използвала водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. В Базел временно е спрян общественият транспорт

Безредици в Цюрих и Базел, горяха барикади - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Безредици избухнаха в Цюрих и Базел при две неодобрени демонстрации в нощта срещу неделя. В Цюрих са участвали няколкостотин души, били са подпалени барикади и автомобил, а при сблъсъците полицията е използвала водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. В Базел около 150 души са преминали през центъра на града, което е довело до временно спиране на обществения транспорт.

В Цюрих участниците са се събрали около 22:30 часа на улица „Лангщрасе“. Част от тях са били с маски за Хелоуин. В района на шествието са били издигнати барикади от контейнери за отпадъци, електрически тротинетки и други предмети, които впоследствие са били подпалени.

Полицията използвала водни оръдия

Според градската полиция силите на реда са били атакувани с пиротехника, камъни и бутилки. „Служителите бяха многократно атакувани с пиротехника, бутилки и камъни“, се посочва в полицейското съобщение. В отговор са били използвани водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. Пожарната служба на Цюрих е гасила подпалените предмети.

По съседни улици са нанесени щети по витрини и имущество. Повредени са стъклата на спирка на градския транспорт „Щауфахер“ и на магазини в близост до площад „Хелветия“. На улица „Цвинглищрасе“ е било подпалено превозно средство.

Малко след полунощ патрул, изпратен по сигнал за медицински случай, е бил нападнат от група участници. Патрулният автомобил е повреден, а полицаите са се оттеглили, преди да бъде оказана помощ на пострадал тийнейджър. Обстановката в Цюрих се е успокоила в голяма степен около 1:30 часа. Размерът на щетите все още не е изчислен.

Барикади блокираха движението в Базел

В Базел демонстрацията е започнала около 21 часа на площад „Клара“. Шествието е преминало през Средния мост и площад „Марктплац“, а след това е продължило към квартал „Санкт Йохан“.

На площад „Санкт Йоханс“ участниците са издигнали барикади от различни предмети и са ги подпалили. След намесата на кантоналната полиция те са избягали към парк „Санкт Йоханс“. Пожарната е потушила огъня.

По маршрута на шествието са регистрирани отделни материални щети. Заради блокираното движение общественият транспорт е бил временно спрян, а автомобилният трафик е бил затруднен.

Източници: srf.ch


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    39 3 Отговор
    Нормално и там вече са 35% мегри и рзаци

    Коментиран от #19, #29

    10:15 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    34 1 Отговор
    Нали знаете че съм ви казвал, как на всеки можеш да помогнеш, само на глупака не можеш!!!
    Е...... не е като да не им казах на Урсулианците, но не успях да им помогна!!!

    10:17 01.11.2026

  • 4 ИНТЕРНЕТА ТОЗИ ПЪТ

    37 3 Отговор
    ВЪРШИ ЧУДНА РАБОТА. ИНФОРМАЦИЯТА СЕ РАЗНАСЯ СВЕТКАВИЧНО И ВЪЛНАТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА НА НАРОДИТЕ ПРИИЖДА. ТОВА Е ЗА ДОБРО. НЕ МОЖЕ КРАДЦИ ЛЪЖЦИ ДА УПРАВЛЯВАТ СЛЕПИ.

    10:19 01.11.2026

  • 5 Бай Хой

    28 0 Отговор
    А баба Меркел къде е ,да отива да ги прегръща и целува и ле се успокоят ....къде е бабаааа

    10:20 01.11.2026

  • 6 Б+Ш

    28 1 Отговор
    само пазете банките че там са ни
    кюлчетата

    10:20 01.11.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    28 1 Отговор
    Нали уж Швейцария номер едно Какво става Гладът явно ги е подгонил и тях

    10:20 01.11.2026

  • 8 Хихи

    26 0 Отговор
    Интересно защо не се казва за какво са протестите ...

    Коментиран от #27

    10:21 01.11.2026

  • 9 Абе щом и Швейцария възстана

    30 2 Отговор
    Значи нещата в Европа са много зле.Това е за добро.Политическия елит трябва да бъде изметен и съден за назидание на следващите.

    10:22 01.11.2026

  • 10 Пожарникар

    18 1 Отговор
    Клубът на богатите пламена.

    10:24 01.11.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    19 3 Отговор
    Ами, народът го в казал " Мечката играе ли при комшиите, що дойде и у нас" Швейцарците направиха компромис с неутралитета си и започнаха да подкрепят Украйна. Резултатът е налице.

