Безредици в Цюрих и Базел, горяха барикади

Безредици избухнаха в Цюрих и Базел при две неодобрени демонстрации в нощта срещу неделя. В Цюрих са участвали няколкостотин души, били са подпалени барикади и автомобил, а при сблъсъците полицията е използвала водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. В Базел около 150 души са преминали през центъра на града, което е довело до временно спиране на обществения транспорт.

В Цюрих участниците са се събрали около 22:30 часа на улица „Лангщрасе“. Част от тях са били с маски за Хелоуин. В района на шествието са били издигнати барикади от контейнери за отпадъци, електрически тротинетки и други предмети, които впоследствие са били подпалени.

Полицията използвала водни оръдия

Според градската полиция силите на реда са били атакувани с пиротехника, камъни и бутилки. „Служителите бяха многократно атакувани с пиротехника, бутилки и камъни“, се посочва в полицейското съобщение. В отговор са били използвани водни оръдия, дразнещ газ и гумени куршуми. Пожарната служба на Цюрих е гасила подпалените предмети.

По съседни улици са нанесени щети по витрини и имущество. Повредени са стъклата на спирка на градския транспорт „Щауфахер“ и на магазини в близост до площад „Хелветия“. На улица „Цвинглищрасе“ е било подпалено превозно средство.

Малко след полунощ патрул, изпратен по сигнал за медицински случай, е бил нападнат от група участници. Патрулният автомобил е повреден, а полицаите са се оттеглили, преди да бъде оказана помощ на пострадал тийнейджър. Обстановката в Цюрих се е успокоила в голяма степен около 1:30 часа. Размерът на щетите все още не е изчислен.

Барикади блокираха движението в Базел

В Базел демонстрацията е започнала около 21 часа на площад „Клара“. Шествието е преминало през Средния мост и площад „Марктплац“, а след това е продължило към квартал „Санкт Йохан“.

На площад „Санкт Йоханс“ участниците са издигнали барикади от различни предмети и са ги подпалили. След намесата на кантоналната полиция те са избягали към парк „Санкт Йоханс“. Пожарната е потушила огъня.

По маршрута на шествието са регистрирани отделни материални щети. Заради блокираното движение общественият транспорт е бил временно спрян, а автомобилният трафик е бил затруднен.

Източници: srf.ch