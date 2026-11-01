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Разкриха имената на пилотите, спасили полета на Flydubai
  Тема: ОАЕ

Разкриха имената на пилотите, спасили полета на Flydubai

1 Ноември, 2026 10:17, обновена 1 Ноември, 2026 10:21 680 2

  • flydubai-
  • авиация-
  • саудитска арабия-
  • обединени арабски емирства-
  • терористична атака

Хенсън Стивън от Фиджи и Роуан Тут от Южна Африка поеха управлението на повредения самолет след нападение в пилотската кабина

Разкриха имената на пилотите, спасили полета на Flydubai - 1
Хенсън Стивън и Роуан Тут, Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Имената на двамата пилоти, които поеха управлението на повреден самолет на Flydubai и го приземиха безопасно в Саудитска Арабия след нападение в пилотската кабина, вече са известни. Това са Хенсън Стивън от Фиджи и Роуан Тут от Южна Африка.

Двамата са пътували като резервни пилоти на полет FZ1073, за да изпълнят обратния курс до Дубай. Инцидентът е станал на 30 септември по време на полета от Дубай към Тел Авив.

Според публикации на Ynet и „Таймс ъв Израел“ имената им са станали публични след церемония на 27 октомври, на която Стивън, Тут и капитанът Смит Маччхар са били удостоени с ордена „Заед II“ първа степен. Отличията са връчени от престолонаследника на Дубай шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид ал Мактум.

Как е бил спасен самолетът

По време на полета вторият пилот Хамам ал-Хамами напада капитана Маччхар с аварийна брадва. Раненият командир успява да отвори вратата на пилотската кабина, което позволява на пътници и членове на екипажа да се намесят и да задържат нападателя.

Самолетът губи между 14 000 и 16 000 фута височина за по-малко от минута. След като в кабината е възстановен контролът, Стивън и Тут поемат управлението на машината. Те стабилизират повредения Boeing 737, чиято опашна част е засегната, и го насочват към летището в Табук.

Според Асошиейтед прес аварийното кацане е извършено в Саудитска Арабия, където капитанът е получил спешна медицинска помощ. По-късно той е бил преместен за лечение в Обединените арабски емирства.

Разследването определи случая като планирана атака

Прокуратурата на Обединените арабски емирства заяви, че ал-Хамами е възнамерявал да завладее самолета и да го насочи към пътническия терминал на летище „Бен Гурион“. Според обвинителната версия целта е била причиняването на възможно най-голям брой жертви.

Американската агенция съобщи, че разследващите са установили предварителна подготовка, включително използване на предишни полети по маршрута Дубай–Тел Авив за запознаване с трасето и летището. Властите посочват още, че проверките на Flydubai не са показали данни за екстремистки възгледи или план за нападение.

В публикациите на Ynet и „Таймс ъв Израел“ имената на двамата пилоти са изписани като Henson Steven и Rowan Tooth. Това се различава от предварително подадените варианти Henson Stephen и Rowan Toot. Стивън е бивш пилот на Fiji Airways, а Тут преди Flydubai е работил за южноафриканската авиокомпания Airlink.

Съветникът на президента на ОАЕ Анвар Гаргаш определи награждаването като признание за „смелостта, героизма и самообладанието“ на екипажа. По думите му защитата на човешкия живот е най-висш дълг.

Източници: ynetnews.com, timesofisrael.com, apnews.com


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сапунена опера

    4 0 Отговор
    Версиите за тази измислица се менят всеки ден.
    Първо бяха украински и руски пилоти, които се били сбили.
    След това, спасителят беше някакъв индийски пилот.
    Сега пък тия.
    Честно казано, изобщо не ме интересува.

    10:33 01.11.2026