    10:24 01.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Голям

    7 15 Отговор
    Ние сме в един голям буркан който непрекъснато е тръскан от путин и тръмп... Вече е крайно време да бъде забранено на пенсионери, които дори нямат ищак за живот да управляват такива ядрени сили... как ще позволиш на един идиот като тръмп да стане президент, като той не помни какво е говорел вчера, той не помни имената на държавите и ги бърка.

    Коментиран от #18, #28

    10:26 01.11.2026

  • 14 Настоящите

    14 1 Отговор
    управници из ЕС забравиха че освен Тях на територията на съюза живеят още около 700 милиона човеци! То бива алчност ама тяхното не се търпи...

    10:27 01.11.2026

  • 15 селяк

    8 1 Отговор
    Путин е ВИНОВЕН за това. Той напълни Европа с докторе и енженере :Д

    10:27 01.11.2026

  • 16 123

    13 2 Отговор
    Щом и в Швейцария се почна, значи нещата отиват към разтурняк на евробрюкселската кочина и НАТО.

    10:28 01.11.2026

  • 17 Инна

    3 0 Отговор
    Демонстрации, подобни на тези във Франция в събота, се проведоха и в Германия, като служители на реда използваха сълзотворен газ, за ​​да разпръснат тълпата.
    Жители на Мюнхен присъстваха на протест, организиран от движението Gen Z regelt („Поколение Z взема нещата в свои ръце“), държейки транспарант с изображение на канцлера Фридрих Мерц.
    За да разпръснат протестиращи, които хвърляха фойерверки и други снаряди.

    Хиляди полицаи бяха разположени в цялата страна, а напрежението нарастваше с наближаването на съботната вечер след предимно мирни демонстрации „за образование, здравеопазване, климат и достъпен живот“ в десетки германски градове, съобщава The Guardian. Те също така се обявиха срещу въвеждането на задължителна военна служба в страната.
    Във Франкфурт, финансовия център на Германия, най-малко два магазина бяха ограбени, тъй като протестите прераснаха в насилие, според Ройтерс, като още няколко бяха повредени, докато полицията се опитваше да овладее ситуацията.

    Нападнат беше и магазин за оръжие. Полицията съобщи също, че са счупени прозорци на няколко магазина. Протестният марш в града беше прекратен, след като протестиращи пуснаха фойерверки по силите за сигурност.

    10:28 01.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 провинциалист от провинция Тракия

    0 1 Отговор
    ДНЕС можеш да гласуваш това да се случва и в твоя град!

    10:36 01.11.2026

  • 21 Инна

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    По-младите хора по-добри ли са?

    Върховният представител по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас е на 49 години.

    Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола е на 47 години.

    10:37 01.11.2026

  • 22 Защо

    2 0 Отговор
    Защо в свободните страни са забранени западните т.нар. "медии"?

    10:38 01.11.2026

  • 23 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    По-младите хора по-добри ли са?

    Върховният представител по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас е на 49 години.

    Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола е на 47 години.

    10:38 01.11.2026

  • 24 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Защо са протестирали? Драскачите, нещо?

    10:38 01.11.2026

  • 25 Тъпото руско говедо

    0 1 Отговор
    Колко много русофилска сган се е изказала под тази новина.

    10:39 01.11.2026

  • 26 Мюмюн

    0 0 Отговор
    при демокрацията е така

    10:39 01.11.2026

  • 27 И още ...

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хихи":

    Кои са протестърите? Да им кажат боята. "За какво протестират" е най-важно, но "кои протестират" - не по-малко.

    10:40 01.11.2026

  • 28 Ищах

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Голям":

    за живот у теб липсва, че не искаш да знаеш кой-кой е и за какво се бори! Тръмп възнамерява да живее над 100г, а Путин с помощ от учени медици е определил граница на живота си 150г. Двамата сега са последно препятствие пред третата световна война и пълното унищожение на човечеството, затова и Всевишния ще продължава да ги подкрепя.....

    10:41 01.11.2026

  • 29 Талибан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически парк":

    Не, какво говориш, няма нищо общо, ислямът е най-миролюбивата религия.

    10:43 01.11.2026

  • 30 А50

    0 0 Отговор
    Европа отхвърля либералите, а на нас ни навират от същото с Грую и ченгето

    10:44 01.11.2026

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