Безредици в Цюрих и Базел, горяха барикади

Безредици избухнаха в Цюрих и Базел при две неодобрени демонстрации в нощта срещу неделя. В Цюрих са участвали няколкостотин души, били са подпалени барикади и автомобил, а при сблъсъците полицията е използвала водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. В Базел около 150 души са преминали през центъра на града, което е довело до временно спиране на обществения транспорт.
В Цюрих участниците са се събрали около 22:30 часа на улица „Лангщрасе“. Част от тях са били с маски за Хелоуин. В района на шествието са били издигнати барикади от контейнери за отпадъци, електрически тротинетки и други предмети, които впоследствие са били подпалени.
Полицията използвала водни оръдия
Според градската полиция силите на реда са били атакувани с пиротехника, камъни и бутилки. „Служителите бяха многократно атакувани с пиротехника, бутилки и камъни“, се посочва в полицейското съобщение. В отговор са били използвани водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. Пожарната служба на Цюрих е гасила подпалените предмети.
По съседни улици са нанесени щети по витрини и имущество. Повредени са стъклата на спирка на градския транспорт „Щауфахер“ и на магазини в близост до площад „Хелветия“. На улица „Цвинглищрасе“ е било подпалено превозно средство.
Малко след полунощ патрул, изпратен по сигнал за медицински случай, е бил нападнат от група участници. Патрулният автомобил е повреден, а полицаите са се оттеглили, преди да бъде оказана помощ на пострадал тийнейджър. Обстановката в Цюрих се е успокоила в голяма степен около 1:30 часа. Размерът на щетите все още не е изчислен.
Барикади блокираха движението в Базел
В Базел демонстрацията е започнала около 21 часа на площад „Клара“. Шествието е преминало през Средния мост и площад „Марктплац“, а след това е продължило към квартал „Санкт Йохан“.
На площад „Санкт Йоханс“ участниците са издигнали барикади от различни предмети и са ги подпалили. След намесата на кантоналната полиция те са избягали към парк „Санкт Йоханс“. Пожарната е потушила огъня.
По маршрута на шествието са регистрирани отделни материални щети. Заради блокираното движение общественият транспорт е бил временно спрян, а автомобилният трафик е бил затруднен.
Източници: srf.ch
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
Коментиран от #19, #29
10:15 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Е...... не е като да не им казах на Урсулианците, но не успях да им помогна!!!
10:17 01.11.2026
4 ИНТЕРНЕТА ТОЗИ ПЪТ
10:19 01.11.2026
5 Бай Хой
10:20 01.11.2026
6 Б+Ш
кюлчетата
10:20 01.11.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
10:20 01.11.2026
8 Хихи
Коментиран от #27
10:21 01.11.2026
9 Абе щом и Швейцария възстана
10:22 01.11.2026
10 Пожарникар
10:24 01.11.2026
11 РЕАЛИСТ
10:24 01.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Голям
Коментиран от #18, #28
10:26 01.11.2026
14 Настоящите
10:27 01.11.2026
15 селяк
10:27 01.11.2026
16 123
10:28 01.11.2026
17 Инна
Жители на Мюнхен присъстваха на протест, организиран от движението Gen Z regelt („Поколение Z взема нещата в свои ръце“), държейки транспарант с изображение на канцлера Фридрих Мерц.
За да разпръснат протестиращи, които хвърляха фойерверки и други снаряди.
Хиляди полицаи бяха разположени в цялата страна, а напрежението нарастваше с наближаването на съботната вечер след предимно мирни демонстрации „за образование, здравеопазване, климат и достъпен живот“ в десетки германски градове, съобщава The Guardian. Те също така се обявиха срещу въвеждането на задължителна военна служба в страната.
Във Франкфурт, финансовия център на Германия, най-малко два магазина бяха ограбени, тъй като протестите прераснаха в насилие, според Ройтерс, като още няколко бяха повредени, докато полицията се опитваше да овладее ситуацията.
Нападнат беше и магазин за оръжие. Полицията съобщи също, че са счупени прозорци на няколко магазина. Протестният марш в града беше прекратен, след като протестиращи пуснаха фойерверки по силите за сигурност.
10:28 01.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 провинциалист от провинция Тракия
10:36 01.11.2026
21 Инна
До коментар #12 от "ШЕФА":По-младите хора по-добри ли са?
Върховният представител по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас е на 49 години.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола е на 47 години.
10:37 01.11.2026
22 Защо
10:38 01.11.2026
23 Инна
До коментар #12 от "ШЕФА":По-младите хора по-добри ли са?
Върховният представител по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас е на 49 години.
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола е на 47 години.
10:38 01.11.2026
24 Лопата Орешник
10:38 01.11.2026
25 Тъпото руско говедо
10:39 01.11.2026
26 Мюмюн
10:39 01.11.2026
27 И още ...
До коментар #8 от "Хихи":Кои са протестърите? Да им кажат боята. "За какво протестират" е най-важно, но "кои протестират" - не по-малко.
10:40 01.11.2026
28 Ищах
До коментар #13 от "Голям":за живот у теб липсва, че не искаш да знаеш кой-кой е и за какво се бори! Тръмп възнамерява да живее над 100г, а Путин с помощ от учени медици е определил граница на живота си 150г. Двамата сега са последно препятствие пред третата световна война и пълното унищожение на човечеството, затова и Всевишния ще продължава да ги подкрепя.....
10:41 01.11.2026
29 Талибан
До коментар #1 от "Исторически парк":Не, какво говориш, няма нищо общо, ислямът е най-миролюбивата религия.
10:43 01.11.2026
30 А50
10:44 01.11.2026