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Андреа обяви нова връзка с красив продуцент
  Тема: Известни личности

Андреа обяви нова връзка с красив продуцент

1 Ноември, 2026 11:32 636 5

  • андреа-
  • николай-
  • кубрат пулев

Певицата е заживяла с новия си избраник и вече прави планове за семейство

Андреа обяви нова връзка с красив продуцент - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Андреа има нова връзка с продуцент на име Николай, съобщава „Уикенд“. Според публикацията отношенията им продължават от няколко месеца, а певицата вече се е преместила в неговия апартамент.

Новината идва след края на дългогодишната ѝ връзка с боксьора Кубрат Пулев, която е продължила повече от 10 години.

По информация на изданието Андреа е започнала нов етап и в личния си живот. Тя ще навърши 40 години през януари, а близки до певицата твърдят, че с Николай обсъждат възможността да имат дете.

Източници: marica.bg, flagman.bg


България
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  • 4 Разбирач

    2 1 Отговор
    На сводниците вече продуценти ли им викаме

    11:51 01.11.2026

  • 5 НАЛИ БЕ С ,,НОВА,, ВРЪЗКА

    1 0 Отговор
    С ЕДИН ИСТАМБУЛЕЦ

    11:52 01.11.2026